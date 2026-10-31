Frankreich rüstet sich für neue landesweite Proteste

Paris - In Frankreich werden am Samstag erneut Massenproteste erwartet. Deshalb wird an Ausgangssperren und Beschränkungen für Kundgebungen festgehalten. Wegen befürchteter Ausschreitungen sprachen die Behörden in Paris für Demonstrationsrouten im Stadtzentrum ein Verbot aus und genehmigten sie nur weiter außerhalb. Außerdem gibt es nachts erneut örtlich begrenzte Ausgangssperren an zentralen Orten der Hauptstadt. Innenminister Laurent Nu�ez kündigte ein großes Polizeiaufgebot an.

Marterbauer hat Chemotherapie abgeschlossen

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat die Chemotherapie wegen seiner Krebserkrankung vergangene Woche abgeschlossen. Eine Sprecherin bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Krone". Der Minister hat die Therapie laut der Zeitung "gut überstanden". Nun folge eine sogenannte Erhaltungstherapie. Marterbauer hatte seine Erkrankung im Juli publik gemacht. Anfang 2027 soll er Andreas Babler (SPÖ) als Vizekanzler ablösen.

Großbrand in einstigem Erholungszentrum in Niederösterreich

Enzesfeld-Lindabrunn - Ein ehemaliges Erholungszentrum in Enzesfeld-Lindabrunn (Bezirk Baden) ist in der Nacht auf Samstag durch einen Großbrand schwer beschädigt worden. Das Feuer ist laut Bezirksfeuerwehrkommando Baden am Freitagabend aus bisher noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Das Objekt ist seit vielen Jahren geschlossen und steht leer.

Evakuierte aus Oleschky in Belarus eingetroffen

Anapa - Evakuierte aus der von Russland besetzten Frontstadt Oleschky in der Südukraine sind in Belarus angekommen. Drei Flugzeuge mit den Menschen an Bord landeten auf dem Airport von Homel, wie die belarussische Nachrichtenagentur Belta meldete. Die Evakuierten, die weiter in die Ukraine wollen, waren demnach zuvor mit Bussen über die von Russland annektierte Halbinsel Krim in die russische Stadt Anapa gebracht worden. Indes gab es in Russland zwei Tote nach einer Ukraine-Attacke.

Salzburg führt Lachgas-Verbot für Jugendliche ein

Salzburg - Das Land Salzburg verschärft seine Jugendschutzbestimmungen und will als erstes Bundesland ein Lachgasverbot für Heranwachsende durchsetzen. Das hat Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) am Samstag angekündigt. Die Verschärfungen sollen schon nächste Woche per Initiativantrag im Landtag beschlossen werden, in Kraft treten werden die Bestimmungen einige Monate später.

Zentrale Naturschutzbeschlüsse bei UNO-Artenschutzkonferenz

Jerewan (Eriwan)/New York/Yerevan - Nach zwei Wochen zäher Verhandlungen haben sich die knapp 200 Teilnehmerstaaten der UNO-Biodiversitätskonferenz (COP17) in Armenien auf wichtige Beschlüsse zum Schutz der Natur geeinigt. Im Plenarsaal in Jerewan brach am Freitagabend Applaus aus. Allerdings blieben Fortschritte bei einigen besonders umstrittenen Fragen begrenzt. Zum Gastgeber der nächsten Konferenz im Jahr 2028 bestimmten die Staaten Ecuador.

Jugendproteste in mehr als 30 deutschen Städten geplant

Berlin - Die Jugend-Initiative "Gen Z regelt" ruft in Deutschland für Samstag (14.00 Uhr) zu Demonstrationen in mehr als 30 Städten auf. Die Organisatoren rechnen mit insgesamt rund 160.000 Teilnehmern. Sie wollen gegen eine Wehrpflicht auf die Straße gehen, für Investitionen in Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit, Klimaschutz und ein bezahlbares Leben. Die Organisatoren rufen ausdrücklich zu friedlichem Protest auf und lehnen jede Form von Gewalt ab.

Österreicher drittstärkste Bahnfahrer in der EU

Wien/Luxemburg - Hinter Ungarn und fast gleichauf mit Frankreich sind die Menschen in Österreich die drittstärksten Bahnfahrenden in der EU. Nur in diesen drei Staaten wurden im Jahr 2025 mehr als 1.500 Personenkilometer pro Einwohner zurückgelegt, zeigen die neuesten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat. In Ungarn waren es demnach 1.692, in Frankreich 1.606 und in Österreich 1.588 Kilometer. Auf der anderen Seite der Skala: Bulgarien (226 km), Litauen (164 km) und Griechenland (69 km).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red