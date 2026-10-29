Mindestens 20 Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Moskau - Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind am Donnerstag mindestens 20 Menschen getötet worden. Allein bei einem Drohnenangriff auf einen Bahnhof in Dnipro starben laut Behörden mindestens 14 Menschen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte indes mit, in der Nacht auf Donnerstag 1.214 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgewehrt zu haben. Die Waffenruhe in der russisch besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky hält unterdessen weiter.

EZB-Chefin geht vor Wahl in Frankreich im Februar vorzeitig

Frankfurt/Wien - Christine Lagarde tritt vorzeitig als Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) ab. Die Französin gibt ihren Posten zum 7. Februar 2027 auf, teilte die EZB am Donnerstag Frankfurt mit. Lagarde hat den EZB-Rat sowie den Präsidenten des Europäischen Rates, Ant�nio Costa, darüber informiert. Regulär wäre die achtjährige Amtszeit der 70-Jährigen bis Ende Oktober 2027 gelaufen. Es gibt einen Zusammenhang mit der Wahl in Frankreich.

Österreichs Entwurf für Social-Media-Verbot auf Eis gelegt

Brüssel/Wien - Zum Ende der Begutachtungsfrist für nationale Gesetzesentwürfe für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche hat die EU-Kommission die dafür zuständige Stillhaltefrist für ein Jahr verlängert. Das gab die Kommission am frühen Donnerstagnachmittag in Brüssel bekannt. "Das ist absolut notwendig, um eine Fragmentierung unseres Binnenmarktes zu verhindern", sagte ein Sprecher der Kommission. Von ÖVP und SPÖ hagelte es unmittelbar darauf Kritik am Vorgehen der Kommission.

Opferzahl nach Zugsunglück in Spanien steigt auf 69

Madrid - Nach dem schweren Zugsunglück in Spanien ist die Zahl der Todesopfer auf 69 gestiegen. An der Unglücksstelle in Urda in der Provinz Toledo rund 130 Kilometer südlich von Madrid sei in der Nacht auf Donnerstag eine weitere Leiche gefunden worden, teilte der Präsident der Region Kastilien-La Mancha, Emiliano Garc�a-Page, mit. Er äußerte die Hoffnung, dass keine weiteren Todesopfer gefunden werden: "Man kann vorsichtig optimistisch sein."

Netzentgelte für Strom sinken 2027 im Großteil Österreichs

Wien - Haushaltskunden zahlen ab nächstem Jahr im Durchschnitt für das Stromnetz weniger, geht aus dem Entwurf der E-Control für die neuen Netzentgelte hervor. Wird die Netzgebühr wie bisher nach Arbeitspreis und Leistungspauschale berechnet, liegt die Ersparnis im Schnitt bei 3,6 Prozent. Mit dem Leistungspreis, der bis spätestens Mitte 2028 die Pauschale ersetzt, sinken die Netzkosten für einen Durchschnittshaushalt um 5,7 Prozent, wie die E-Control am Donnerstag vorrechnete.

Uni-Budget: Über 3.000 Personen protestierten in Innsbruck

Innsbruck/Linz/Österreich - Nach dem Protest mit rund 30.000 Teilnehmern gegen die geplanten Kürzungen des Uni-Budgets vergangene Woche in Wien sind am Donnerstag auch in Innsbruck laut Polizeiangaben über 3.000 Personen friedlich, aber lautstark auf die Straße gegangen. Bei der Protestkundgebung, zu der die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH), Medizinische Universität und Universität Innsbruck aufgerufen hatten, warnte man vor den Folgen und rief die Bundesregierung zur Budget-Kurskorrektur auf.

Hausexplosion in Regensburg: zwei Leichen geborgen

Regensburg - Einen Tag nach einer gewaltigen Explosion in einem Wohnhaus im bayerischen Regensburg haben Einsatzkräfte am Donnerstag zwei Leichen geborgen. Laut Polizei wurde zunächst ein toter Mann in den Trümmern gefunden. Kurze Zeit später wurde eine zweite Leiche entdeckt. Ein Polizeisprecher bestätigte die Entdeckung. Ob es sich bei den gefundenen Toten um die beiden Vermissten handelt, war zunächst unklar.

Toter bei Hüttenbrand in der Steiermark

Fürstenfeld - Bei einem Hüttenbrand ist Mittwochabend im oststeirischen Fürstenfeld mutmaßlich der 63-jährige Besitzer ums Leben gekommen. Nachbarn hatten das Feuer bei dem Holzhäuschen gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen und die Flammen gelöscht hatten, wurde eine Leiche gefunden. Ob es sich tatsächlich um den Besitzer handelt, wird noch geklärt, aber da dieser bisher nicht auffindbar ist, dürfte es sich um ihn handeln, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red