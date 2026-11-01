Bundeskanzler Stocker mit Wirtschaftsdelegation in China

Wien/Peking - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reist in der Nacht auf Montag nach China, wo er auch von Staatschef Xi Jinping empfangen wird. Begleitet wird Stocker von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), WKÖ-Vizepräsident Wolfgang Hesoun sowie von Vertretern heimischer Unternehmen. Mit dem Besuch sollen die diplomatischen Beziehungen vertieft, europäische Interessen vertreten und Chancen für heimische Unternehmen in China ausgelotet werden.

Bulgarien: Präsidentin Jotowa laut Prognosen bei Wahl vorn

Sofia - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt liegt das amtierende Staatsoberhaupt Ilijana Jotowa ersten Prognosen zufolge vorn. Zwei Nachwahlbefragungen, die nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend veröffentlicht wurden, ergaben für Jotowa rund 51 Prozent der Stimmen. Ihr Konkurrent, der frühere Interims-Regierungschef Andrej Gjurow, kam auf 43 bis 45 Prozent. Mit einem offiziellen Ergebnis der Stichwahl wird am Montag gerechnet.

Bewaffnete verschleppen rund ein Dutzend Kinder in Nigeria

Minna - Bewaffnete Angreifer haben in Nigeria rund ein Dutzend Kinder entführt. Die Männer brachten die Kinder am Samstag nahe der Stadt Maigujeri im Bundesstaat Niger im Zentrum des Landes in ihre Gewalt, wie Einwohner und Sicherheitskräfte am Sonntag berichteten. In dem Bundesstaat hatte es in den vergangenen Monaten eine ganze Reihe von Massenentführungen durch schwer bewaffnete kriminelle Banden gegeben, die teilweise Verbindungen zu jihadistischen Organisationen haben.

Ukraine bringt fast 200 Zivilisten aus Cherson in Sicherheit

Cherson - Das ukrainische Militär hat kurz vor dem Auslaufen einer lokalen Waffenruhe 167 Menschen aus bedrohten Gebieten der südlichen Region Cherson evakuiert. Unter den Evakuierten seien 22 Kinder und 21 Menschen mit eingeschränkter Mobilität, teilte der ukrainische Generalstab am Sonntag mit. Die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky und Umgebung sollte um Mitternacht Moskauer Zeit (21.00 Uhr MEZ) enden.

Gericht weist Trumps Klage zu Alaska-Wahl ab

Anchorage (Alaska)/Washington - Ein Gericht hat dem Versuch der US-Regierung von Präsident Donald Trump, in die Midterms-Wahl in Alaska einzugreifen, einen Riegel vorgeschoben. Das Gericht in dem Bundesstaat gab Anträgen auf Abweisung der Klage statt, wie aus der Entscheidung hervorgeht. Eine zwischenzeitlich abgeänderte Klageschrift der Regierung wurde ebenfalls abgewiesen. Damit wird die Wahrscheinlichkeit immer geringer, dass Trump es doch noch gelingen könnte, dort in die Wahlen einzugreifen.

Mit Nadeln präparierte Halloween-Süßigkeiten gefunden

Erfurt - In ihren eingesammelten Halloween-Süßigkeiten haben Kinder an mehreren Orten in Deutschland Nadeln oder andere Metallobjekte gefunden. Entsprechende Fälle meldete die Polizei unter anderem in Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz.

UNO: Mehr als 300.000 Menschen im Jemen auf der Flucht

Genf/Sanaa - Angesichts der neu aufgeflammten Kämpfe zwischen der pro-iranischen Houthi-Miliz und von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im Jemen sind nach UNO-Angaben mehr als 300.000 Menschen auf der Flucht. Fast alle Betroffenen seien in den vergangenen zwei Monaten aus ihren Heimatorten geflohen, erklärte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Sonntag. Die Menschen bräuchten "dringend Schutz, Nahrung, sauberes Wasser und Gesundheitsversorgung".

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red