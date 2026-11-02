Antonelli krönt sich zum jüngsten Formel-1-Weltmeister

Mexiko-Stadt - Kimi Antonelli ist am Ziel. Der 20-jährige Italiener steht bereits vier Rennen vor Saisonende als jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte fest. Antonelli fixierte den Titel am Sonntag mit Rang drei im Grand Prix von Mexiko. Schon ein neunter Platz hätte dem Mercedes-Jungstar gereicht. Den Sieg in einem turbulenten Rennen samt Unterbrechung und Neustart 26 Runden vor Schluss holte sich Max Verstappen im Red Bull vor Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari.

Ukraine bringt Zivilisten aus Cherson in Sicherheit

Cherson - Nach dem Auslaufen einer lokalen Waffenruhe in der Südukraine hoffen beide Kriegsparteien nach eigenen Aussagen auf weitere humanitäre Einsätze dieser Art. Die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky und Umgebung endete um Mitternacht Moskauer Zeit (21.00 Uhr MEZ). Es gab zunächst keine Anzeichen für eine sofortige Wiederaufnahme der Kampfhandlungen.

Erneut Tanker im Persischen Golf attackiert

Riad - Im Persischen Golf ist am Montag ein Tanker angegriffen worden. Laut britischer Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) wurde das Schiff rund 133 Kilometer östlich der saudi-arabischen Küstenstadt Ras al Khafji von zwei "unbekannten Geschossen" getroffen. Verletzte habe es nicht gegeben. Es bekannte sich niemand zu dem Angriff. Erst am Freitag war ein katarischer Tanker laut staatlicher Nachrichtenagentur QNA attackiert worden. Auch dazu hatte sich niemand bekannt.

Benko einmal mehr in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck - Da capo für Ren� Benko: Der insolvente Signa-Gründer muss sich am Mittwoch und Donnerstag einmal mehr als Angeklagter am Innsbrucker Landesgericht verantworten - diesmal in einem Schöffenprozess wegen des Verdachts des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida. Der schwerwiegendste Vorwurf: Benko soll die Privat- bzw. Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund 5 Mio. Euro betrogen haben.

Bundeskanzler Stocker mit Wirtschaftsdelegation in China

Wien/Peking - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reist in der Nacht auf Montag nach China, wo er auch von Staatschef Xi Jinping empfangen wird. Begleitet wird Stocker von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), WKÖ-Vizepräsident Wolfgang Hesoun sowie von Vertretern heimischer Unternehmen. Mit dem Besuch sollen die diplomatischen Beziehungen vertieft, europäische Interessen vertreten und Chancen für heimische Unternehmen in China ausgelotet werden.

Bulgarien: Präsidentin Jotowa laut Prognosen bei Wahl vorn

Sofia - Bei der Stichwahl um das Präsidentenamt liegt das amtierende Staatsoberhaupt Ilijana Jotowa ersten Prognosen zufolge vorn. Zwei Nachwahlbefragungen, die nach Schließung der Wahllokale am Sonntagabend veröffentlicht wurden, ergaben für Jotowa rund 51 Prozent der Stimmen. Ihr Konkurrent, der frühere Interims-Regierungschef Andrej Gjurow, kam auf 43 bis 45 Prozent. Mit einem offiziellen Ergebnis der Stichwahl wird am Montag gerechnet.

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red