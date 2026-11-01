Mehr als 500 Festnahmen bei Protesten in Frankreich

Paris - Bei Ausschreitungen am Rande landesweiter Massenproteste in Frankreich sind am Samstag 565 Menschen festgenommen worden. Dies teilte das französische Innenministerium am Samstagabend mit. In Paris wurden zudem fünf Sicherheitskräfte verletzt, darunter drei durch Molotowcocktails, wie die Polizeipräfektur mitteilte. Bei einem der Angriffe geriet die Uniform eines Gendarmen durch einen Molotowcocktail in Brand.

Equal Pay Day fällt heuer auf den 5. November

Wien - Der Equal Pay Day fällt heuer auf den 5. November. Er markiert den Tag, an dem Männer im Durchschnitt das Jahresgehalt von Frauen erreicht haben. 57 Tage müssen Frauen daher quasi "gratis" arbeiten. Die Lohnschere zwischen den Geschlechtern beträgt bei Vollzeitarbeit 15,5 Prozent, 2025 waren es noch 16,3 Prozent. Bei der Umsetzung der Lohntransparenz, die häufig als Mittel zur Verkleinerung des Gender Pay Gaps gefordert wird, kommt die Regierung seit längerem nicht voran.

FBI: Nordkorea hinter milliardenschwerem Krypto-Diebstahl

Washington - Die weltgrößte Kryptobörse Binance will nach dem Rekord-Diebstahl von Digitalwährungen im Wert von 6,3 Mrd. Dollar die Auszahlungen schrittweise wieder aufnehmen. Die erste Phase sollte noch am Sonntag beginnen und unter anderem Bitcoin, Ether und Dogecoin umfassen, wie das Unternehmen auf der Online-Plattform X mitteilte. Zuvor hatte das FBI am Samstag in den USA bekanntgegeben, dass Nordkorea hinter dem größten digitalen Finanzverbrechen der Geschichte stehe.

AMS muss Nachzahlungen an 250.000 Menschen stemmen

Wien - Nachdem vom AMS an etwa 250.000 Menschen zu wenig Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ausbezahlt worden ist, muss die Behörde die Summe selbst stemmen. Es gibt kein Sonderbudget, geht aus einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntag) hervor. Durchschnittlich fehlten 1,10 Euro pro Tag. Wie berichtet belaufen sich die Gesamtkosten auf etwa 135 Mio. Euro. Das AMS meldet sich, sobald der Einzelfall geprüft ist, heißt es laut Bericht aus dem Sozialministerium.

Mann bei 14-Stunden-Einsatz aus Bergnot in Salzburg gerettet

Mühlbach am Hochkönig - Ein unterkühlter und erschöpfter 20-jähriger Bergsteiger ist bei einem Nachteinsatz der Bergrettung im Hochkönigmassiv (Bez. St. Johann im Pongau) aus 2.600 Meter Seehöhe gerettet worden. Laut den Einsatzkräften dauerte der Einsatz 14 Stunden und war "für alle lebensgefährlich". Der 20-jährige Deutsche war von zwei Begleitern zurückgelassen worden, die Alpinpolizei ermittelt zum Einsatz.

Wahlverlierer aus Brasilien kann wohl in USA bleiben

Palm Beach (Florida)/Washington - US-Präsident Donald Trump hat erklärt, der unterlegene brasilianische Präsidentschaftskandidat Flavio Bolsonaro könne auf unbestimmte Zeit in den USA bleiben. "Er kann hier so lange bleiben, wie er will", sagte Trump am Samstagabend vor Reportern auf einer Halloween-Party in seinem Club Mar-a-Lago in Florida. "Meiner Meinung nach war die Wahl eine Schande." Die Äußerungen dürften die Beziehungen zwischen den beiden größten Demokratien Amerikas weiter belasten.

Ukraine attackierte Industriekomplex bei Moskau mit Drohnen

Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff östlich der russischen Hauptstadt Moskau ist nach russischen Angaben ein Industrieunternehmen getroffen worden. Bei dem "massiven Drohnenangriff" in der Nacht auf Sonntag habe ein "Industrieunternehmen im Bezirk Kstowo erheblichen Schaden erlitten", teilte der Gouverneur der russischen Region Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, mit. Insgesamt seien "mehr als 100 Drohnen zerstört" worden, Opfer habe es keine gegeben, fügte er hinzu.

Banküberfall in Salzburg 2014 - Mann in Italien festgenommen

Rimini/Salzburg - Wegen eines bewaffneten Banküberfalls in der Stadt Salzburg 2014 ist ein seit zwölf Jahren gesuchter 50-jähriger Italiener in Rimini festgenommen worden. Der Mann aus der süditalienischen Stadt Foggia soll am 22. Mai jenes Jahres gemeinsam mit Komplizen eine Bank in der Landeshauptstadt überfallen haben. Gegen ihn lag ein Europäischer Haftbefehl wegen schweren Raubes vor.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red