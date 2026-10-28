68 Tote bei Zugskollision in Spanien

Madrid - Bei einem schweren Zugsunglück sind in Spanien mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge stießen nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammen. Die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen, sagte am Unglücksort der Präsident der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano Garc�a-Page. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mit rund 50 angegeben. Zu Ausländern unter den Opfern wurde vorerst nichts bekannt.

Lukas Resetarits zieht sich von der Bühne zurück

Wien - Es ist das Ende einer Ära: Die Kabarettlegende Lukas Resetarits zieht sich nach 49 Jahren mit sofortiger Wirkung und für immer von der Bühne zurück. "Nach 30 Solokabarettprogrammen [...] wurden die Bühnenauftritte für Lukas Resetarits körperlich immer fordernder und der Stresslevel immer höher", teilte das Management des 79-Jährigen in einer Aussendung mit: "Lukas Resetarits hat daher beschlossen, mit sofortiger Wirkung seinen Bühnenabschied zu nehmen."

Schwierige Regierungsbildung nach Israel-Wahl

Jerusalem - In Israel hat sich am Mittwoch nach der Parlamentswahl vom Dienstag eine schwierige Regierungsbildung abgezeichnet. Weder der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu noch die Mitte-Oppositionskräfte rund um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot erreichten eine absolute Mehrheit. Eine Schlüsselrolle könnten die arabischen Parteien spielen, die überdurchschnittlich gut abschnitten. Ihnen warf Netanyahus rechtskonservative Likud-Partei aber bereits Wahlbetrug vor.

US-Notenbank Fed legt Zinspause ein

Washington - Nach der ersten Zinserhöhung seit Jahren Mitte September behält die US-Notenbank den Leitzins bei. Die Zinsspanne bleibt damit bei 3,75 bis 4,00 Prozent, wie der Zentralbankrat der Federal Reserve (Fed) in Washington mitteilte. Bereits zuvor hatte eine große Mehrheit von Volkswirten eine Zinspause erwartet. Spannend wird nun, ob es beim letzten Entscheid in diesem Jahr im Dezember tatsächlich wie an den Märkten vorausgesagt zu einer weiteren Straffung der Geldpolitik kommt.

Medien: Fl�vio Bolsonaro in den USA gelandet

Bras�lia/Washington - Der Verlierer der brasilianischen Präsidentschaftswahl, Fl�vio Bolsonaro, ist laut US-Medien nach seiner spektakulären Flucht aus Brasilien in den Vereinigten Staaten gelandet. Er stieg mit seiner Ehefrau Fernanda und seinen Töchtern Carolina und Luiza am Flughafen von Miami aus einem Privatflugzeug aus, wie im Fernsehen zu sehen war.

Brau Union erhöht Bierpreise für Gastronomie und Handel

Wien/Linz - Die heimische Heineken-Tochter Brau Union erhöht die Bierpreise für Handelsketten und Gastronomiebetriebe ab 1. Dezember um 2,9 Prozent. Im Vorjahr hob der Braukonzern die Preise im Dezember um 3,2 Prozent an. "Preissteigerungen belasten uns in vielfältigen Bereichen, insbesondere bei Lohn- und Gehaltskosten, beim Transport, den Rohstoffen und Verpackungsmaterialien", kommentierte Brau-Union-Manager Simon Steyrl die Preiserhöhung in einer Stellungnahme am Mittwoch.

Pröll will Umgang mit Smart Glasses regeln

Wien - Smart Glasses, also Brillen mit eingebauter Kamera, Mikrofon und KI-Funktionen, kommen immer häufiger zum Einsatz. Der Umgang damit ist in Österreich allerdings bisher nach Auffassung von Digital-Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) nicht ausreichend geregelt. Er legte daher am Mittwoch ein Stufenmodell zum Umgang damit vor, in dem zunächst die wichtigsten Grundsätze formuliert sind. Als nächster Schritt ist eine parlamentarische Enquete dazu geplant, kündigte Pröll an.

Mann bei Arbeiten mit Hoftrac in OÖ tödlich verunglückt

Jeging - Ein 59-Jähriger ist Mittwochvormittag in Jeging (Bezirk Braunau) bei Verladearbeiten mit einem Hoftrac in einer Halle tödlich verunglückt. Als er Säcke aus der Schaufel eines Traktors, den sein 38-jähriger Sohn bediente, mit dem Lader vom oberen Stock der Halle heraushob, kippte sein Fahrzeug plötzlich nach vorne. Der Bauer fiel vom Hoftrac fünf Meter in die Tiefe und wurde noch vom herabstürzenden Lader getroffen. Für den Verunglückten kam jede Hilfe zu spät, so die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red