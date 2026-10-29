"Star Trek"- und "X-Men"-Star Patrick Stewart gestorben

Hollywood - Der unter anderem als Captain Picard in "Star Trek" und durch die "X-Men"-Filme bekannte Schauspieler Patrick Stewart ist tot. Stewart starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, wie es in einer am Donnerstag auf seinen Online-Accounts verbreiteten Erklärung hieß. Vorangegangen sei "eine kurze und heftige" Alzheimer-Erkrankung. Stewart hatte schon als Jugendlicher in Theatergruppen gespielt, bevor er an die Schauspielschule nach Bristol ging.

Nach Auszählung aller Stimmen weiterhin Patt in Israel

Jerusalem - Nach Auszählung aller Stimmen haben bei der Parlamentswahl in Israel sowohl die Regierungskoalition von Benjamin Netanyahu als auch das Oppositionslager von Gadi Eisenkot eine absolute Mehrheit verfehlt. Die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien kommt auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze), wie mehrere israelische Medien Donnerstagabend nach Ende der Auszählung meldeten - für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate.

EU und Kanada beraten über künftige Partnerschaft

Montreal - In Montreal beraten am Freitag der kanadische Premierminister Mark Carney, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Ant�nio Costa über die Ausgestaltung der künftigen Partnerschaft. Für 12.15 Uhr (Ortszeit, 17.15 Uhr MEZ) ist eine gemeinsame Pressekonferenz in Montreal angesetzt. "Wir beide wollen unsere Beziehungen auf die höchstmögliche Ebene heben", sagte von der Leyen zum Auftakt des EU-Kanada-Gipfels am Donnerstag.

Wiener seit 30 Monaten in US-Untersuchungshaft: Prozess 2027

Orlando (Florida)/Wien - Im Fall eines 26-jährigen Wieners, der sich nach sexuellen Kontakten mit einer 15-Jährigen seit bereits 915 Tagen in US-Untersuchungshaft befindet, ist der Antrag des Österreichers zum Austausch seiner Verteidigerin abgelehnt worden. Einem Begehren der Verteidigung auf Vertagung des Prozesses wurde hingegen stattgegeben, erklärte ein Sprecher des Gerichts im "Ninth Judicial Circuit" in Orlando im Bundesstaat Florida der APA am Abend. Der Prozess findet im Frühjahr 2027 statt.

Uni-Budget: Über 3.000 Personen protestierten in Innsbruck

Innsbruck/Linz/Österreich - Nach dem Protest mit rund 30.000 Teilnehmern gegen die geplanten Kürzungen des Uni-Budgets vergangene Woche in Wien sind am Donnerstag auch in Innsbruck laut Polizeiangaben über 3.000 Personen friedlich, aber lautstark auf die Straße gegangen. Bei der Protestkundgebung, zu der die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH), Medizinische Universität und Universität Innsbruck aufgerufen hatten, warnte man vor den Folgen und rief die Bundesregierung zur Budget-Kurskorrektur auf.

Bolsonaro stößt nach Ausreise auf Kritik im eigenen Lager

Miami/Bras�lia - Nach seiner Ausreise in die USA stößt Brasiliens unterlegener Präsidentschaftskandidat Fl�vio Bolsonaro mit seinen unbelegten Wahlbetrugsvorwürfen auf Kritik im eigenen politischen Lager. "Niemand hat den Brief gebilligt. (...) Wir wollen das Land voranbringen", sagte der Vorsitzende seiner rechten Partei PL, Valdemar Costa Neto. Nicht einmal Bolsonaros Vater, der verurteilte Ex-Präsident Jair Bolsonaro, habe von der Ausreise seines Sohnes gewusst, sagte Costa Neto.

Italienischer Militärhubschrauber in Bosnien abgestürzt

Brcko/Rom - Beim Absturz eines italienischen Militärhubschraubers im Nordosten Bosnien-Herzegowinas sind vier Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ CH-47 war am Donnerstagnachmittag in der Nähe der Stadt Brčko aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. Sie war im Rahmen der EU-Militärmission EUFOR Althea im Einsatz. Die Piloten überlebten den Absturz. Unter den Todesopfern waren zwei Besatzungsmitglieder und zwei Angehörige des Roten Kreuzes.

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red