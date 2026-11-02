Israelische Truppen ziehen aus Hebron ab

Ramallah - Gut eine Woche nach Beginn des israelischen Militäreinsatzes im Raum Hebron zieht die Armee aus der Stadt im Westjordanland ab. Palästinensische Sicherheitskräfte hätten wieder die vollständige Kontrolle in dem Gebiet, sagte Gouverneur Khaled Dudin vor Journalisten. Rund 3.300 Anrainer, die durch den Einsatz vertrieben wurden, könnten nun sicher in ihre Häuser zurückkehren. Ihre Häuser seien weitgehend zerstört, sagte Dudin, und kündigte schnelle Schritte zum Wiederaufbau an.

30 Kilogramm Kokain in Wien aus dem Verkehr gezogen

Wien - Drogenfahndern ist heuer die größte Sicherstellung von Kokain in Wien seit zehn Jahren gelungen. Die Ermittlungen von Herbst 2025 bis Februar dieses Jahres endeten mit dem Aufgriff von in Summe gut 30 Kilogramm Koks und sechs Festnahmen, sagte Christoph Hackl vom Landeskriminalamt am Montag. Die Gruppierung, die zusammen mittlerweile schon 17 Jahre und zwei Monate an unbedingten Haftstrafen ausgefasst hat, gehöre zu einer "mafiösen Struktur".

Erneut Cyberangriffe auf Supermärkte in Europa

Stockholm/Brüssel/Luxemburg - Erneut haben Cyberkriminelle Kühlanlagen in europäischen Supermärkten angegriffen. Die Angreifer sorgten in Belgien und Schweden dafür, dass Kühlschränke und Tiefkühltruhen wärmer wurden, wie die Nachrichtenagenturen Belga und TT am Montag berichteten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters sind auch Filialen in Luxemburg betroffen.

Waffenruhe in Oleschky beendet

Cherson - Nach dem Auslaufen einer lokalen Waffenruhe in der Südukraine hoffen beide Kriegsparteien nach eigenen Aussagen auf weitere humanitäre Einsätze dieser Art. Die sechstägige Feuerpause in der russisch besetzten Stadt Oleschky und Umgebung endete um Mitternacht Moskauer Zeit (21.00 Uhr MEZ). Es gab zunächst keine Anzeichen für eine sofortige Wiederaufnahme der Kampfhandlungen. Die ukrainische Armee warf Russland vor, die Feuerpause für den Truppenaufbau genutzt zu haben.

Jotowa zu Bulgariens Präsidentin gewählt

Sofia - Die bulgarische Präsidentin Iliana Jotowa hat die Stichwahl um das höchste Staatsamt des EU- und NATO-Landes klar gewonnen. Die Zentrale Wahlkommission veröffentlichte nach Auszählung aller Wahlprotokolle amtliche Ergebnisse. Jotowa gilt als russlandfreundlich, sie kam den Angaben zufolge mit 57,5 Prozent der Stimmen auf Platz eins. Herausforderer Andrej Gjurow landete als Kandidat der prowestlichen liberal-konservativen Opposition mit 39,4 Prozent auf dem zweiten Platz.

Greenpeace meldet Asbestfund vor Kinderkrippe im Burgenland

Oberwart - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat eine Asbestbelastung vor der Kinderkrippe im südburgenländischen Oberwart festgestellt. Ein Labortest habe bei einer Materialprobe einen Asbestanteil von 20 bis 50 Prozent ergeben, erläuterte Sprecher Stefan Stadler. Er forderte die Stadtgemeinde dazu auf, das Areal zu sperren und möglichst rasch zu sanieren.

Iran stellt erneut Öffnung der Hormuz-Straße in Aussicht

Riad/Washington - Im Ringen um ein Ende des Iran-Kriegs hat Teheran die Öffnung der Seestraße von Hormuz binnen zwei Tagen in Aussicht gestellt, falls die USA den iranischen Bedingungen zustimmen. Über Vermittler sei Washington mitgeteilt worden, dass es möglich wäre, "die Sicherheit in der Straße von Hormuz wiederherzustellen und den Verhandlungsprozess innerhalb kurzer Zeit wieder aufzunehmen", sagte Außenministeriumssprecher Esmail Baghaei am Montag.

Unterstützungsleistungen für Verbrechensopfer ausgebaut

Wien - Die Bundesregierung baut die Unterstützungsleistungen für Verbrechensopfer aus. Betroffene bekommen höhere Entschädigungen, besseren psychologischen Beistand und neue finanzielle Hilfen. Das novellierte Verbrechensopfergesetz (VOG) soll vor allem minderjährigen Opfern von sexueller Gewalt und Angehörigen von Verstorbenen zugute kommen, betonte das Sozialministerium am Montag in einer Presseaussendung.

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red