Knappe Mehrheit kann sich assistierten Suizid vorstellen

Wien - In Österreich kann sich die Mehrheit vorstellen, Sterbehilfe für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Gallup-Instituts ist dies für 53 Prozent der Befragten vorstellbar. Knapp jeder Fünfte (19 Prozent) lehnt assistierten Suizid für sich selbst ab und rund ein Viertel (24 Prozent) hat dazu noch keine dezidierte Meinung. Als wichtig erachtet wird eine Begleitung durch fachlich qualifizierte Organisationen oder Vereine.

EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. Februar 2027 zurück

Frankfurt - EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird vorzeitig abtreten. Die Europäische Zentralbank gab am Donnerstag bekannt, dass die Französin am 7. Februar 2027 zurücktreten werde. Lagarde führt die Notenbank seit dem 1. November 2019, ihre achtjährige Amtszeit wäre regulär Ende Oktober 2027 ausgelaufen.

Opfersuche nach Zugsunglück in Spanien geht weiter

Madrid - In Spanien ist nach dem schweren Eisenbahnunglück vom Vortag mit mindestens 68 Toten die Suche nach möglichen weiteren Opfern am Donnerstagvormittag fortgesetzt worden. Beim Bergungseinsatz kamen Polizeidrohnen und riesige Kräne zum Einsatz. Auch in der Nacht war die Suche weitergelaufen. Bei den Ermittlungen zu der Ursache wird der Funkverkehr zwischen der Leitstelle in Madrid und den beiden Lokführern eine zentrale Rolle spielen.

Wahl in Israel: Behörden sehen keine Beweise für Betrug

Jerusalem - Die israelische Polizei und die Wahlkommission weisen im Zusammenhang mit dem starken Abschneiden der arabischen Parteien Vorwürfe des Wahlbetrugs zurück. Es gibt demnach bisher keine Beweise für Behauptungen, arabische Wähler hätten die Parlamentswahl "gestohlen". Auslöser der Anschuldigungen ist der starke Zuwachs der vorwiegend arabisch geprägten Parteienbündnisse. Die Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte die Anschuldigungen erhoben.

Mindestens 13 Tote bei Angriff auf ukrainischen Bahnhof

Moskau - Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Bahnhof von Dnipro in der Ukraine sind am Donnerstag laut Behördenangaben mindestens 13 Menschen getötet worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte indes mit, in der Nacht auf Donnerstag 1.214 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten abgewehrt zu haben. Die seit Dienstag geltende Waffenruhe in der von russischen Truppen besetzten Frontstadt Oleschky im südukrainischen Gebiet Cherson hält unterdessen weiter.

Pariser Gericht kippt Ausgangssperre für Minderjährige

Paris - In Paris hat das Verwaltungsgericht die nach massiven Ausschreitungen für Teile der französischen Hauptstadt geltende nächtliche Ausgangssperre für Minderjährige gekippt. Die Richter stuften das Ausgehverbot in einem Eilentscheid als "schwerwiegenden und offensichtlich rechtswidrigen Eingriff in die Bewegungsfreiheit von Minderjährigen" ein, teilte der Verein Vigie Libert� am Mittwochabend im Onlineportal Linkedin mit.

2025 kam es in Österreich zu 730 Nebelunfällen

Österreich/Wien - Im Herbst und Winter herrscht vor allem in der Früh immer wieder dichter Nebel. Dieser kann die Sicht beim Autofahren stark einschränken und das Unfallrisiko erhöhen. 2025 kam es zu 730 Nebelunfällen mit Personenschaden - der höchste Wert seit mindestens 20 Jahren, berichtete der ÖAMTC am Donnerstag in einer Aussendung. Nach Zahlen der Statistik Austria kamen in Österreich im Vorjahr 17 Menschen bei Nebelunfällen ums Leben. Der Mobilitätsklub warnte vor den Unfallursachen.

Sparzinsen rund um den Weltspartag wieder im Aufwind

Wien - Rund um den Weltspartag am morgigen Freitag winken den heimischen Sparerinnen und Sparern wieder höhere Zinsen. Vor allem bei Produkten mit längerer Bindung bieten Banken teilweise Verzinsungen von über 3 Prozent und damit mehr als noch zu Jahresbeginn an. Wer Geld in Spareinlagen investieren will, sollte laut Arbeiterkammer (AK) jedoch genau hinsehen: Sie warnt vor "Lockangeboten" und Fristen auf vermeintlich gute Konditionen.

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red