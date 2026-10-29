Mindestens 20 Tote bei russischen Angriffen in der Ukraine

Moskau - Bei neuen russischen Angriffen in der Ukraine sind am Donnerstag mindestens 20 Menschen getötet worden. Allein bei einem Drohnenangriff auf einen Bahnhof in Dnipro starben laut Behörden mindestens 14 Menschen. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte indes mit, in der Nacht auf Donnerstag 1.214 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgewehrt zu haben. Die Waffenruhe in der russisch besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky hält unterdessen weiter.

Österreichs Entwurf für Social-Media-Verbot auf Eis gelegt

Brüssel/Wien - Zum Ende der Begutachtungsfrist für nationale Gesetzesentwürfe für ein Social-Media-Verbot für Jugendliche hat die EU-Kommission die dafür zuständige Stillhaltefrist für ein Jahr verlängert. Das gab die Kommission am frühen Donnerstagnachmittag in Brüssel bekannt. "Das ist absolut notwendig, um eine Fragmentierung unseres Binnenmarktes zu verhindern", sagte ein Sprecher der Kommission. Von ÖVP und SPÖ hagelte es unmittelbar darauf Kritik am Vorgehen der Kommission.

Widersprüchliche Angaben zu US-Kontakten mit dem Iran

Washington - US-Präsident Donald Trump weist Berichte über eine Friedensinitiative seines Vizepräsidenten JD Vance mit dem Iran zurück. Vance habe den Iran lediglich wegen medizinischer Hilfsgüter kontaktiert, sagte Trump. Zuvor hatten die Zeitungen "Wall Street Journal" und "New York Times" berichtet, Vance habe in einem Schreiben an den Chef des iranischen Sicherheitsrates, Mohsen Rezaei, eine Wiederaufnahme von Friedensgesprächen angeboten.

Houthis melden zwölf Tote bei Saudi-Angriff im Jemen

Sanaa - Bei einem saudi-arabischen Luftangriff sind im Südwesten des Jemen nach Angaben der Houthi-Miliz mindestens zwölf Menschen getötet worden. Nach der Attacke auf ein Wohngebäude im Ort al-Barah in der Provinz Taiz seien darüber hinaus drei Verletzte "in einem kritischen Zustand", teilte das Houthi-Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Bereits am Mittwoch hatten die Houthis von 14 Toten und 15 Verletzten durch einen saudi-arabischen Luftangriff berichtet.

Deutschlandweit steigen zu Halloween "GenZ"-Proteste

Berlin - In Deutschland finden zu Halloween "GenZ"-Proteste für bessere Bildung und ein bezahlbares Leben statt. Die Gruppierung "Gen Z regelt" plant in rund 30 Städten Demonstrationen, bei denen junge Menschen für mehr Klimaschutz, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten und gegen die Wehrpflicht auf die Straße gehen wollen. Dabei lehnt "Gen Z regelt" Gewalt ausdrücklich ab. Bei Protesten in Frankreich und anderen europäischen Ländern war es zu gewaltsamen Krawallen gekommen.

Wiener seit 30 Monaten in US-Untersuchungshaft: Prozess 2027

Orlando (Florida)/Wien - Im Fall eines 26-jährigen Wieners, der sich nach sexuellen Kontakten mit einer 15-Jährigen seit bereits 915 Tagen in US-Untersuchungshaft befindet, ist der Antrag des Österreichers zum Austausch seiner Verteidigerin abgelehnt worden. Einem Begehren der Verteidigung auf Vertagung des Prozesses wurde hingegen stattgegeben, erklärte ein Sprecher des Gerichts im "Ninth Judicial Circuit" in Orlando im Bundesstaat Florida der APA am Abend. Der Prozess findet im Frühjahr 2027 statt.

Netzentgelte für Strom sinken 2027 im Großteil Österreichs

Wien - Haushaltskunden zahlen ab nächstem Jahr im Durchschnitt für das Stromnetz weniger, geht aus dem Entwurf der E-Control für die neuen Netzentgelte hervor. Wird die Netzgebühr wie bisher nach Arbeitspreis und Leistungspauschale berechnet, liegt die Ersparnis im Schnitt bei 3,6 Prozent. Mit dem Leistungspreis, der bis spätestens Mitte 2028 die Pauschale ersetzt, sinken die Netzkosten für einen Durchschnittshaushalt um 5,7 Prozent, wie die E-Control am Donnerstag vorrechnete.

Netanyahu verstärkt Angriffe auf arabische Parteien

Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat nach der Parlamentswahl den Vorwurf des Wahlbetrugs erhoben, ohne dafür jedoch Beweise vorzulegen. Der Rekordgewinn arabischer Parteien sei zum Teil darauf zurückzuführen, sagte Netanyahu am Donnerstag. Führende arabische Politiker wiesen den Vorwurf umgehend zurück und bezichtigten den Regierungschef der Volksverhetzung. Die Anschuldigung folgt auf eine hohe Wahlbeteiligung unter den arabischen Israelis.

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red