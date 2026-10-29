68 Tote bei Zugskollision in Spanien

Madrid - Bei einem schweren Zugsunglück sind in Spanien mindestens 68 Menschen ums Leben gekommen. Zwei Hochgeschwindigkeitszüge stießen nahe Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid zusammen. Die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen, sagte am Unglücksort der Präsident der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano Garc�a-Page. Die Zahl der Schwerverletzten wurde mit rund 50 angegeben. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern ging in der Nacht weiter.

Opiumproduktion in Afghanistan nahm stark zu

Kabul/Wien - Die Opiumproduktion in Afghanistan hat nach UNO-Angaben massiv zugenommen. In dem von den islamistischen Taliban regierten Land sei die Produktion um das Fünffache im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen, heißt es in einem Bericht des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien.

Kanada wird vorerst nicht assoziiertes EU-Mitglied

Brüssel - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist mit ihrem Vorstoß für eine assoziierte EU-Mitgliedschaft Kanadas vorerst gescheitert. Stattdessen ist im Entwurf für die Abschlusserklärung des an diesem Donnerstag beginnenden EU-Kanada-Gipfels davon die Rede, dass bis zum EU-Kanada-Gipfel im kommenden Jahr ein Konzept für eine "immer engere Anbindung Kanadas an die EU" entwickelt werden soll.

2025 kam es in Österreich zu 730 Nebelunfällen

Österreich/Wien - Im Herbst und Winter herrscht vor allem in der Früh immer wieder dichter Nebel. Dieser kann die Sicht beim Autofahren stark einschränken und das Unfallrisiko erhöhen. 2025 kam es zu 730 Nebelunfällen mit Personenschaden - der höchste Wert seit mindestens 20 Jahren, berichtete der ÖAMTC am Donnerstag in einer Aussendung. Nach Zahlen der Statistik Austria kamen in Österreich im Vorjahr 17 Menschen bei Nebelunfällen ums Leben. Der Mobilitätsklub warnte vor den Unfallursachen.

Vance lotet mit Iran Chance auf Verhandlungen aus

Teheran - Die US-Regierung und regionale Vermittler haben Medienberichten zufolge neue Anstrengungen für eine diplomatische Lösung des Konflikts mit dem Iran unternommen. US-Vizepräsident JD Vance soll ein Schreiben an Mohsen Resai, Generalsekretär des iranischen Sicherheitsrats, geschickt haben, um Möglichkeiten für Verhandlungen auszuloten. Zudem sollen die Vermittler um Katar den Iran drängen, UN-Inspektoren Zugang zu seinen bombardierten Atomanlagen zu gewähren.

Sparzinsen rund um den Weltspartag wieder im Aufwind

Wien - Rund um den Weltspartag am morgigen Freitag winken den heimischen Sparerinnen und Sparern wieder höhere Zinsen. Vor allem bei Produkten mit längerer Bindung bieten Banken teilweise Verzinsungen von über 3 Prozent und damit mehr als noch zu Jahresbeginn an. Wer Geld in Spareinlagen investieren will, sollte laut Arbeiterkammer (AK) jedoch genau hinsehen: Sie warnt vor "Lockangeboten" und Fristen auf vermeintlich gute Konditionen.

Kritik an neuen US-Einreiseregelungen wegen Ebola

Kinshasa/Bunia/Kampala - Führende amerikanische und internationale Fluggesellschaften haben die US-Gesundheitsbehörde CDC aufgefordert, neue Einreiseregeln zu überdenken. Die Vorschriften - die die Einschleppung von Ebola verhindern sollen - sehen vor, dass ab kommender Woche alle in die USA einreisenden Personen bescheinigen müssen, dass sie sich in den vorangegangenen 21 Tagen nicht in der Demokratischen Republik Kongo aufgehalten haben.

Polizei erwischt betrunkenen Zwölfjährigen auf E-Scooter

St. Martin/Innkreis - Die Polizei hat am Mittwochabend in St. Martin im Innkreis (Bezirk Ried) einen betrunkenen zwölfjährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Bub war im Ortsgebiet auf einem Geh- und Radweg gefahren. Er war im Dunkeln ohne Licht und ohne Helm - wie es Vorschrift wäre - unterwegs. Als ihn deswegen eine Streife aufhielt, bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch. Ein Alkomat-Test ergab 0,6 Promille, so die Polizei. Der Alkolenker wurde seinen Großeltern übergeben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red