Streit um Route von zentralem Demonstrationszug in Paris

Paris - Unmittelbar vor neuen angekündigten Großkundgebungen gegen hohe Lebenshaltungskosten am Samstag in Frankreich gibt es Streit um die Route des zentralen Demonstrationszugs in der Hauptstadt Paris. Die gerichtliche Verlegung der Streckenführung sei eine "schwerwiegende Infragestellung unserer Rechte", erklärte der Studierendenverband FAGE. Die Interessenvertretung der Studierenden werde sich nun beraten, um über das weitere Vorgehen zu entscheiden.

Iran will effektiv auf neue US-Angriffe reagieren

Teheran/Seoul/Berlin - Der oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hat die Streitkräfte des Landes angewiesen, auf jede Bedrohung sofort und wirksam zu reagieren. Ziel sei eine maximale Abschreckung, berichteten iranische Medien übereinstimmend am Samstag nach einem kolportierten Treffen Khameneis mit Militärkommandanten. Es werde keine "geografischen Einschränkungen" geben. Im Fall von iranischen Angriffen werde der Iran den Zeitpunkt und die Bedingungen für deren Ende diktieren.

Polens Präsident wird im Verfassungsgerichtsstreit aktiv

Warschau - Nach einer nächtlichen Eskalation im Konflikt um Polens Verfassungsgericht hat Präsident Karol Nawrocki Politiker aller im Parlament vertretenen Parteien vorgeladen. "Aufgrund der Bedrohung, die auf der inneren Sicherheit der Republik Polen lastet, berufe ich heute dringende Konsultationen unter Beteiligung von Vertretern der im Parlament vertretenen Kräfte ein", erklärte Nawrocki in einer von seinem Kabinettschef Pawel Szefernaker am Samstag verlesenen Stellungnahme.

Evakuierte Einwohner aus Oleschky in Belarus gelandet

Anapa - In Sicherheit gebrachte Bewohner der von Russland besetzten Frontstadt Oleschky in der Südukraine sind mit Flugzeugen nach Belarus gebracht worden. Insgesamt vier Flugzeuge mit den Evakuierten an Bord seien in Homel nahe der ukrainischen Grenze gelandet, erklärte der ukrainische Unterhändler Dawyd Arachamija. Von dort gehe es mit Bussen weiter, sagte der enge Vertraute von Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag. Indes gab es in Russland zwei Tote nach einer Ukraine-Attacke.

Jugendproteste in mehr als 30 deutschen Städten geplant

Berlin - Die Jugend-Initiative "Gen Z regelt" ruft in Deutschland für Samstag (14.00 Uhr) zu Demonstrationen in mehr als 30 Städten auf. Die Organisatoren rechnen mit insgesamt rund 160.000 Teilnehmern. Sie wollen gegen eine Wehrpflicht auf die Straße gehen, für Investitionen in Bildung, soziale Sicherheit, Gesundheit, Klimaschutz und ein bezahlbares Leben. Die Organisatoren rufen ausdrücklich zu friedlichem Protest auf und lehnen jede Form von Gewalt ab.

Österreicher drittstärkste Bahnfahrer in der EU

Wien/Luxemburg - Hinter Ungarn und fast gleichauf mit Frankreich sind die Menschen in Österreich die drittstärksten Bahnfahrenden in der EU. Nur in diesen drei Staaten wurden im Jahr 2025 mehr als 1.500 Personenkilometer pro Einwohner zurückgelegt, zeigen die neuesten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat. In Ungarn waren es demnach 1.692, in Frankreich 1.606 und in Österreich 1.588 Kilometer. Auf der anderen Seite der Skala: Bulgarien (226 km), Litauen (164 km) und Griechenland (69 km).

Marterbauer hat Chemotherapie abgeschlossen

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat die Chemotherapie wegen seiner Krebserkrankung vergangene Woche abgeschlossen. Eine Sprecherin bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Krone". Der Minister hat die Therapie laut der Zeitung "gut überstanden". Nun folge eine sogenannte Erhaltungstherapie. Marterbauer hatte seine Erkrankung im Juli publik gemacht. Anfang 2027 soll er Andreas Babler (SPÖ) als Vizekanzler ablösen.

Salzburg führt Lachgas-Verbot für Jugendliche ein

Salzburg - Das Land Salzburg verschärft seine Jugendschutzbestimmungen und will als erstes Bundesland ein Lachgasverbot für Heranwachsende durchsetzen. Das hat Landeshauptfrau-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) am Samstag angekündigt. Die Verschärfungen sollen schon nächste Woche per Initiativantrag im Landtag beschlossen werden, in Kraft treten werden die Bestimmungen einige Monate später.

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red