Österreich gedachte der Opfer des Anschlags von Wien

Wien - Österreich hat am Montag der Opfer des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt vor exakt sechs Jahren gedacht. Am Desider-Friedmann-Platz fand eine feierliche Veranstaltung mit Kranzniederlegung statt, an der unter anderem Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) teilnahmen. Bei dem Terrorakt eines islamistischen Einzeltäters waren 2020 neben dem Mann vier Personen getötet worden.

Zahl der Arbeitslosen im Oktober weiter gestiegen

Wien - Auch der Oktober hat keine Entspannung am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 389.941 Personen arbeitslos oder in Schulung, um 0,5 Prozent bzw. 1.823 mehr als im Vorjahresmonat. Neuerlich erhöht hat sich die Frauen-Arbeitslosigkeit (plus 3,8 Prozent), während sie bei Männern weiter sinkt (minus 2,6 Prozent). Auch zwischen Älteren und Jüngeren gibt es eine Kluft, insgesamt stieg die Arbeitslosigkeit den 43. Monat in Folge.

Arbeiterkammer und ÖGB drängen auf Bonus-Malus-System

Wien - Die Arbeiterkammer (AK) fordert mit dem Gewerkschaftsbund (ÖGB) ein System, das Unternehmen, die zu wenig ältere Arbeitnehmer beschäftigen, bestraft und Unternehmen, die die Zielquote übererfüllen, belohnt. AK-Präsidentin Renate Anderl und ÖGB-Chef Wolfgang Katzian erinnerten die Regierung an ihr Koalitionsprogramm, das ein Anreizsystem für ältere Beschäftigte vorsieht. Im von AK und ÖGB am Montag vorgestellten Modell müssten 10.000 Betriebe 266 Mio. Euro jährlich zahlen.

Erneut Cyberangriffe auf Supermärkte in Europa

Stockholm/Brüssel/Luxemburg - Supermärkte in mehreren europäischen Ländern sind Ziel von Cyberangriffen auf ihre Kühl- und Gefriersysteme geworden. Betroffen waren am Montag Filialen unter anderem in Schweden, Belgien, Luxemburg, Estland und Irland. Durch die Manipulationen stiegen die Temperaturen in den Kühlanlagen drastisch an, wodurch große Mengen an Lebensmitteln verdarben. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich erst vor kurzem in Frankreich ereignet.

30 Kilogramm Kokain in Wien aus dem Verkehr gezogen

Wien - Drogenfahndern ist heuer die größte Sicherstellung von Kokain in Wien seit zehn Jahren gelungen. Die Ermittlungen von Herbst 2025 bis Februar dieses Jahres endeten mit dem Aufgriff von in Summe gut 30 Kilogramm Koks und sechs Festnahmen, sagte Christoph Hackl vom Landeskriminalamt am Montag. Die Gruppierung, die zusammen mittlerweile schon 17 Jahre und zwei Monate an unbedingten Haftstrafen ausgefasst hat, gehöre zu einer "mafiösen Struktur".

Abenteurer Bushby nach 28 Jahren wieder daheim

London - 28 Jahre nach seiner Abreise ist der britische Abenteurer Karl Bushby wieder in seiner Heimatstadt Hull angekommen. Der 57-Jährige reiste in den vergangenen Jahrzehnten rund 50.000 Kilometer - praktisch ausschließlich zu Fuß ohne jegliches motorisiertes Transportmittel. Am Vormittag wurde er euphorisch auf dem Queen Victoria Square begrüßt. "Das ist der absolute Wahnsinn", sagte der Abenteurer.

Mädchen in Schweden von Elch attackiert

Trollhättan - Ein Elch hat in einem Wohngebiet in Schweden ein Mädchen verletzt. Der Elch soll einem Bericht des schwedischen Radios zufolge auf das Mädchen zugelaufen und es getreten haben. Sie sei nach dem Vorfall in der Stadt Trollhättan am Samstag ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es am Montag. Zum Alter des Mädchens und zur Schwere ihrer Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Auch, ob weitere Personen verletzt wurden, war vorerst nicht bekannt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red