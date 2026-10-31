Frankreich rüstet sich für neue landesweite Proteste

Paris - In Frankreich werden am Samstag erneut Massenproteste erwartet. Deshalb wird an Ausgangssperren und Beschränkungen für Kundgebungen festgehalten. Wegen befürchteter Ausschreitungen sprachen die Behörden in Paris für Demonstrationsrouten im Stadtzentrum ein Verbot aus und genehmigten sie nur weiter außerhalb. Außerdem gibt es nachts erneut örtlich begrenzte Ausgangssperren an zentralen Orten der Hauptstadt. Innenminister Laurent Nu�ez kündigte ein großes Polizeiaufgebot an.

Zentrale Naturschutzbeschlüsse bei UNO-Konferenz

Jerewan (Eriwan)/New York/Yerevan - Nach zwei Wochen zäher Verhandlungen haben sich die knapp 200 Teilnehmerstaaten der UNO-Biodiversitätskonferenz (COP17) in Armenien auf wichtige Beschlüsse zum Schutz der Natur geeinigt. Im Plenarsaal in Jerewan brach am Freitagabend Applaus aus. Allerdings blieben Fortschritte bei einigen besonders umstrittenen Fragen begrenzt. Zum Gastgeber der nächsten Konferenz im Jahr 2028 bestimmten die Staaten Ecuador.

Jugendproteste in mehr als 30 deutschen Städten geplant

Berlin - Die Jugend-Initiative "Gen Z regelt" ruft in Deutschland für Samstag (14.00 Uhr) zu Demonstrationen in mehr als 30 Städten auf. Die Organisatoren rechnen mit insgesamt rund 160.000 Teilnehmern. Sie wollen gegen eine Wehrpflicht auf die Straße gehen, für Investitionen in Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit, Klimaschutz und ein bezahlbares Leben. Die Organisatoren rufen ausdrücklich zu friedlichem Protest auf und lehnen jede Form von Gewalt ab.

Österreicher drittstärkste Bahnfahrer in der EU

Wien/Luxemburg - Hinter Ungarn und fast gleichauf mit Frankreich sind die Menschen in Österreich die drittstärksten Bahnfahrenden in der EU. Nur in diesen drei Staaten wurden im Jahr 2025 mehr als 1.500 Personenkilometer pro Einwohner zurückgelegt, zeigen die neuesten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat. In Ungarn waren es demnach 1.692, in Frankreich 1.606 und in Österreich 1.588 Kilometer. Auf der anderen Seite der Skala: Bulgarien (226 km), Litauen (164 km) und Griechenland (69 km).

Trump wettert bei Wahlkampfauftritt gegen "Kommunisten"

Washington - Wenige Tage vor den US-Kongresswahlen hat Präsident Donald Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Florida die Demokraten erneut scharf attackiert. Die Kundgebungen seiner Republikaner hätten nur einen Zweck: zu verhindern, dass bei den sogenannten Midterms "Kommunisten, die Amerika hassen", die Kontrolle über das US-Parlament übernähmen, sagte Trump am Freitagabend (Ortszeit) vor Anhängern in Daytona Beach. Auch mehrere demokratische Kongresskandidaten griff er persönlich an.

USA genehmigen Verkauf von 500 Patriot-Raketen an Ukraine

Washington/Bethesda (Maryland) - Die US-Regierung hat den Verkauf von 500 Patriot-Raketen des Typs PAC-3 an die Ukraine genehmigt. Das US-Außenministerium teilte am Freitag mit, der Verkauf habe einen geschätzten Wert von 2,1 Milliarden Dollar (1,89 Mrd. Euro). Die Finanzierung erfolgte den Angaben zufolge durch Beiträge von Kanada, Deutschland und Norwegen sowie durch ukrainische Eigenmittel, die über einen Kredit der EU finanziert wurden. Hauptauftragnehmer war der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin.

Vier Verletzte bei Pkw-Kollision in Tirol

Weer - Bei einer Kollision in Weer (Bez. Schwaz) sind am Freitag die vier Insassen eines der beiden Unfallwagen verletzt worden, darunter zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren. Ein 58-Jähriger krachte beim Queren der Tiroler Straße (B171) gegen den voll besetzten Wagen des 31-Jährigen. Die Verletzten wurden nach der Erstversorgung an Ort und Stelle in Spitäler eingeliefert, der 58-Jährige blieb ohne Blessuren. Bei ihm wurde eine leichte Alkoholisierung festgestellt.

Handel mit wilden Arten viel umfangreicher als gedacht

Melbourne - Ob Tropenholz, Heilpflanzen, Zierfische oder Morcheln: Der Mensch handelt weltweit mit mindestens 107.356 wildlebenden Tier-, Pflanzen- und Pilzarten. Das sind mehr als doppelt so viele wie bisher angenommen. Die tatsächliche Zahl könnte aber noch deutlich höher liegen, weil in vielen Ländern systematische Daten über Handel und Entnahme fehlen. Das geht aus einer im Fachjournal "Science Advances" veröffentlichten Studie unter Leitung der Universität Melbourne hervor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red