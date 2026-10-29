29.10.2026 05:31:00

APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K

68 Tote bei Zugskollision in Spanien

Madrid - Bei einem schweren Zugsunglück sind in Spanien mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge stießen nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammen. Die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen, sagte am Unglücksort der Präsident der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano Garc�a-Page. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mit rund 50 angegeben. Zu Ausländern unter den Opfern wurde vorerst nichts bekannt.

Schwierige Regierungsbildung nach Israel-Wahl

Jerusalem - In Israel hat sich am Mittwoch nach der Parlamentswahl vom Dienstag eine schwierige Regierungsbildung abgezeichnet. Weder der rechtsreligiöse Block von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu noch die Mitte-Oppositionskräfte rund um Ex-Militärchef Gadi Eisenkot erreichten eine absolute Mehrheit. Eine Schlüsselrolle könnten die arabischen Parteien spielen, die überdurchschnittlich gut abschnitten. Ihnen warf Netanyahus rechtskonservative Likud-Partei aber bereits Wahlbetrug vor.

UNO fordert von Israel "grundlegenden Kurswechsel"

Jerusalem/New York - Nach der Parlamentswahl in Israel am Dienstag hat UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk einen Kurswechsel beim Völkerrecht von einer neuen Regierung gefordert. "Die Botschaft lautet: Setzen Sie den derzeitigen Kriegskurs nicht fort, bei dem Sie glauben, über dem Völkerrecht zu stehen - denn meiner Meinung nach erleben wir gerade genau das", sagte der Österreicher Türk am Mittwoch in New York. Er hoffe, dass eine neue Regierung ihren Kurs "grundlegend" ändere.

Sparzinsen rund um den Weltspartag wieder im Aufwind

Wien - Rund um den Weltspartag am morgigen Freitag winken den heimischen Sparerinnen und Sparern wieder höhere Zinsen. Vor allem bei Produkten mit längerer Bindung bieten Banken teilweise Verzinsungen von über 3 Prozent und damit mehr als noch zu Jahresbeginn an. Wer Geld in Spareinlagen investieren will, sollte laut Arbeiterkammer (AK) jedoch genau hinsehen: Sie warnt vor "Lockangeboten" und Fristen auf vermeintlich gute Konditionen.

Bolsonaro in USA: "Bin rechtmäßiger Anführer Brasiliens"

Bras�lia/Washington - Nach seiner Wahlniederlage und der Ausreise in die USA hat sich der brasilianische Senator Flavio Bolsonaro zum rechtmäßigen Anführer seines Landes erklärt. In einer ersten Version des am Mittwoch auf der Plattform X veröffentlichten Briefes hatte er sich zum "gewählten Präsidenten" Brasiliens erklärt. Kurz darauf löschte er den Text und erklärte in einer zweiten Version, er sei der Anführer des Landes.

US-Notenbank Fed legt vor Kongresswahlen Zinspause ein

Washington - Die US-Notenbank hat ihren Leitzins kurz vor den US-Zwischenwahlen wie erwartet konstant gehalten. Der geldpolitische Schlüsselsatz bleibt in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, wie die Währungshüter um Fed-Chef Kevin Warsh am Mittwoch bekannt gaben. Die Entscheidung fiel jedoch nicht einstimmig: Die Währungshüterinnen Lisa Cook und Beth Hammack votierten für eine Anhebung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red

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