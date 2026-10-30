Familiennachzug läuft in langsamem Tempo wieder an

Wien - Der Stopp der Familienzusammenführung von Flüchtlingen ist quasi zu Ende. Doch jene Zahlen, die vom Innenministerium als Quotenplätze für diesen Titel vorgeschlagen werden, sind niedrig. Gemäß dem der APA vorliegenden Begutachtungsentwurf zur Niederlassungsverordnung sind sowohl heuer als auch kommendes Jahr 314 entsprechende Aufenthaltstitel vorgesehen. 2024 waren noch mehr als 6.000 Personen auf dem Weg nach Österreich gekommen.

Nach Auszählung aller Stimmen weiterhin Patt in Israel

Jerusalem - Nach Auszählung aller Stimmen haben bei der Parlamentswahl in Israel sowohl die Regierungskoalition von Benjamin Netanyahu als auch das Oppositionslager von Gadi Eisenkot eine absolute Mehrheit verfehlt. Das teilte die Zentrale Wahlkommission Israels in der Nacht mit. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze). Für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate.

Patrick Stewart ist tot - Captain Picard wurde 86 Jahre alt

Hollywood - Der Schauspieler Sir Patrick Stewart ist tot. Der als Captain Jean-Luc Picard des Raumschiffs Enterprise weltbekannt gewordene Brite starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in seinem Zuhause im kalifornischen Los Angeles, wie seine langjährige Sprecherin Kelly Bush Novak bestätigte. Stewart litt an einer Alzheimer-Erkrankung sowie an der Lewy-Körperchen-Demenz, einer selteneren Demenzform. Weltweit bekunden Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Millionen Fans ihre Trauer.

Weltweit 18 Millionen Menschen mit schweren Essstörungen

Wien/Washington - Bereits mehr als 18 Millionen Menschen leben weltweit mit Essstörungen wie Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa. Die Zahl der Betroffenen ist seit 1990 um rund 70 Prozent angestiegen und wird bis 2050 weiter wachsen. Österreich gehört zu den am stärksten betroffenen Ländern. Das hat jetzt eine Berechnung der globalen Krankheitslast durch diese psychischen Störungen ergeben, die im Fachjournal "JAMA Psychiatry" erschienen ist.

Ein Toter bei russischem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew wieder mit ballistischen Raketen angegriffen. Ein Mensch sei getötet worden, teilte die Militärverwaltung der Millionenstadt via Telegram mit. Zudem gab es nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko einen Einschlag im östlichen Stadtbezirk Darnyzja in einem Lagergebäude, wodurch ein Brand ausgelöst wurde. Kurz zuvor waren etwas mehr als ein halbes Dutzend Explosionen im Stadtgebiet zu hören.

Houthis melden zwölf Tote bei Saudi-Angriff im Jemen

Sanaa - Bei einem saudi-arabischen Luftangriff sind im Südwesten des Jemen nach Angaben der Houthi-Miliz mindestens zwölf Menschen getötet worden. Nach der Attacke auf ein Wohngebäude im Ort al-Barah in der Provinz Taiz seien darüber hinaus drei Verletzte "in einem kritischen Zustand", teilte das Houthi-Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Bereits am Mittwoch hatten die Houthis von 14 Toten und 15 Verletzten durch einen saudi-arabischen Luftangriff berichtet.

Martin Sellner Einreise in Frankreich verweigert

Paris - Der rechtsextreme Aktivist Martin Sellner ist nach eigenen Angaben von den französischen Behörden an der Einreise nach Frankreich gehindert worden. "Ich bin am Flughafen in Frankreich festgehalten worden. Morgen werde ich abgeschoben", erklärte Sellner am Donnerstag auf X. Eigentlich wollte der 37-Jährige am Freitag sein Buch "Remigration" in einer Pariser Buchhandlung vorstellen und eine Signierstunde geben. Linke Gruppen hatten zu Protesten dagegen aufgerufen.

Wiener seit 30 Monaten in US-Untersuchungshaft: Prozess 2027

Orlando (Florida)/Wien - Im Fall eines 26-jährigen Wieners, der sich nach sexuellen Kontakten mit einer 15-Jährigen seit bereits 915 Tagen in US-Untersuchungshaft befindet, ist der Antrag des Österreichers zum Austausch seiner Verteidigerin abgelehnt worden. Einem Begehren der Verteidigung auf Vertagung des Prozesses wurde hingegen stattgegeben, erklärte ein Sprecher des Gerichts im "Ninth Judicial Circuit" in Orlando im Bundesstaat Florida der APA am Abend. Der Prozess findet im Frühjahr 2027 statt.

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red