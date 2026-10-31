Frankreich unter Spannung am landesweiten Protesttag

Paris - In Frankreichs Großstädten haben sich Menschen zu großen Demonstrationszügen zusammengefunden. Behörden erwarten mehrere Hunderttausend Teilnehmer - wie schon bei früheren Kundgebungen. Die Sorge vor Ausschreitungen ist groß. Die Polizei von Paris führte bereits mehr als 1.200 Kontrollen an Bahnhöfen und der näheren Umgebung durch, um Störungen der öffentlichen Ordnung zu verhindern. Laut dem französischen Innenministerium gab es bis 14.00 Uhr landesweit 27 Festnahmen.

Selenskyj zu Gesprächen mit Erdogan in Istanbul

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist Samstagnachmittag zu Gesprächen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Istanbul eingetroffen. "Es gibt wichtige Themen im Zusammenhang mit der Schifffahrt im Schwarzen Meer. Ein Treffen mit dem Ökumenischen Patriarchen Bartholomäus ist ebenfalls geplant", postete er auf X. Freitagabend hatte Selenskyj per Video angekündigt, die Gespräche stünden mit der Wiederaufnahme von Friedensverhandlungen in Zusammenhang.

Oleschky-Flüchtlinge laut Selenskyj wieder in der Ukraine

Anapa - Aus der von russischen Truppen besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky Gerettete sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurück in der Ukraine. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben ukrainische Bürger aus Oleschky die ukrainische Grenze im Gebiet Tschernihiw überquert", teilte Selenskyj in sozialen Medien mit. Die Region Tschernihiw grenzt an Belarus. Unterdessen gab es in Russland zwei Tote nach ukrainischen Drohnenattacken.

Hälfte der Opfer von Zugsunglück in Spanien identifiziert

Toledo - Drei Tage nach dem schweren Zugsunglück in Spanien ist erst gut die Hälfte der Todesopfer identifiziert. Alle 69 geborgenen Leichen seien vom Gerichtsmedizinischen Institut in der Provinzhauptstadt Toledo südlich von Madrid bereits obduziert worden, teilten die Behörden der Region Kastilien-La Mancha am Samstag mit. In 36 Fällen sei die Identität inzwischen zweifelsfrei geklärt. Die Familien von 27 Todesopfern seien benachrichtigt worden, hieß es.

Gespräche im Machtkampf um Polens Verfassungsgericht

Warschau - Im Streit um das polnische Verfassungsgericht hat Präsident Karol Nawrocki wie angekündigt Beratungen mit Vertretern von im Parlament vertretenen Parteien begonnen. Als Erster erschien Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz im Präsidentenpalast. Er ist Chef der christlich-konservativen PSL, die Teil der Koalition von Regierungschef Donald Tusk ist. Unterdessen gingen die Proteste gegen die Ablösung des Gerichtspräsidenten und seines Stellvertreters weiter.

Khamenei droht mit "wirksamen Reaktionen" bei US-Angriff

Teheran/Seoul/Berlin - Der oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hat die Streitkräfte des Landes angewiesen, auf jede Bedrohung sofort und wirksam zu reagieren. Es werde keine "geografischen Einschränkungen" geben. Ziel sei eine maximale Abschreckung, berichteten iranische Medien übereinstimmend am Samstag nach einem kolportierten Treffen Khameneis mit Militärkommandanten. Die iranische Führung plant indes laut Außenminister Abbas Araqchi derzeit kein Treffen mit US-Vertretern.

Deutschlandweite Jugendproteste haben begonnen

Berlin - Die angekündigten deutschlandweiten Jugendproteste sind angelaufen. In zahlreichen Städten wie Berlin, Frankfurt, Hamburg und München versammelten sich zum Protestauftakt Samstagnachmittag jeweils mehrere hundert Menschen. In einigen Städten gab es Verzögerungen. Zu dem friedlichen Protest in mehr als 30 deutschen Städten hat die Initiative "Gen Z regelt" aufgerufen. Landesweite Teilnehmerzahlen sind bis dato noch keine bekannt.

Marterbauer hat Chemotherapie abgeschlossen

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) hat die Chemotherapie wegen seiner Krebserkrankung vergangene Woche abgeschlossen. Eine Sprecherin bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht der "Krone". Der Minister hat die Therapie laut der Zeitung "gut überstanden". Nun folge eine sogenannte Erhaltungstherapie. Marterbauer hatte seine Erkrankung im Juli publik gemacht. Anfang 2027 soll er Andreas Babler (SPÖ) als Vizekanzler ablösen.

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red