Equal Pay Day fällt heuer auf den 5. November

Wien - Der Equal Pay Day fällt heuer auf den 5. November. Er markiert den Tag, an dem Männer im Durchschnitt das Jahresgehalt von Frauen erreicht haben. 57 Tage müssen Frauen daher quasi "gratis" arbeiten. Die Lohnschere zwischen den Geschlechtern beträgt bei Vollzeitarbeit 15,5 Prozent, 2025 waren es noch 16,3 Prozent. Bei der Umsetzung der Lohntransparenz, die häufig als Mittel zur Verkleinerung des Gender Pay Gaps gefordert wird, kommt die Regierung seit längerem nicht voran.

FBI: Nordkorea hinter milliardenschwerem Krypto-Diebstahl

Washington - Die weltgrößte Kryptobörse Binance will nach dem Rekord-Diebstahl von Digitalwährungen im Wert von 6,3 Mrd. Dollar die Auszahlungen schrittweise wieder aufnehmen. Die erste Phase sollte noch am Sonntag beginnen und unter anderem Bitcoin, Ether und Dogecoin umfassen, wie das Unternehmen auf der Online-Plattform X mitteilte. Zuvor hatte das FBI am Samstag in den USA bekanntgegeben, dass Nordkorea hinter dem größten digitalen Finanzverbrechen der Geschichte stehe.

Großteil der Opfer von Zugsunglück in Spanien identifiziert

Toledo - Vier Tage nach dem schweren Zugsunglück in Spanien sind 13 der 69 Todesopfer noch nicht identifiziert. In den 56 restlichen Fällen sei die Identität inzwischen zweifelsfrei geklärt worden, teilten die Behörden der Region Kastilien-La Mancha am Sonntag mit. 54 von ihnen waren demnach spanische Staatsangehörige, ein Opfer stammt aus Frankreich und eines aus Portugal.

Zehn Palästinenser bei Angriffen Israels in Gaza getötet

Gaza/Tel Aviv - Bei neuen Angriffen Israels im Gazastreifen sind laut einem Medienbericht mindestens zehn Palästinenser getötet worden, darunter ein Minderjähriger. Fünf Menschen seien bei einem Drohnenangriff im Gebiet Al-Mawasi westlich von Khan Younis getötet worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA am Sonntag. Es habe auch mehrere Verletzte gegeben. Drei weitere Palästinenser seien bei einem anderen Angriff israelischer Truppen westlich von Gaza-Stadt getötet worden.

Knapp 780 Festnahmen am Rande von Protesten in Frankreich

Paris - Am landesweiten Protesttag in Frankreich und in der Halloween-Nacht sind 779 Menschen festgenommen worden. 159 Sicherheitskräfte wurden bei Ausschreitungen verletzt, wie das französische Innenministerium in seiner Bilanz am Sonntag mitteilte. 515 Brände seien bekämpft und 36 Geschäfte beschädigt worden, hieß es. Es habe drei Plünderungen gegeben. Teilverbote von Demonstrationen durch die Präfekturen seien von den Verwaltungsgerichten fast durchweg bestätigt worden.

Mann bei 14-Stunden-Einsatz aus Bergnot in Salzburg gerettet

Mühlbach am Hochkönig - Ein unterkühlter und erschöpfter 20-jähriger Bergsteiger ist bei einem Nachteinsatz der Bergrettung im Hochkönigmassiv (Bez. St. Johann im Pongau) aus 2.600 Meter Seehöhe gerettet worden. Laut den Einsatzkräften dauerte der Einsatz 14 Stunden und war "für alle lebensgefährlich". Der 20-jährige Deutsche war von zwei Begleitern zurückgelassen worden, die Alpinpolizei ermittelt zum Einsatz.

Tausende gedenken in Novi Sad der Opfer des Bahnhofunglücks

Novi Sad/Belgrad - Tausende Menschen haben am Sonntag an den zweiten Jahrestag des Einsturzes des Bahnhofvordaches in Novi Sad gedacht. Bei dem Unfall waren am 1. November 2024 16 Personen ums Leben gekommen, nur eine Person überlebte. Das Bahnhofsgebäude war erst kurz zuvor im Rahmen der Bauarbeiten an der Eisenbahnstrecke zwischen Novi Sad und der ungarischen Grenze renoviert worden. Das Unglück war Ursache für landesweite Studentenproteste und eine fast einjährige Blockade staatlicher Unis.

Deutsche Metaller-Warnstreiks nehmen Fahrt auf

Essen/München - In der deutschen Metall- und Elektroindustrie hat die erste Warnstreikrunde im aktuellen Tarifkonflikt begonnen. Unmittelbar nach Ablauf der sogenannten Friedenspflicht in der Nacht zum Sonntag legten die Beschäftigten in ersten Betrieben die Arbeit nieder. Insgesamt geht es um die Entgelte von rund 3,7 Millionen Beschäftigten in der größten deutschen Industriebranche.

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red