Familiennachzug läuft in langsamem Tempo wieder an

Wien - Der Stopp der Familienzusammenführung von Flüchtlingen ist quasi zu Ende. Doch jene Zahlen, die vom Innenministerium als Quotenplätze für diesen Titel vorgeschlagen werden, sind niedrig. Gemäß dem der APA vorliegenden Begutachtungsentwurf zur Niederlassungsverordnung sind sowohl heuer als auch kommendes Jahr 314 entsprechende Aufenthaltstitel vorgesehen. 2024 waren noch mehr als 6.000 Personen auf dem Weg nach Österreich gekommen.

Zoll stellt über 6,6 Millionen Schmuggel-Zigaretten sicher

Wien - Mehr als 6,6 Millionen geschmuggelte Zigaretten - rund 33.000 Stangen - hat die Zollfahndung in Niederösterreich sichergestellt und bei zwei zeitgleich durchgeführten Zugriffen sieben Tatverdächtige festgenommen. Der entstandene Abgabenschaden wurde mit rund 1,5 Millionen Euro beziffert, teilte das Finanzministerium am Freitag in einer Aussendung mit. Ausgangspunkt der Ermittlungen war eine Beschlagnahme von mehr als 400.000 Zigaretten im Februar 2026.

Frankreichs Innenminister warnt vor neuer Eskalation

Paris - Frankreichs Behörden wappnen sich nach den landesweiten Demonstrationen am Wochenende für weitere Unruhen. Innenminister Laurent Nunez sagte am Montag dem Sender BFM TV, er rechne am kommenden Halloween-Samstag mit neuen Ausschreitungen. Präsident Emmanuel Macron kündigte indes "starke Maßnahmen" zur Beruhigung der Proteste an. Er habe die Regierung aufgefordert, auf legitime Forderungen einzugehen, die dieser sozialen Bewegung zugrunde lägen, sagte Macron in Marseille.

Evakuierungen aus ukrainischer Frontstadt Oleschky begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der von Russland besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky haben Evakuierungen und die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfslieferungen begonnen. Dies teilte der Fraktionschef der Partei des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, David Arachamija, am Freitag im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die von den USA vermittelte sechstägige lokale Waffenruhe halte, fügte er hinzu. Zuvor hieß es, die Route sei von Minen und Blindgängern geräumt worden.

Weltweit 18 Millionen Menschen mit schweren Essstörungen

Wien/Washington - Bereits mehr als 18 Millionen Menschen leben weltweit mit Essstörungen wie Anorexia nervosa oder Bulimia nervosa. Die Zahl der Betroffenen ist seit 1990 um rund 70 Prozent angestiegen und wird bis 2050 weiter wachsen. Österreich gehört zu den am stärksten betroffenen Ländern. Das hat jetzt eine Berechnung der globalen Krankheitslast durch diese psychischen Störungen ergeben, die im Fachjournal "JAMA Psychiatry" erschienen ist.

Noch 30.000 Websites von PHP-Lücke betroffen

Wien - In Österreich sind noch knapp 30.000 Websites von der PHP-Lücke betroffen und verwundbar. Das hat eine Überprüfung der Risikomonitor.com Gmbh ergeben. Das österreichische Unternehmen ist auf Darknet Intelligence und Cyber-Risiko-Monitoring spezialisiert. Die aktuelle Patchrate liegt im EU-Durchschnitt, hieß es am Donnerstag in einer Pressemitteilung.

Große Fahndung nach versuchtem Überfall in Klagenfurt

Klagenfurt - In Klagenfurt ist es am Freitagvormittag zu einem versuchten Raubüberfall auf einen Passanten gekommen. Das Opfer schaffte es zu flüchten und den Notruf zu wählen, eine große Fahndung der Polizei, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, war die Folge, teilte die Polizei auf APA-Anfrage mit. Der Passant wurde nicht verletzt, auch Beute hatte der Täter keine gemacht, hieß es von der Polizei.

Österreichs Wirtschaft im dritten Quartal leicht gewachsen

Wien - Die heimische Wirtschaft ist heuer im dritten Quartal wieder etwas gewachsen. Nach einem Rückgang im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real laut Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vorjahresvergleich bedeute dies einen Zuwachs von 0,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025, teilte das WIFO mit. Leichte positive Impulse seien vom Außenhandel und den Investitionen gekommen.

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red