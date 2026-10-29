Österreichs Entwurf für Social-Media-Verbot auf Eis gelegt

Brüssel/Wien - Zum Ende der Begutachtungsfrist für nationale Gesetzesentwürfe für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche hat die EU-Kommission die dafür zuständige Stillhaltefrist für ein Jahr verlängert. Das gab die Kommission am frühen Donnerstagnachmittag in Brüssel bekannt. "Das ist absolut notwendig, um eine Fragmentierung unseres Binnenmarktes zu verhindern", sagte ein Sprecher der Kommission. Von ÖVP und SPÖ hagelte es unmittelbar darauf Kritik am Vorgehen der Kommission.

Opferzahl nach Zugsunglück in Spanien steigt auf 69

Madrid - Nach dem schweren Zugsunglück in Spanien ist die Zahl der Todesopfer auf 69 gestiegen. An der Unglücksstelle in Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid sei in der Nacht auf Donnerstag eine weitere Leiche gefunden worden, teilte der Präsident der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano Garc�a-Page, mit. Er äußerte die Hoffnung, dass keine weiteren Todesopfer gefunden werden: "Man kann vorsichtig optimistisch sein."

EZB-Präsidentin Lagarde tritt im Februar zurück

Frankfurt - Christine Lagarde tritt vorzeitig als Präsidentin der Europäischen Zentralbank ab. Die Französin gibt ihren Posten zum 7. Februar 2027 auf, wie die EZB in Frankfurt mitteilte. Darüber habe Lagarde den EZB-Rat sowie den Präsidenten des Europäischen Rates, Ant�nio Costa, informiert. Regulär wäre die achtjährige Amtszeit der 70-Jährigen bis Ende Oktober 2027 gelaufen.

Knappe Mehrheit kann sich assistierten Suizid vorstellen

Wien - In Österreich kann sich die Mehrheit vorstellen, Sterbehilfe für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage des Gallup-Instituts ist dies für 53 Prozent der Befragten vorstellbar. Knapp jeder Fünfte (19 Prozent) lehnt assistierten Suizid für sich selbst ab und rund ein Viertel (24 Prozent) hat dazu noch keine dezidierte Meinung. Als wichtig erachtet wird eine Begleitung durch fachlich qualifizierte Organisationen oder Vereine.

WKStA soll gegen Ex-WKÖ-Chef Mahrer ermitteln

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) soll gegen den ehemaligen Wirtschaftskammer-Chef Harald Mahrer wegen des Verdachts auf "Vorteilsannahme zur Beeinflussung" ermitteln. Das berichtete der "Standard" (Donnerstag). Es soll um eine Luxusuhr gehen, die Mahrer vom Investor Florian Fritsch geschenkt bekommen haben soll. Fritsch soll sich so Gefälligkeiten erkauft haben lautet der Verdacht dem Bericht zufolge. Mahrers Anwalt dementierte das laut Zeitung.

EZB hält an Leitzins von 2,50 Prozent fest

Frankfurt - Trotz hartnäckig hoher Inflation legt die Europäische Zentralbank (EZB) eine Pause beim Leitzins ein. Die Notenbanker um EZB-Chefin Christine Lagarde beließen den zum Steuern der Geldpolitik maßgeblichen Einlagensatz am Donnerstag bei 2,50 Prozent. Ökonomen hatten dies im Durchschnitt erwartet.

13 Tote bei russischem Angriff auf ukrainischen Bahnhof

Moskau - Bei einem russischen Drohnenangriff auf den Bahnhof von Dnipro in der Ukraine sind am Donnerstag laut Behördenangaben 13 Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte indes mit, in der Nacht auf Donnerstag 1.214 ukrainische Drohnen über russischen Gebieten abgewehrt zu haben. Die seit Dienstag geltende Waffenruhe in der von russischen Truppen besetzten Frontstadt Oleschky im südukrainischen Gebiet Cherson hält indes weiter.

Leichen in Tiefkühltruhen - Mordanklage gegen zwei Brüder

Innsbruck - Im Fall von zwei im November 2025 in einer Tiefkühltruhe in einer Innsbrucker Wohnung gefundenen Leichen einer 34-jährigen Mutter und deren zehnjähriger Tochter hat die Staatsanwaltschaft gegen zwei Brüder im Alter von 56 und 54 Jahren Mordanklage erhoben. Dem 56-jährigen Freund der Syrerin wird vorgeworfen, diese und anschließend die Tochter am 21. Juli 2024 gewaltsam erstickt zu haben. Sein Bruder soll ihn unterstützt haben. Die Anklage ist noch nicht rechtskräftig.

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red