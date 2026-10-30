Tatverdächtige nach Gewaltaufrufen zu Halloween ausgeforscht

Wien/St. Pölten - Im Zusammenhang mit auf Social-Media-Plattformen verbreiteten Gewaltaufrufen zu strafbaren Handlungen und Plünderungen von Luxus-Geschäften in der Halloween-Nacht sind mehrere Tatverdächtige ausgeforscht worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilte, fanden Freitagfrüh auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sechs Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich statt. Vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 22 Jahren wurden zur sofortigen Vernehmung vorgeführt.

Hackerangriff bei Binance wohl weltgrößter Krypto-Diebstahl

Valletta/Pjöngjang - Hacker haben bei einem Angriff auf die weltgrößte Kryptowährungsbörse Binance eine Milliardenbeute gemacht. Der Schaden belaufe sich auf 6,3 Mrd. Dollar (5,6 Mrd. Euro), teilte das Unternehmen am Freitag mit. Man arbeite mit verschiedenen Partnern zusammen, um die betroffenen Vermögenswerte einzufrieren. Bei etwa der Hälfte der gestohlenen Summe sei dies bereits gelungen. Für die heimische Krypto-Plattform Bitpanda hat der Vorfall indes keine Auswirkungen.

Evakuierungen aus ukrainischer Frontstadt Oleschky begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - In der von Russland besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky haben Evakuierungen und die Versorgung der Bevölkerung mit Hilfslieferungen begonnen. Dies teilte der Fraktionschef der Partei des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, David Arachamija, am Freitag im Kurznachrichtendienst Telegram mit. Die von den USA vermittelte sechstägige lokale Waffenruhe halte, fügte er hinzu. Zuvor hieß es, die Route sei von Minen und Blindgängern geräumt worden.

Streik in Italien gegen steigende Preise und Aufrüstung

Rom - Der von der Basisgewerkschaft USB ausgerufene Generalstreik gegen die Rechtsregierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Freitag in Italien zu Demonstrationen und Protestaktionen in mehr als 50 Städten geführt. Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften wurden in Mestre und Vicenza nach ersten Angaben zehn Polizisten und drei Demonstranten verletzt. Eine Person wurde von einer Tränengasgranate am Kopf getroffen.

Social-Media-Verbot: EU-Kommission reagiert auf Babler-Brief

EU-weit/Brüssel - Nach der EU-Ankündigung, nationale Gesetzespläne für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche für ein Jahr auf Eis zu legen, macht die Bundesregierung Druck auf Brüssel. In einem Brief an die Kommission wird eine Lösung bis März 2027 beim EU-Kids-Act gefordert. Ein Kommissionssprecher nannte das am Freitag auf APA-Nachfrage einen "sehr ehrgeizigen Plan". Österreich sei eingeladen, sich bei den Arbeiten am Gesetz zu beteiligen: "Arbeiten wir Hand in Hand zusammen."

"Mitgliedschaft" wird zu Störfaktor bei EU-Kanada-Gipfel

Montreal/EU-weit - Wird es eine "Allianz" oder doch eine "assoziierte Mitgliedschaft"? Die Uneinigkeit darüber, wie die vertiefte Partnerschaft zwischen der EU und Kanada genannt werden soll, hat sich beim Gipfel in Montreal zu einem Störfaktor entwickelt. Dabei handelt es sich vor allem um einen Kontroverse innerhalb der Europäischen Union - welche die Diskussion über inhaltliche Fragen zu überschatten droht. Der kanadische Premier Mark Carney zeigte sich am Donnerstag entsprechend genervt.

Viel Kritik rund um Klimaneutralität 2040 im Klimagesetz

Wien - Das Klimagesetz hat während der Begutachtung viel Kritik auf sich gezogen - vor allem rund um das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) sowie einige Unternehmen zeigten sich nicht damit einverstanden, dass Österreich zehn Jahre vor der EU klimaneutral sein will. Diverse Organisationen hingegen vermissten Verbindlichkeit, auch beim 2040-Ziel. Die Begutachtung endet am Freitag, am Nachmittag gab es bereits rund 370 Stellungnahmen.

Zukunftsdepot geht in Begutachtung

Wien - Das steuerlich begünstigte Zukunftsdepot, das die Bundesregierung mit kommendem Jahr realisieren will, wird am heutigen Freitag in Begutachtung geschickt. Das teilte das Kanzleramt der APA mit. Dieses sieht u.a. einen Startbonus von 500 Euro für alle Neugeborenen vor. "Mit dem Zukunftsdepot schaffen wir eine moderne Alternative zum klassischen Bausparer" sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Zu Mittag war der Entwurf im RIS noch nicht abrufbar.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red