Tatverdächtige nach Gewaltaufrufen zu Halloween ausgeforscht

Wien/St. Pölten - Im Zusammenhang mit auf Social-Media-Plattformen verbreiteten Gewaltaufrufen zu strafbaren Handlungen und Plünderungen von Luxus-Geschäften in der Halloween-Nacht sind mehrere Tatverdächtige ausgeforscht worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilte, fanden Freitagfrüh auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sechs Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich statt. Vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 22 Jahren wurden zur sofortigen Vernehmung vorgeführt.

Hackerangriff bei Binance wohl weltgrößter Krypto-Diebstahl

Valletta/Pjöngjang - Hacker haben bei einem Angriff auf die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance eine Milliardenbeute gemacht. Der Schaden belaufe sich auf 6,3 Mrd. Dollar (5,6 Mrd. Euro), teilte das Unternehmen am Freitag mit. Man arbeite mit verschiedenen Partnern zusammen, um die betroffenen Vermögenswerte einzufrieren. Bei etwa der Hälfte der gestohlenen Summe sei dies bereits gelungen. Für die heimische Krypto-Plattform Bitpanda hat der Vorfall indes keine Auswirkungen.

Familiennachzug läuft in langsamem Tempo wieder an

Wien - Der Stopp der Familienzusammenführung von Flüchtlingen ist quasi zu Ende. Doch jene Zahlen, die vom Innenministerium als Quotenplätze für diesen Titel vorgeschlagen werden, sind niedrig. Gemäß dem der APA vorliegenden Begutachtungsentwurf zur Niederlassungsverordnung sind sowohl heuer als auch kommendes Jahr 314 entsprechende Aufenthaltstitel vorgesehen. 2024 waren noch mehr als 6.000 Personen auf dem Weg nach Österreich gekommen.

Social-Media-Verbot - Kommission reagiert auf Babler-Brief

EU-weit/Brüssel - Nach der EU-Ankündigung, nationale Gesetzespläne für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche für ein Jahr auf Eis zu legen, macht die Bundesregierung Druck auf Brüssel. In einem Brief an die Kommission wird eine Lösung bis März 2027 beim EU-Kids-Act gefordert. Ein Kommissionssprecher nannte das am Freitag auf APA-Nachfrage einen "sehr ehrgeizigen Plan". Österreich sei eingeladen, sich bei den Arbeiten am Gesetz zu beteiligen: "Arbeiten wir Hand in Hand zusammen."

Insider: Trump unterstützt Bolsonaros Machtanspruch nicht

Washington - Die US-Regierung will sich Insidern zufolge nicht dem Anspruch des unterlegenen brasilianischen Präsidentschaftskandidaten Flavio Bolsonaro auf die Führung seines Landes anschließen. Präsident Donald Trump habe derzeit nicht vor, Bolsonaros politische Ambitionen zu unterstützen, sagten zwei Insider am Donnerstag. Trump könne seine Haltung aber noch ändern. Der Rechtspopulist Bolsonaro ist in die USA geflohen.

Reparaturbonus für Elektro- und Elektronikgeräte läuft aus

Wien - Mit der Geräte-Retter-Prämie hat das Umweltministerium heuer die Hälfte der Reparaturkosten für Elektro- und Elektronikgeräte übernommen. Insgesamt wurde der Reparaturbonus für rund 200.000 Geräte in Anspruch genommen. Allerdings läuft diese Aktion mit Jahresende aus, wie das Umweltministerium am Freitag in einer Aussendung erinnerte. Aktuell kann der Bonus noch über die Homepage www.geräte-retter-prämie.at beantragt werden. Die Einlösung der Bons soll auch 2027 möglich sein.

WIFO: Heimische Wirtschaft im 3. Quartal leicht gewachsen

Wien - Die heimische Wirtschaft ist heuer im dritten Quartal wieder etwas gewachsen. Nach einem Rückgang im zweiten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) real laut Schnellschätzung des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vorjahresvergleich bedeute dies einen Zuwachs von 0,6 Prozent gegenüber dem dritten Quartal 2025, teilte das WIFO mit. Leichte positive Impulse seien vom Außenhandel und den Investitionen gekommen.

Evakuierungen aus ukrainischer Frontstadt Oleschky begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der von Russland besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky haben Evakuierungen und die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfslieferungen begonnen. Dies teilte der Fraktionschef der Partei des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, David Arachamija, am Freitag im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die von den USA vermittelte sechstägige lokale Waffenruhe halte, fügte er hinzu. Zuvor hieß es, die Route sei von Minen und Blindgängern geräumt worden.

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red