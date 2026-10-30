Nach Auszählung aller Stimmen weiterhin Patt in Israel

Jerusalem - Nach Auszählung aller Stimmen haben bei der Parlamentswahl in Israel sowohl die Regierungskoalition von Benjamin Netanyahu als auch das Oppositionslager von Gadi Eisenkot eine absolute Mehrheit verfehlt. Das teilte die Zentrale Wahlkommission Israels in der Nacht mit. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis kommt die bisherige Koalition aus rechten, rechtsextremen und religiösen Parteien auf 53 Sitze im Parlament (2022: 64 Sitze). Für eine Mehrheit bräuchte es 61 Mandate.

Familiennachzug läuft in langsamem Tempo wieder an

Wien - Der Stopp der Familienzusammenführung von Flüchtlingen ist quasi zu Ende. Doch jene Zahlen, die vom Innenministerium als Quotenplätze für diesen Titel vorgeschlagen werden, sind niedrig. Gemäß dem der APA vorliegenden Begutachtungsentwurf zur Niederlassungsverordnung sind sowohl heuer als auch kommendes Jahr 314 entsprechende Aufenthaltstitel vorgesehen. 2024 waren noch mehr als 6.000 Personen auf dem Weg nach Österreich gekommen.

Frankreichs Innenminister warnt vor neuer Eskalation

Paris - Frankreichs Behörden wappnen sich nach den landesweiten Demonstrationen am Wochenende für weitere Unruhen. Innenminister Laurent Nunez sagte am Montag dem Sender BFM TV, er rechne am kommenden Halloween-Samstag mit neuen Ausschreitungen. Präsident Emmanuel Macron kündigte indes "starke Maßnahmen" zur Beruhigung der Proteste an. Er habe die Regierung aufgefordert, auf legitime Forderungen einzugehen, die dieser sozialen Bewegung zugrunde lägen, sagte Macron in Marseille.

Weltweit 18 Millionen Menschen mit schweren Essstörungen

Wien/Washington - Bereits mehr als 18 Millionen Menschen leben weltweit mit Essstörungen wie Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa. Die Zahl der Betroffenen ist seit 1990 um rund 70 Prozent angestiegen und wird bis 2050 weiter wachsen. Österreich gehört zu den am stärksten betroffenen Ländern. Das hat jetzt eine Berechnung der globalen Krankheitslast durch diese psychischen Störungen ergeben, die im Fachjournal "JAMA Psychiatry" erschienen ist.

Hilfslieferung für Oleschky startet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die von US-First Lady Melania Trump vermittelte humanitäre Hilfsaktion für die russisch besetzte Frontstadt Oleschky im Süden der Ukraine geht in die entscheidende Phase. Nach Angaben der russischen Menschenrechtsbeauftragten Jana Lantratowa vom Freitag ist die Route inzwischen für den Hilfstransport von Minen und Blindgängern geräumt. Zudem wurde ein Zeitplan für die Ausgabe von Hilfsgütern und die Abreise von evakuierungswilligen Bewohnern des kleinen Ortes veröffentlicht.

Noch 30.000 Websites von PHP-Lücke betroffen

Wien - In Österreich sind noch knapp 30.000 Websites von der PHP-Lücke betroffen und verwundbar. Das hat eine Überprüfung der Risikomonitor.com Gmbh ergeben. Das österreichische Unternehmen ist auf Darknet Intelligence und Cyber-Risiko-Monitoring spezialisiert. Die aktuelle Patchrate liegt im EU-Durchschnitt, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Analysefirma: Nordkoreanische Hacker hinter Binance-Angriff

Valletta/Pjöngjang - Nach dem Cyberangriff auf die Kryptobörse Binance vermutet eine US-Analysefirma nordkoreanische Hacker hinter dem Milliarden-Diebstahl. Die bis dato wohl größte derartige Attacke werde der nordkoreanischen Elite-Hackergruppe TraderTraitor zugeschrieben, teilte das auf Blockchain-Daten spezialisierte Unternehmen TRM Labs in einem Blogbeitrag am Freitag mit. Diese Einschätzung treffe man auf Basis umfassender Datenanalysen mit großer Sicherheit. "

Streik in Italien gegen steigende Preise und Aufrüstung

Rom - In Italien hat am Freitag ein landesweiter Streik gegen steigende Lebenshaltungskosten, niedrige Löhne und die Aufrüstungspolitik der rechten Regierung unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni begonnen. Beschäftigte des öffentlichen und privaten Sektors, Studierende und Aktivisten wollen sich an den Protesten beteiligen, zu denen die Basisgewerkschaft USB aufgerufen hat. In zahlreichen Städten sind Demonstrationen und Kundgebungen geplant.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red