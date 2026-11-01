FBI: Nordkorea hinter milliardenschwerem Krypto-Diebstahl

Washington - Die weltgrößte Kryptobörse Binance will nach dem Rekord-Diebstahl von Digitalwährungen im Wert von 6,3 Mrd. Dollar die Auszahlungen schrittweise wieder aufnehmen. Die erste Phase sollte noch am Sonntag beginnen und unter anderem Bitcoin, Ether und Dogecoin umfassen, wie das Unternehmen auf der Online-Plattform X mitteilte. Zuvor hatte das FBI am Samstag in den USA bekanntgegeben, dass Nordkorea hinter dem größten digitalen Finanzverbrechen der Geschichte stehe.

Equal Pay Day fällt heuer auf den 5. November

Wien - Der Equal Pay Day fällt heuer auf den 5. November. Er markiert den Tag, an dem Männer im Durchschnitt das Jahresgehalt von Frauen erreicht haben. 57 Tage müssen Frauen daher quasi "gratis" arbeiten. Die Lohnschere zwischen den Geschlechtern beträgt bei Vollzeitarbeit 15,5 Prozent, 2025 waren es noch 16,3 Prozent. Bei der Umsetzung der Lohntransparenz, die häufig als Mittel zur Verkleinerung des Gender Pay Gaps gefordert wird, kommt die Regierung seit längerem nicht voran.

Zehn Palästinenser bei Angriffen Israels in Gaza getötet

Gaza/Tel Aviv - Bei neuen Angriffen Israels im Gazastreifen sind laut einem Medienbericht mindestens zehn Palästinenser getötet worden, darunter ein Minderjähriger. Fünf Menschen seien bei einem Drohnenangriff im Gebiet Al-Mawasi westlich von Khan Younis getötet worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Sonntag. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben. Drei weitere Palästinenser seien bei einem anderen Angriff israelischer Truppen westlich von Gaza-Stadt getötet worden.

Tausende gedenken in Novi Sad der Opfer des Bahnhofunglücks

Novi Sad/Belgrad - Tausende Menschen haben am Sonntag an den zweiten Jahrestag des Einsturzes des Bahnhofvordaches in Novi Sad gedacht. Bei dem Unfall waren am 1. November 2024 16 Personen ums Leben gekommen, nur eine Person überlebte. Das Bahnhofsgebäude war erst kurz zuvor im Rahmen der Bauarbeiten an der Eisenbahnstrecke zwischen Novi Sad und der ungarischen Grenze renoviert worden. Das Unglück war Ursache für landesweite Studentenproteste und eine fast einjährige Blockade staatlicher Unis.

Ukraine attackierte Industriekomplex bei Moskau mit Drohnen

Moskau - Bei einem ukrainischen Drohnenangriff östlich der russischen Hauptstadt Moskau ist nach russischen Angaben ein Industrieunternehmen getroffen worden. Bei dem "massiven Drohnenangriff" in der Nacht auf Sonntag habe ein "Industrieunternehmen im Bezirk Kstowo erheblichen Schaden erlitten", teilte der Gouverneur der russischen Region Nischni Nowgorod, Gleb Nikitin, mit. Insgesamt seien "mehr als 100 Drohnen zerstört" worden, Opfer habe es keine gegeben, fügte er hinzu.

Mann bei 14-Stunden-Einsatz aus Bergnot in Salzburg gerettet

Mühlbach am Hochkönig - Ein unterkühlter und erschöpfter 20-jähriger Bergsteiger ist bei einem Nachteinsatz der Bergrettung im Hochkönigmassiv (Bez. St. Johann im Pongau) aus 2.600 Meter Seehöhe gerettet worden. Laut den Einsatzkräften dauerte der Einsatz 14 Stunden und war "für alle lebensgefährlich". Der 20-jährige Deutsche war von zwei Begleitern zurückgelassen worden, die Alpinpolizei ermittelt zum Einsatz.

AMS muss Nachzahlungen an 250.000 Menschen stemmen

Wien - Nachdem vom AMS an etwa 250.000 Menschen zu wenig Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe ausbezahlt worden ist, muss die Behörde die Summe selbst stemmen. Es gibt kein Sonderbudget, geht aus einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Sonntag) hervor. Durchschnittlich fehlten 1,10 Euro pro Tag. Wie berichtet belaufen sich die Gesamtkosten auf etwa 135 Mio. Euro. Das AMS meldet sich, sobald der Einzelfall geprüft ist, heißt es laut Bericht aus dem Sozialministerium.

19-Jähriger stürzte in Tirol mit Pkw 20 Meter über Abhang

Innsbruck - Ein 19-jähriger Autofahrer ist am Samstag in Wiesing (Bez. Schwaz) mit seinem Fahrzeug 20 Meter über einen steilen Abhang abgestürzt, nachdem er einem Reh ausgewichen war. Der Absturz wurde von einem Baum gestoppt, der 19-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus Schwaz eingeliefert. Bei weiteren Verkehrsunfällen in Kirchberg (Bez. Kitzbühel) und Leutasch (Bez. Innsbruck-Land) sind vier Personen verletzt worden, informierte die Polizei.

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red