Mehr als 500 Festnahmen bei Protesten in Frankreich

Paris - Bei Ausschreitungen am Rande landesweiter Massenproteste in Frankreich sind am Samstag 565 Menschen festgenommen worden. Dies teilte das französische Innenministerium am Samstagabend mit. In Paris wurden zudem fünf Sicherheitskräfte verletzt, darunter drei durch Molotowcocktails, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Bei einem der Angriffe geriet die Uniform eines Gendarmen durch einen Molotowcocktail in Brand.

Oleschky-Flüchtlinge laut Selenskyj wieder in der Ukraine

Anapa - Aus der von russischen Truppen besetzten südukrainischen Frontstadt Oleschky Gerettete sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zurück in der Ukraine. "Zum jetzigen Zeitpunkt haben ukrainische Bürger aus Oleschky die ukrainische Grenze im Gebiet Tschernihiw überquert", teilte Selenskyj in sozialen Medien mit. Die Region Tschernihiw grenzt an Belarus. Unterdessen gab es in Russland zwei Tote nach ukrainischen Drohnenattacken.

Stichwahl um Präsidentenamt in Bulgarien

Sofia - Das EU- und NATO-Land Bulgarien steht am Sonntag vor einer wegweisenden Stichwahl um das Präsidentenamt. Antreten werden Präsidentin Ilijana Jotowa, eine frühere sozialistische Europaabgeordnete, und der konsequent prowestliche Ex-Interimsregierungschef Andrej Gjurow, der vom liberal-konservativen Oppositionslager unterstützt wird. Beim ersten Wahlgang am vergangenen Sonntag landete Jotowa mit 34,76 Prozent der Stimmen nur knapp vor Gjurow (31,95) auf Platz eins.

Ausschreitungen in mehreren deutschen Städten

Berlin/Frankfurt - Plünderungen, Molotowcocktails und eingeschlagene Schaufensterscheiben: Nach einem zunächst friedlichen Protest Zehntausender junger Menschen kam es am Samstagabend vor allem in Frankfurt und Köln zu gewaltsamen Szenen und heftigen Ausschreitungen. In der Nacht auf Sonntag entspannte sich die Lage wieder. Die Polizei bleibe aber mit starken Kräften präsent, sagte ein Sprecher. Die Initiative "Gen Z regelt" hatte zu Protesten in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen.

FBI: Nordkorea hinter milliardenschwerem Krypto-Diebstahl

Washington - Nordkorea steckt nach FBI-Angaben hinter dem milliardenschweren Hackerangriff auf die größte Digitalwährungsbörse Binance. Die US-Bundespolizei veröffentlichte am Samstag Informationen, wonach die Attacke durch die nordkoreanischen Hacker der Gruppe TraderTraitor durchgeführt wurde. Bereits zuvor hatte die Analysefirma TRM Labs der Gruppe die Tat zugeschrieben.

Jemen: Von Houthi entführter UNO-Mitarbeiter tot

Sanaa - Ein seit zwei Jahren in der Gewalt der Houthi-Rebellen im Jemen befindlicher UNO-Mitarbeiter ist nach offiziellen Angaben tot. Ein Minister der jemenitischen Regierung sagte laut einem Bericht des saudischen Senders Al-Arabiya, der jemenitische Staatsangehörige und Mitarbeiter im Büro des UNO-Hochkommissars für Menschenrechte sei in einem Houthi-Gefängnis zu Tode gefoltert worden.

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red