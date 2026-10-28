68 Tote bei Zugskollision in Spanien

Madrid - Bei einem schweren Zugsunglück sind in Spanien mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge stießen nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammen. Die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen, sagte am Unglücksort der Präsident der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano Garc�a-Page. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mit rund 50 angegeben. Zu Ausländern unter den Opfern wurde vorerst nichts bekannt.

Schwierige Regierungsbildung nach Israel-Wahl

Jerusalem - In Israel hat sich am Mittwoch nach der Parlamentswahl vom Dienstag eine schwierige Regierungsbildung abgezeichnet. Weder der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu noch die Mitte-Oppositionskräfte rund um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot erreichten eine absolute Mehrheit. Eine Schlüsselrolle könnten die arabischen Parteien spielen, die überdurchschnittlich gut abschnitten. Ihnen warf Netanyahus rechtskonservative Likud-Partei aber bereits Wahlbetrug vor.

UNO fordert von Israel "grundlegenden Kurswechsel"

Jerusalem/New York - Nach der Parlamentswahl in Israel am Dienstag hat UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk einen Kurswechsel beim Völkerrecht von einer neuen Regierung gefordert. "Die Botschaft lautet: Setzen Sie den derzeitigen Kriegskurs nicht fort, bei dem Sie glauben, über dem Völkerrecht zu stehen - denn meiner Meinung nach erleben wir gerade genau das", sagte der Österreicher Türk am Mittwoch in New York. Er hoffe, dass eine neue Regierung ihren Kurs "grundlegend" ändere.

Bolsonaro in USA: "Bin rechtmäßiger Präsident Brasiliens"

Bras�lia/Washington - Der in die USA geflüchtete Senator Fl�vio Bolsonaro hat sich am Mittwoch zum rechtmäßig gewählten Präsidenten Brasiliens erklärt. Sein Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Brasilien am Sonntag sei durch einen "Putsch" des linken Präsidenten Luiz In�cio Lula da Silva und des Obersten Gerichtshofs des Landes vereitelt worden, ließ Bolsonaro wissen. Er legte keine Beweise für den angeblichen Wahlbetrug vor. Laut internationalen Beobachter verlief die Wahl am Sonntag fair.

US-Notenbank Fed legt vor Kongresswahlen Zinspause ein

Washington - Die US-Notenbank hat ihren Leitzins kurz vor den US-Zwischenwahlen wie erwartet konstant gehalten. Der geldpolitische Schlüsselsatz bleibt in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die Währungshüter um Fed-Chef Kevin Warsh am Mittwoch bekannt gaben. Die Entscheidung fiel jedoch nicht einstimmig: Die Währungshüterinnen Lisa Cook und Beth Hammack votierten für eine Anhebung.

Brau Union erhöht Bierpreise für Gastronomie und Handel

Wien/Linz - Die heimische Heineken-Tochter Brau Union erhöht die Bierpreise für Handelsketten und Gastronomiebetriebe ab 1. Dezember um 2,9 Prozent. Im Vorjahr hob der Braukonzern die Preise im Dezember um 3,2 Prozent an. "Preissteigerungen belasten uns in vielfältigen Bereichen, insbesondere bei Lohn- und Gehaltskosten, beim Transport, den Rohstoffen und Verpackungsmaterialien", kommentierte Brau-Union-Manager Simon Steyrl die Preiserhöhung in einer Stellungnahme am Mittwoch.

Komplize nach Femizid in NÖ nach Österreich ausgeliefert

Kottingbrunn - Im Fall der Tötung einer 28-Jährigen im Mai in Kottingbrunn (Bezirk Baden) ist ein mutmaßlicher Komplize des Hauptverdächtigen von Deutschland nach Österreich ausgeliefert worden. Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage entsprechende "Kurier"-Informationen. Der 32-Jährige - ein Italiener mit deutschem Wohnsitz - soll der Zeitung zufolge einen geplanten Raub gestanden haben. Die Vorwürfe rund um Beihilfe zum Mord soll er bestreiten.

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red