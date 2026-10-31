Oleschky-Flüchtlinge laut Selenskyj wieder in der Ukraine

Anapa - Aus der von russischen Truppen besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky Gerettete sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurück in der Ukraine. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben ukrainische Bürger aus Oleschky die ukrainische Grenze im Gebiet Tschernihiw überquert", teilte Selenskyj in sozialen Medien mit. Die Region Tschernihiw grenzt an Belarus. Unterdessen gab es in Russland zwei Tote nach ukrainischen Drohnenattacken.

Selenskyj zu Gesprächen mit Erdogan in Istanbul

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist Samstagnachmittag zu Gesprächen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Istanbul eingetroffen. Selenskyj sprach nach eigenen Angaben mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan über die bevorstehenden trilateralen Gespräche zwischen Unterhändlern der USA, der Ukraine und Russlands. Die Beratungen sollten voraussichtlich Anfang November stattfinden, sagte Selenskyj.

Frankreich unter Spannung am landesweiten Protesttag

Paris - Nach einem insgesamt ruhigen Start des landesweiten Protesttags in Frankreich ist es am späten Nachmittag zu ersten Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Menschen vor Ort gekommen. Unter anderem in Paris und Lyon setzten Ordnungskräfte Tränengas ein, wie französische Medien berichteten und in Live-Streams zu sehen war. Laut Innenministerium nahmen 320.000 Menschen an Demonstrationszügen im Land teil, davon 70.000 in Paris.

Gespräche im Machtkampf um Polens Verfassungsgericht

Warschau - Im Streit um das polnische Verfassungsgericht hat Präsident Karol Nawrocki wie angekündigt Beratungen mit Vertretern von im Parlament vertretenen Parteien begonnen. Als Erster erschien Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz im Präsidentenpalast. Er ist Chef der christlich-konservativen PSL, die Teil der Koalition von Regierungschef Donald Tusk ist. Unterdessen gingen die Proteste gegen die Ablösung des Gerichtspräsidenten und seines Stellvertreters weiter.

Rubio: Keine Entscheidung zu US-Militäreinsatz gegen Iran

Teheran/Seoul/Berlin - US-Präsident Donald Trump hat laut seinem Außenminister Marco Rubio noch nicht entschieden, ob er den Militäreinsatz gegen den Iran wieder aufnehmen wird. Er wisse nicht, ob es einen konkreten Zeitrahmen für die von Katar geführten Gespräche zur Beilegung der Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran gebe, sagte Rubio. Der oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hatte zuvor die Streitkräfte des Landes angewiesen, auf jede Bedrohung sofort und wirksam zu reagieren.

Zehntausende bei deutschlandweiten Jugendprotesten

Berlin - Mehrere Zehntausend Menschen haben sich in Deutschland den bundesweiten Jugendprotesten angeschlossen. Zum Auftakt am frühen Nachmittag kamen in mehreren Städten zunächst weniger Teilnehmer als angemeldet, die Zahlen stiegen dann aber im weiteren Verlauf stark an. Vielerorts wurde ein friedlicher Protestbeginn gemeldet, teils wurden aber Demonstrationen wegen Verstoßes gegen das Vermummungsverbot gestoppt. Am Rande einiger Proteste wurde zudem Pyrotechnik gezündet.

Hälfte der Opfer von Zugsunglück in Spanien identifiziert

Toledo - Drei Tage nach dem schweren Zugsunglück in Spanien ist erst gut die Hälfte der Todesopfer identifiziert. Alle 69 geborgenen Leichen seien vom Gerichtsmedizinischen Institut in der Provinzhauptstadt Toledo südlich von Madrid bereits obduziert worden, teilten die Behörden der Region Kastilien-La Mancha am Samstag mit. In 36 Fällen sei die Identität inzwischen zweifelsfrei geklärt. Die Familien von 27 Todesopfern seien benachrichtigt worden, hieß es.

Jemen: Von Houthi entführter UNO-Mitarbeiter tot

Sanaa - Ein seit zwei Jahren in der Gewalt der Houthi-Rebellen im Jemen befindlicher UNO-Mitarbeiter ist nach offiziellen Angaben tot. Ein Minister der jemenitischen Regierung sagte laut einem Bericht des saudischen Senders Al-Arabiya, der jemenitische Staatsangehörige und Mitarbeiter im Büro des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte sei in einem Houthi-Gefängnis zu Tode gefoltert worden.

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red