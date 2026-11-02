18 Tote bei russischem Luftangriff auf ukrainisches Dorf

Saporischschja/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff in dem ukrainischen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja sind nach Regierungsangaben mindestens 18 Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Russische Streitkräfte hätten zunächst Fliegerbomben auf eine Schule in dem Dorf Komyschuwacha abgeworfen, die zur Verteilung humanitärer Hilfe genutzt worden sei, schrieb der ukrainische Präsident Selenskyj auf Telegram. 27 Personen gelten laut örtlichen Behörden als vermisst.

Österreich gedachte der Opfer des Anschlags von Wien

Wien - Österreich hat am Montag der Opfer des Terroranschlags in der Wiener Innenstadt vor exakt sechs Jahren gedacht. Am Desider-Friedmann-Platz fand eine feierliche Veranstaltung mit Kranzniederlegung statt, an der unter anderem Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) teilnahmen. Bei dem Terrorakt eines islamistischen Einzeltäters waren 2020 neben dem Mann vier Personen getötet worden.

Generikum von HIV-Prophylaxe-Spritze erhält US-Genehmigung

Washington - Im Kampf gegen die Immunschwächekrankheit Aids haben die US-Behörden eine preiswerte Version einer vor HIV-Infektionen schützenden Spritze genehmigt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA erteilte dem vom indischen Pharmakonzern Dr. Reddy's hergestellten Generikum des Prophylaxe-Wirkstoffes Lenacapavir am Montag eine vorläufige Genehmigung, wie Dr. Reddy's und die internationale Gesundheitsorganisation Unitaid mitteilten.

US-Demokraten hoffen auf Wahlsieg und politische Kehrtwende

Washington/Lansing (Michigan) - Bei den US-Kongresswahlen wollen die oppositionellen Demokraten den Republikanern von Präsident Donald Trump am Dienstag die Mehrheiten in den zwei Parlamentskammern entreißen, werden aber kurz davor von offenem Streit erschüttert. Im Staat Michigan stellte sich die demokratische Abgeordnete Haley Stevens überraschend hinter den republikanischen Senatskandidaten Mike Rogers und gegen ihren Parteikollegen Abdul El-Sayed, dem sie in der parteiinternen Vorwahl unterlag.

Libanon schaltet Behörden wegen Schulden Strom ab

Beirut - Der staatliche Stromversorger im Libanon hat Behörden, öffentliche Einrichtungen und Kommunen wegen ausstehender Rechnungen den Strom abgeschaltet. Zahlreiche Stellen hätten ihre Rechnungen nicht beglichen, teilte der Versorger Electricit� du Liban (EDL) mit. Viele von ihnen hätten nach der Stromabschaltung erste Zahlungen geleistet, hieß es weiter. Einige Einrichtungen erhielten demnach die Versorgung wieder.

Anthropic-Umsatz vor Börsengang explodiert

San Francisco - Das US-KI-Unternehmen Anthropic hat wenige Tage vor seinem geplanten Börsengang ein massives Umsatzplus gemeldet. Sein Quartalserlös sei von 1,4 Mrd. Dollar um 1.100 Prozent auf 17 Mrd. Dollar (15,2 Mrd. Euro) gestiegen, wie aus bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Unterlagen hervorgeht. Im ersten Quartal lag der Umsatz noch bei 4,7 Mrd. Dollar gelegen, im zweiten Quartal bereits bei 11,6 Mrd. Dollar. Im Vergleich zum Vorquartal beträgt das Plus demnach 46 Prozent.

Stocker beginnt mehrtägigen Arbeitsbesuch in China

Wien/Peking - Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Montagabend (Ortszeit) in Shanghai eingetroffen. Dort beginnt sein mehrtägiger Arbeitsbesuch in China, wo er auch von Staatschef Xi Jinping empfangen wird. Begleitet wird er von Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sowie von Vertretern heimischer Unternehmen. Mit dem Besuch sollen die diplomatischen Beziehungen vertieft, europäische Interessen vertreten und Chancen für heimische Unternehmen in China ausgelotet werden.

Mehr Journalistenmorde ohne strafrechtliche Konsequenzen

Teheran/Paris - Erstmals seit Jahren ist die ohnehin beträchtliche Quote der ohne strafrechtliche Folgen gebliebenen Morde an Journalisten nach UNO-Angaben wieder gestiegen. Sie sei um einen Prozentpunkt gestiegen und liege nun bei 86 Prozent, hieß es in einem am Montag veröffentlichten und alle zwei Jahre erscheinenden Bericht der UNO-Bildungs- und -kulturorganisation UNESCO. Demnach wurden in absoluten Zahlen in den Jahren 2024 und 2025 insgesamt 189 im Medienbereich Tätige umgebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red