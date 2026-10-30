EU und Kanada gründen "Allianz für die Zukunft"

Montreal/EU-weit - Die Europäische Union und Kanada haben bei einem Gipfeltreffen in Montreal eine "Allianz für die Zukunft" gegründet und damit den Startschuss für eine noch engere Zusammenarbeit gegeben. Die Allianz solle einen gemeinsamen Raum des Wohlstands und der wirtschaftlichen Sicherheit schaffen, hieß es am Freitag in einer nach Abschluss des Spitzentreffens veröffentlichten Erklärung. Dazu sollten etwa gemeinsame Risiken für die wirtschaftliche Sicherheit verringert werden, hieß es.

Tatverdächtige nach Gewaltaufrufen zu Halloween ausgeforscht

Wien/St. Pölten - Im Zusammenhang mit auf Social-Media-Plattformen verbreiteten Gewaltaufrufen zu strafbaren Handlungen und Plünderungen von Luxus-Geschäften in der Halloween-Nacht sind mehrere Tatverdächtige ausgeforscht worden. Wie die Landespolizeidirektion Wien mitteilte, fanden Freitagfrüh auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien sechs Hausdurchsuchungen in Wien und Niederösterreich statt. Vier Tatverdächtige im Alter von 14 bis 22 Jahren wurden zur sofortigen Vernehmung vorgeführt.

Evakuierungen aus ukrainischer Frontstadt Oleschky beendet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die von den USA vermittelte Hilfsaktion für die russisch besetzte südukrainische Frontstadt Oleschky ist weitgehend abgeschlossen. "Gerade befinden wir uns in Armjansk und teilen die Fahrzeugkolonne auf", sagte die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa am Freitag in einer Videobotschaft bei Telegram. Ein Teil werde von der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim weiter in nicht besetzte Gebiete der Ukraine reisen. Die übrigen fahren nach Russland.

Zukunftsdepot ist in Begutachtung

Wien - Das steuerlich begünstigte Zukunftsdepot, das die Bundesregierung mit kommendem Jahr realisieren will, ist am Freitag in Begutachtung geschickt worden und der Entwurf im Rechtsinformationssystem RIS einsehbar. Dieser sieht u.a. einen Startbonus von 500 Euro für alle Neugeborenen vor. "Mit dem Zukunftsdepot schaffen wir eine moderne Alternative zum klassischen Bausparer" sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP). Die Begutachtung endet am 9. November.

Tourismus-Saisonierkontingente für 2027 und 2028 fixiert

Wien - Nach einem längeren Tauziehen haben sich die Verantwortlichen auf die touristischen Saisonierkontingente für die Jahre 2027 und 2028 geeinigt. Das teilten das Wirtschafts- und das Sozialministerium sowie die WKÖ am Freitag mit. Das Gesamtkontingent umfasst 6.250 Plätze und gilt ab 1. Dezember 2026. Ein Grundkontingent von 4.250 Plätzen kann in Spitzenmonaten um bis zu 50 Prozent überschritten werden. Dazu gibt es ein Zusatzpaket von 2.000 Jobs für Saisonkräfte vom Westbalkan.

Schwieriger Endspurt bei UNO-Artenschutzkonferenz in Jerewan

Jerewan (Eriwan)/New York/Yerevan - Stunden vor dem eigentlich geplanten Ende der UNO-Weltnaturkonferenz zur biologischen Vielfalt (COP17) in der armenischen Hauptstadt Jerewan haben die Mitgliedstaaten weiter um eine Vereinbarung gerungen. Differenzen gab es am Freitag unter anderem zu umweltschädlichen Subventionen wie etwa für fossile Energieträger, zur Finanzierung von Biodiversität und zu einer Beteiligung von Unternehmen an der Finanzierung von Umweltschutzmaßnahmen.

Größte Skelettfrau der Welt sorgt in Mexiko für Rekord

Mexiko-Stadt - Eine mehr als 33 Meter hohe Skelettfrau aus Karton, Glasfaser, Textilien und Stahl in einem violettfarbenen Kleid hat in Mexiko-Stadt den Guinness-Rekord für die größte "Catrina" der Welt aufgestellt. "Ich kann verkünden, dass ihr Officially Amazing seid", sagte der Rekordprüfer Alfredo Arista bei der Übergabe des Zertifikats am Freitag. Damit verwendete er das berühmte Guinness-Motto.

Pikes Körper schmerzt nach gescheiterter Hinrichtung

Memphis (Tennessee) - Erstmals seit der gescheiterten Hinrichtung hat sich die US-Gefängnisinsassin Christa Pike in einem Statement direkt geäußert und berichtet darin von Schmerzen. Es gebe "keinen einzigen Moment", in dem sie keine Schmerzen habe, hieß es in der von ihren Anwälten verbreiteten Stellungnahme. Die wegen Mordes verurteilte Pike sollte Ende September im US-Staat Tennessee hingerichtet werden. Sie überlebte die Hinrichtungsmedikamente und wachte Tage später im Spital wieder auf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red