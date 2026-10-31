Oleschky-Flüchtlinge laut Selenskyj wieder in der Ukraine

Anapa - Aus der von russischen Truppen besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky Gerettete sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurück in der Ukraine. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben ukrainische Bürger aus Oleschky die ukrainische Grenze im Gebiet Tschernihiw überquert", teilte Selenskyj in sozialen Medien mit. Die Region Tschernihiw grenzt an Belarus. Unterdessen gab es in Russland zwei Tote nach ukrainischen Drohnenattacken.

Selenskyj zu Gesprächen mit Erdogan in Istanbul

Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist Samstagnachmittag zu Gesprächen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan in Istanbul eingetroffen. Selenskyj sprach nach eigenen Angaben mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan über die bevorstehenden trilateralen Gespräche zwischen Unterhändlern der USA, der Ukraine und Russlands. Die Beratungen sollten voraussichtlich Anfang November stattfinden, sagte Selenskyj.

Frankreich unter Spannung am landesweiten Protesttag

Paris - Nach einem insgesamt ruhigen Start des landesweiten Protesttags in Frankreich ist es am späten Nachmittag zu ersten Spannungen zwischen Sicherheitskräften und Menschen vor Ort gekommen. Unter anderem in Paris und Lyon setzten Ordnungskräfte Tränengas ein, wie französische Medien berichteten und in Live-Streams zu sehen war. Laut Innenministerium nahmen 320.000 Menschen an Demonstrationszügen im Land teil, davon 70.000 in Paris.

Gespräche im Machtkampf um Polens Verfassungsgericht

Warschau - Im Streit um das polnische Verfassungsgericht hat Präsident Karol Nawrocki wie angekündigt Beratungen mit Vertretern von im Parlament vertretenen Parteien begonnen. Als Erster erschien Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz im Präsidentenpalast. Er ist Chef der christlich-konservativen PSL, die Teil der Koalition von Regierungschef Donald Tusk ist. Unterdessen gingen die Proteste gegen die Ablösung des Gerichtspräsidenten und seines Stellvertreters weiter.

Rubio: Keine Entscheidung zu US-Militäreinsatz gegen Iran

Teheran/Seoul/Berlin - US-Präsident Donald Trump hat laut seinem Außenminister Marco Rubio noch nicht entschieden, ob er den Militäreinsatz gegen den Iran wieder aufnehmen wird. Er wisse nicht, ob es einen konkreten Zeitrahmen für die von Katar geführten Gespräche zur Beilegung der Feindseligkeiten zwischen den USA und dem Iran gebe, sagte Rubio. Der oberste Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, hatte zuvor die Streitkräfte des Landes angewiesen, auf jede Bedrohung sofort und wirksam zu reagieren.

Ausschreitungen in mehreren deutschen Städten

Berlin - Nach einem friedlichen Protest Zehntausender junger Menschen ist es am Abend in mehreren deutschen Städten zu Ausschreitungen gekommen. Aus Frankfurt wurden verletzte Polizisten gemeldet, aus Berlin Flaschen-, Böller- und Eierwürfe und aus Hamburg brennende Barrikaden. In mehreren Städten kamen Wasserwerfer zum Einsatz.

Jemen: Von Houthi entführter UNO-Mitarbeiter tot

Sanaa - Ein seit zwei Jahren in der Gewalt der Houthi-Rebellen im Jemen befindlicher UNO-Mitarbeiter ist nach offiziellen Angaben tot. Ein Minister der jemenitischen Regierung sagte laut einem Bericht des saudischen Senders Al-Arabiya, der jemenitische Staatsangehörige und Mitarbeiter im Büro des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte sei in einem Houthi-Gefängnis zu Tode gefoltert worden.

Weg frei für rot-grün-rote Koalitionsgespräche in Berlin

Berlin - Sechs Wochen nach der Berlin-Wahl ist der Weg frei für rot-grün-rote Koalitionsverhandlungen in der Hauptstadt. Nachdem Grüne und SPD bereits in der Vorwoche entschieden hatten, stimmte nun auch die Linke dafür. Auf einem Parteitag gab es eine klare Mehrheit. Die Koalitionsgespräche sollen am Montag beginnen.

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red