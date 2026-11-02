Zahl der Arbeitslosen im Oktober weiter gestiegen

Wien - Auch der Oktober hat keine Entspannung am Arbeitsmarkt gebracht. Ende des Monats waren 389.941 Personen arbeitslos oder in Schulung, um 0,5 Prozent bzw. 1.823 mehr als im Vorjahresmonat. Neuerlich erhöht hat sich die Frauen-Arbeitslosigkeit (plus 3,8 Prozent), während sie bei Männern weiter sinkt (minus 2,6 Prozent). Auch zwischen Älteren und Jüngeren gibt es eine Kluft, insgesamt stieg die Arbeitslosigkeit den 43. Monat in Folge.

Österreich gedachte der Opfer des Anschlags von Wien

Wien - Österreich hat am Montag der Opfer des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt vor exakt sechs Jahren gedacht. Am Desider-Friedmann-Platz fand eine feierliche Veranstaltung mit Kranzniederlegung statt, an der unter anderem Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) teilnahmen. Bei dem Terrorakt eines islamistischen Einzeltäters waren 2020 neben dem Mann vier Personen getötet worden.

Mehr als 5.300 Ebola-Tote in der DR Kongo

Kinshasa/Bunia/Kampala - Bei der Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der Todesfälle auf mehr als 5.300 gestiegen. Wie die Gesundheitsbehörde der Afrikanischen Union (Africa CDC) am Montag mitteilte, wurden 5.372 Tote in der Demokratischen Republik Kongo sowie jeweils zwei in Uganda und Kenia verzeichnet. Insgesamt wurden demnach 10.444 Infektionsfälle gemeldet, die Sterblichkeitsrate liegt damit bei mehr als 50 Prozent.

Erneut Cyberangriffe auf Supermärkte in Europa

Stockholm/Brüssel/Luxemburg - Supermärkte in mehreren europäischen Ländern sind Ziel von Cyberangriffen auf ihre Kühl- und Gefriersysteme geworden. Betroffen waren am Montag Filialen unter anderem in Schweden, Belgien, Luxemburg, Estland und Irland. Durch die Manipulationen stiegen die Temperaturen in den Kühlanlagen drastisch an, wodurch große Mengen an Lebensmitteln verdarben. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich erst vor kurzem in Frankreich ereignet.

Stocker beginnt mehrtägigen Arbeitsbesuch in China

Wien/Peking - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Montagabend (Ortszeit) in Shanghai eingetroffen. Dort beginnt sein mehrtägiger Arbeitsbesuch in China, wo er auch von Staatschef Xi Jinping empfangen wird. Begleitet wird er von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sowie von Vertretern heimischer Unternehmen. Mit dem Besuch sollen die diplomatischen Beziehungen vertieft, europäische Interessen vertreten und Chancen für heimische Unternehmen in China ausgelotet werden.

Mehr Journalistenmorde ohne strafrechtliche Konsequenzen

Teheran/Paris - Erstmals seit Jahren ist die ohnehin beträchtliche Quote der ohne strafrechtliche Folgen gebliebenen Morde an Journalisten nach UNO-Angaben wieder gestiegen. Sie sei um einen Prozentpunkt gestiegen und liege nun bei 86 Prozent, hieß es in einem am Montag veröffentlichten und alle zwei Jahre erscheinenden Bericht der UNO-Bildungs- und -kulturorganisation UNESCO. Demnach wurden in absoluten Zahlen in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 189 im Medienbereich Tätige umgebracht.

Betriebsratssitzungen und Betriebsversammlung bei Ardo

Groß-Enzersdorf - Nach Betriebsratssitzungen und einer Betriebsversammlung bei Ardo in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich hat die Gewerkschaft PRO-GE am Montag neuerlich auf die Situation um den Sozialplan für die rund 190 Beschäftigten hingewiesen, die von der Schließung des Tiefkühlwerks betroffen sind. Die Belegschaft sei "stinksauer", es regierten "Enttäuschung und Wut", teilte Landesgeschäftsführer Patrick Slacik der APA mit. Die nächste Sozialplan-Verhandlungsrunde steigt am Freitag.

Wizz-Air-Maschine wegen Drohung nach Budapest umgeleitet

Budapest/London/Sofia - Ein Flugzeug der ungarischen Billigairline Wizz Air ist wegen einer Bombendrohung nach Budapest umgeleitet worden. Die Maschine sei auf dem Weg von London in die bulgarische Hauptstadt Sofia gewesen, teilte der ungarische Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi am Montag auf Facebook mit. Ein ungarischer Gripen-Kampfjet sei aufgestiegen, um das Passagierflugzeug nach Budapest zu eskortieren. Dieses sei sicher in der ungarischen Hauptstadt gelandet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red