Tatverdächtige nach Gewaltaufrufen zu Halloween ausgeforscht

Wien/St. Pölten - Im Zusammenhang mit auf Social-Media-Plattformen verbreiteten Gewaltaufrufen zu strafbaren Handlungen und Plünderungen von Luxus-Geschäften in der Halloween-Nacht sind mehrere Tatverdächtige ausgeforscht worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilte, fanden Freitagfrüh auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sechs Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich statt. Vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 22 Jahren wurden zur sofortigen Vernehmung vorgeführt.

Tourismus-Saisonierkontingente für 2027 und 2028 fixiert

Wien - Nach einem längeren Tauziehen haben sich die Verantwortlichen auf die touristischen Saisonierkontingente für die Jahre 2027 und 2028 geeinigt. Das teilten das Wirtschafts-, Sozialministerium und die WKÖ am Freitag mit. Das Gesamtkontingent umfasst 6.250 Plätze und gilt ab 1. Dezember 2026. Ein Grundkontingent von 4.250 Plätzen kann in Spitzenmonaten um bis zu 50 Prozent überschritten werden. Dazu kommt ein Zusatzkontingent von 2.000 Jobs für Saisonkräfte vom Westbalkan.

Schwieriger Endspurt bei UNO-Artenschutzkonferenz in Jerewan

Jerewan (Eriwan)/New York/Yerevan - Stunden vor dem eigentlich geplanten Ende der UNO-Weltnaturkonferenz zur biologischen Vielfalt (COP17) in der armenischen Hauptstadt Jerewan haben die Mitgliedstaaten weiter um eine Vereinbarung gerungen. Differenzen gab es am Freitag unter anderem zu umweltschädlichen Subventionen wie etwa für fossile Energieträger, zur Finanzierung von Biodiversität und zu einer Beteiligung von Unternehmen an der Finanzierung von Umweltschutzmaßnahmen.

Evakuierungen aus ukrainischer Frontstadt Oleschky begonnen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Ein Konvoi mit Evakuierten aus der russisch kontrollierten südukrainischen Frontstadt Oleschky hat die Krim erreicht. Der Bus-Konvoi habe die Region Cherson in Richtung der von Russland annektierten Halbinsel überquert, sagten Augenzeugen am Freitag. Die Evakuierung war Teil einer gemeinsamen Hilfsaktion und die erste ihrer Art seit Kriegsbeginn vor mehr als vier Jahren. Zudem gelangten dutzende Tonnen an Hilfsgütern im Rahmen der örtlich begrenzten Waffenruhe nach Oleschky.

Social-Media-Verbot: EU-Kommission reagiert auf Babler-Brief

EU-weit/Brüssel - Nach der EU-Ankündigung, nationale Gesetzespläne für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche für ein Jahr auf Eis zu legen, macht die Bundesregierung Druck auf Brüssel. In einem Brief an die Kommission wird eine Lösung bis März 2027 beim EU-Kids-Act gefordert. Ein Kommissionssprecher nannte das am Freitag auf APA-Nachfrage einen "sehr ehrgeizigen Plan". Österreich sei eingeladen, sich bei den Arbeiten am Gesetz zu beteiligen: "Arbeiten wir Hand in Hand zusammen."

Viel Kritik rund um Klimaneutralität 2040 im Klimagesetz

Wien - Das Klimagesetz hat während der Begutachtung viel Kritik auf sich gezogen - vor allem rund um das Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 2040. Die Wirtschaftskammer (WKÖ) sowie einige Unternehmen zeigten sich nicht damit einverstanden, dass Österreich zehn Jahre vor der EU klimaneutral sein will. Diverse Organisationen hingegen vermissten Verbindlichkeit, auch beim 2040-Ziel. Die Begutachtung endet am Freitag, am Nachmittag gab es bereits rund 370 Stellungnahmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red