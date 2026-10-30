EU und Kanada gründen "Allianz für die Zukunft"

Montreal/EU-weit - Die Europäische Union und Kanada rücken angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und des schwierigen Verhältnisses zu den USA noch enger zusammen und schmieden eine "Allianz für die Zukunft". Zum Abschluss eines zweitägigen Gipfels im kanadischen Montreal brachten beide Seiten zahlreiche neue Projekte auf den Weg. Sie sollen etwa die Abhängigkeit von Großmächten wie China und den USA bei Künstlicher Intelligenz (KI) und kritischen Rohstoffen reduzieren.

Frankreich rüstet sich für neue landesweite Proteste

Paris - In Frankreich werden am Samstag erneut Massenproteste erwartet. Deshalb wird an Ausgangssperren und Beschränkungen für Kundgebungen festgehalten. Wegen befürchteter Ausschreitungen sprachen die Behörden in Paris für Demonstrationsrouten im Stadtzentrum ein Verbot aus und genehmigten sie nur weiter außerhalb. Außerdem gibt es nachts erneut örtlich begrenzte Ausgangssperren an zentralen Orten der Hauptstadt. Innenminister Laurent Nu�ez kündigte ein großes Polizeiaufgebot an.

Neuer Rekord bei vorzeitiger Stimmabgabe für US-Midterms

Washington - Vier Tage vor den US-Kongresswahlen haben so viele Wahlberechtigte vorzeitig ihre Stimme abgegeben wie noch nie bei den Midterms: Rund 47,9 Millionen Menschen nutzten bis Freitagmittag (Ortszeit) die Möglichkeit der Stimmabgabe vor der eigentlichen Wahl am Dienstag, wie Zahlen der Universität Florida zeigten. Damit wurde der bisherige Höchstwert für eine Zwischenwahl von rund 45,9 Millionen vorzeitig abgegebenen Stimmen von 2022 noch übertroffen.

Einigung bei UNO-Artenschutzkonferenz in Jerewan

Jerewan (Eriwan)/New York/Yerevan - Bei der Weltnaturkonferenz zur biologischen Vielfalt (COP17) in der armenischen Hauptstadt Jerewan haben die rund 200 Teilnehmerstaaten nach langen Verhandlungen bei zentralen Themen eine Einigung erzielt. Nach dem ursprünglich geplanten Ende der Konferenz am Freitag gab es Applaus, als die entsprechenden Dokumente verabschiedet wurden. "Das war's. Perfekt", sagte der COP17-Präsident und armenische Umweltminister Hambardzum Matevosyan.

Anklage wegen Veruntreuung und Krida gegen Paulus Manker

Wien - Der Konflikt zwischen Theatermacher Paulus Manker und der S&W Kulturmanagement GmbH (früher: Südbahnhotel Kultur GmbH) rund um Aufführungen von "Alma" und "Die letzten Tage der Menschheit" im Südbahnhotel am Semmering hat nun zu einer Anklage wegen Veruntreuung und betrügerischer Krida geführt. Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, bestätigte am Freitag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht in der "Krone".

Evakuierungen aus ukrainischer Frontstadt Oleschky beendet

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die von den USA vermittelte Hilfsaktion für die russisch besetzte südukrainische Frontstadt Oleschky ist weitgehend abgeschlossen. "Gerade befinden wir uns in Armjansk und teilen die Fahrzeugkolonne auf", sagte die russische Menschenrechtsbeauftragte Jana Lantratowa am Freitag in einer Videobotschaft bei Telegram. Ein Teil werde von der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim weiter in nicht besetzte Gebiete der Ukraine reisen. Die übrigen fahren nach Russland.

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red