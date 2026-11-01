Mehr als 500 Festnahmen bei Protesten in Frankreich

Paris - Bei Ausschreitungen am Rande landesweiter Massenproteste in Frankreich sind am Samstag 565 Menschen festgenommen worden. Dies teilte das französische Innenministerium am Samstagabend mit. In Paris wurden zudem fünf Sicherheitskräfte verletzt, darunter drei durch Molotowcocktails, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Bei einem der Angriffe geriet die Uniform eines Gendarmen durch einen Molotowcocktail in Brand.

Ukraine attackierte Industriekomplex bei Moskau mit Drohnen

Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff östlich der russischen Hauptstadt Moskau ist nach russischen Angaben ein Industrieunternehmen getroffen worden. Bei dem "massiven Drohnenangriff" in der Nacht auf Sonntag habe ein "Industrieunternehmen im Bezirk Kstowo erheblichen Schaden erlitten", teilte der Gouverneur der russischen Region Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, mit. Insgesamt seien "mehr als 100 Drohnen zerstört" worden, Opfer habe es keine gegeben, fügte er hinzu.

Banküberfall in Salzburg 2014 - Mann in Italien festgenommen

Rimini/Salzburg - Wegen eines bewaffneten Banküberfalls in der Stadt Salzburg 2014 ist ein seit zwölf Jahren gesuchter 50-jähriger Italiener in Rimini festgenommen worden. Der Mann aus der süditalienischen Stadt Foggia soll am 22. Mai jenes Jahres gemeinsam mit Komplizen eine Bank in der Landeshauptstadt überfallen haben. Gegen ihn lag ein Europäischer Haftbefehl wegen schweren Raubes vor.

Ausschreitungen in mehreren deutschen Städten

Berlin/Frankfurt - Plünderungen, Molotowcocktails und eingeschlagene Schaufensterscheiben: Nach einem zunächst friedlichen Protest Zehntausender junger Menschen kam es am Samstagabend vor allem in Frankfurt und Köln zu gewaltsamen Szenen und heftigen Ausschreitungen. In der Nacht auf Sonntag entspannte sich die Lage wieder. Die Polizei bleibe aber mit starken Kräften präsent, sagte ein Sprecher. Die Initiative "Gen Z regelt" hatte zu Protesten in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen.

Stichwahl um Präsidentenamt in Bulgarien

Sofia - In Bulgarien hat eine entscheidende Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Gegeneinander treten Amtsinhaberin Ilijana Jotowa, eine frühere Europaabgeordnete, und der konsequent prowestliche Ex-Interimsregierungschef Andrej Gjurow an. Der 50-jährige promovierte Ökonom wird vom reformwilligen liberal-konservativen Oppositionslager unterstützt. Die Stichwahl wurde notwendig, da keiner der 27 Kandidatinnen und Kandidaten bei der ersten Runde die absolute Mehrheit erreicht hat.

Equal Pay Day fällt heuer auf den 5. November

Wien - Der Equal Pay Day fällt heuer auf den 5. November. Er markiert den Tag, an dem Männer im Durchschnitt das Jahresgehalt von Frauen erreicht haben. 57 Tage müssen Frauen daher quasi "gratis" arbeiten. Die Lohnschere zwischen den Geschlechtern beträgt bei Vollzeitarbeit 15,5 Prozent, 2025 waren es noch 16,3 Prozent. Bei der Umsetzung der Lohntransparenz, die häufig als Mittel zur Verkleinerung des Gender Pay Gaps gefordert wird, kommt die Regierung seit längerem nicht voran.

Randale in der Halloween-Nacht in Wien

Wien - In Wien ist es in der Halloween-Nacht zu Randalen gekommen. Im Zusammenhang mit Versammlungen in der Wiener Innenstadt wurden fünf Menschen wegen Widerstandshandlungen bzw. des Verdachts der Sachbeschädigung vorläufig festgenommen, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Nachdem es bereits zuvor auf Social-Media-Plattformen Gewaltaufrufe für die Halloween-Nacht gegeben hatte, standen mehrere hundert Polizeikräfte im gesamten Stadtgebiet im Einsatz.

Großeinsatz bei privater Halloween-Party in Baden

Baden - In Baden hat eine private Halloween-Party in der Nacht auf Sonntag mit einem Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei geendet. Vermutet wird, dass ein Böller in einem Innenraum gezündet wurde. Laut Notruf Niederösterreich waren insgesamt 45 Personen betroffen. Drei von ihnen benötigten medizinische Versorgung. Zwei der Partygäste erlitten Rauchgasvergiftungen. Die dritte Person wurde wegen einer Panikattacke betreut.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red