EU und Kanada gründen "Allianz für die Zukunft"

Montreal/EU-weit - Die Europäische Union und Kanada rücken angesichts wachsender geopolitischer Spannungen und des schwierigen Verhältnisses zu den USA noch enger zusammen und schmieden eine "Allianz für die Zukunft". Zum Abschluss eines zweitägigen Gipfels im kanadischen Montreal brachten beide Seiten zahlreiche neue Projekte auf den Weg. Sie sollen etwa die Abhängigkeit von Großmächten wie China und den USA bei Künstlicher Intelligenz (KI) und kritischen Rohstoffen reduzieren.

Österreicher drittstärkste Bahnfahrer in der EU

Wien/Luxemburg - Hinter Ungarn und fast gleichauf mit Frankreich sind die Menschen in Österreich die drittstärksten Bahnfahrenden in der EU. Nur in diesen drei Staaten wurden im Jahr 2025 mehr als 1.500 Personenkilometer pro Einwohner zurückgelegt, zeigen die neuesten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat. In Ungarn waren es demnach 1.692, in Frankreich 1.606 und in Österreich 1.588 Kilometer. Auf der anderen Seite der Skala: Bulgarien (226 km), Litauen (164 km) und Griechenland (69 km).

Frankreich rüstet sich für neue landesweite Proteste

Paris - In Frankreich werden am Samstag erneut Massenproteste erwartet. Deshalb wird an Ausgangssperren und Beschränkungen für Kundgebungen festgehalten. Wegen befürchteter Ausschreitungen sprachen die Behörden in Paris für Demonstrationsrouten im Stadtzentrum ein Verbot aus und genehmigten sie nur weiter außerhalb. Außerdem gibt es nachts erneut örtlich begrenzte Ausgangssperren an zentralen Orten der Hauptstadt. Innenminister Laurent Nu�ez kündigte ein großes Polizeiaufgebot an.

Streik in Italien gegen steigende Preise und Aufrüstung

Rom - Der von der Basisgewerkschaft USB ausgerufene Generalstreik gegen die Rechtsregierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat am Freitag in Italien zu Demonstrationen und Protestaktionen in mehr als 50 Städten geführt. Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften wurden in Mestre und Vicenza nach ersten Angaben zehn Polizisten und drei Demonstranten verletzt. Eine Person wurde von einer Tränengasgranate am Kopf getroffen.

Einigung bei UNO-Artenschutzkonferenz in Jerewan

Jerewan (Eriwan)/New York/Yerevan - Bei der Weltnaturkonferenz zur biologischen Vielfalt (COP17) in der armenischen Hauptstadt Jerewan haben die rund 200 Teilnehmerstaaten nach langen Verhandlungen bei zentralen Themen eine Einigung erzielt. Nach dem ursprünglich geplanten Ende der Konferenz am Freitag gab es Applaus, als die entsprechenden Dokumente verabschiedet wurden. "Das war's. Perfekt", sagte der COP17-Präsident und armenische Umweltminister Hambardzum Matevosyan.

Neuer Rekord bei vorzeitiger Stimmabgabe für US-Midterms

Washington - Vier Tage vor den US-Kongresswahlen haben so viele Wahlberechtigte vorzeitig ihre Stimme abgegeben wie noch nie bei den Midterms: Rund 47,9 Millionen Menschen nutzten bis Freitagmittag (Ortszeit) die Möglichkeit der Stimmabgabe vor der eigentlichen Wahl am Dienstag, wie Zahlen der Universität Florida zeigten. Damit wurde der bisherige Höchstwert für eine Zwischenwahl von rund 45,9 Millionen vorzeitig abgegebenen Stimmen von 2022 noch übertroffen.

Anklage wegen Veruntreuung und Krida gegen Paulus Manker

Wien - Der Konflikt zwischen Theatermacher Paulus Manker und der S&W Kulturmanagement GmbH (früher: Südbahnhotel Kultur GmbH) rund um Aufführungen von "Alma" und "Die letzten Tage der Menschheit" im Südbahnhotel am Semmering hat nun zu einer Anklage wegen Veruntreuung und betrügerischer Krida geführt. Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, bestätigte am Freitag gegenüber der APA einen entsprechenden Bericht in der "Krone".

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red