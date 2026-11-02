Bundeskanzler Stocker mit Wirtschaftsdelegation in China

Wien/Peking - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) reist in der Nacht auf Montag nach China, wo er auch von Staatschef Xi Jinping empfangen wird. Begleitet wird Stocker von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP), WKÖ-Vizepräsident Wolfgang Hesoun sowie von Vertretern heimischer Unternehmen. Mit dem Besuch sollen die diplomatischen Beziehungen vertieft, europäische Interessen vertreten und Chancen für heimische Unternehmen in China ausgelotet werden.

Zahl der Arbeitslosen im Oktober weiter gestiegen

Wien - Auch der Oktober hat keine Entspannung am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 389.941 Personen arbeitslos oder in Schulung, um 0,5 Prozent bzw. 1.823 mehr als in der Vorjahresperiode. Neuerlich erhöht hat sich die Frauen-Arbeitslosigkeit (plus 3,8 Prozent), während sie bei Männern weiter sinkt (minus 2,6 Prozent). Auch zwischen Älteren und Jüngeren gibt es eine Kluft, insgesamt stieg die Arbeitslosigkeit das 43. Monat in Folge.

Nägel in Halloween-Süßigkeiten in Linz gefunden

Linz - Unbekannte haben in Linz Halloween-Süßigkeiten mit Nägeln präpariert. Ein 28-jähriger Vater hat in Schokoriegeln und Kaubonbons, die seine Kinder gesammelt hatten, Nägel gefunden, berichtete die Polizei am Montag. Die Exekutive warnt vorsorglich vor dem Verzehr von Halloween-Süßigkeiten, die im Stadtteil Linz-Oed gesammelt wurden.

Binance-Kunden ziehen nach Diebstahl 3,6 Mrd. Dollar ab

Singapur - Nach der Wiederaufnahme von Auszahlungen bei der Kryptobörse Binance haben Kunden 3,64 Mrd. Dollar (3,22 Mrd. Euro) abgezogen. Dies entspreche 2,1 Prozent der verwalteten Vermögenswerte, teilte das Unternehmen am Montag mit. Die Abflüsse hätten sich nach einem ersten sprunghaften Anstieg stabilisiert. Binance widersprach zugleich Daten der Analyseplattform DefiLlama, die die Abflüsse auf 5,81 Mrd. Dollar bezifferte.

Bulgarien Präsidentin Jotowa hat Stichwahl gewonnen

Sofia - Die Stichwahl um das Präsidentenamt in Bulgarien hat die amtierende Staatspräsidentin Iliana Jotowa nach Auszählung fast aller Stimmen gewonnen. Die Politikerin gehört dem Lager des als russlandfreundlich geltenden Regierungschefs Rumen Radew an. Wie die Wahlkommission Montag mitteilte, kommt Jotowa nach Auszählung von 99,95 Prozent der Wahlkreise auf fast 57,6 Prozent der Stimmen. Ihr Konkurrent, der frühere Interimsregierungschef Andrej Gjurow, liegt bei knapp 39,5 Prozent.

Waffenruhe in Oleschky beendet

Cherson - Nach dem Auslaufen einer lokalen Waffenruhe in der Südukraine hoffen beide Kriegsparteien nach eigenen Aussagen auf weitere humanitäre Einsätze dieser Art. Die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky und Umgebung endete um Mitternacht Moskauer Zeit (21.00 Uhr MEZ). Es gab zunächst keine Anzeichen für eine sofortige Wiederaufnahme der Kampfhandlungen.

Neun Tote bei Flugzeugabsturz in Florida

West Palm Beach - Beim Absturz eines Privatflugzeugs auf ein Wohngebiet im US-Bundesstaat Florida sind alle neun Insassen ums Leben gekommen. Nach bisherigen Informationen gab es trotz erheblicher Schäden keine Verletzten oder Toten am Boden, wie Gouverneur Ron DeSantis sagte. Die Ermittlungen dauern noch an. Der Unfall ereignete sich am Sonntag im Bezirk Palm Beach County. Der Absturzort liegt damit nicht weit von Mar-a-Lago entfernt, der Privatresidenz von US-Präsident Donald Trump.

82-jährige Fußgängerin von Alkolenker niedergefahren - tot

St. Pantaleon - Ein Alkolenker hat am Sonntagabend in St. Pantaleon (Bezirk Braunau) eine 82-jährige Fußgängerin niedergefahren, die gerade die Straße überqueren wollte. Er erfasste die Frau frontal mit seinem Wagen. Die Pensionistin starb trotz sofortiger Reanimation noch an der Unfallstelle. Ein Alkotest beim Lenker ergab 1,32 Promille, wie die Polizei am Montag mitteilte.

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red