Republikanern drohen bei Kongresswahlen in den USA Verluste

Washington - In den USA finden am Dienstag die Zwischenwahlen zum Kongress statt, die Präsident Donald Trump zur Abstimmung über sich selbst erklärt hat. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.00 Uhr morgens (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) im Osten des Landes. Zur Abstimmung stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Die Demokraten hoffen, beide Kongresskammern von Trumps Republikanern zurückerobern zu können.

Wahlstreit in Kalifornien: Trump schaltet Supreme Court ein

Washington - Am Dienstag wird in den USA über alle Sitze des Repräsentantenhauses sowie über rund ein Drittel der Sitze des Senats abgestimmt. Einen Tag vor den Parlamentswahlen ist die US-Regierung von Präsident Trump wegen angeblich falsch ausgegebener Stimmzettel in Kalifornien vor den Obersten Gerichtshof gezogen. Die Regierung wirft Kalifornien vor, Stimmzettel an mutmaßliche Nichtstaatsangehörige ausgegeben zu haben. Bei Bundeswahlen dürfen nur US-Staatsbürger abstimmen.

Halloween-Süßigkeiten mit Metall in mehreren Bundesländern

Linz - In mehreren österreichischen Bundesländern sind am Montag zu Halloween gesammelte Süßigkeiten aufgetaucht, die Unbekannte offensichtlich mit Metallgegenständen präpariert haben. Wie das Bundeskriminalamt (BK) der APA am Abend mitteilte, sind bisher die Bundesländer Oberösterreich, die Steiermark und Niederösterreich betroffen. Das BK warnte Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die mit den Kindern gesammelten Naschsachen vor dem Verzehr zu kontrollieren.

Zahlreiche Tote bei Luftangriff auf ukrainisches Dorf

Saporischschja/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff in dem ukrainischen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja sind laut Angaben des Zivilschutzes mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Dies sei bei der Ausgabe von humanitärer Hilfe in einer Schule geschehen, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in Onlinediensten mit. Mindestens fünf Personen seien verletzt worden. Es werde in den Trümmern nach weiteren Opfern gesucht. 27 Personen galten als vermisst.

Wizz-Air-Maschine wegen Drohung nach Budapest umgeleitet

Budapest/London/Sofia - Ein Flugzeug der ungarischen Billigairline Wizz Air ist wegen einer Bombendrohung nach Budapest umgeleitet worden. Die Maschine sei auf dem Weg von London in die bulgarische Hauptstadt Sofia gewesen, teilte der ungarische Verteidigungsminister Romulusz Ruszin-Szendi am Montag auf Facebook mit. Ein ungarischer Gripen-Kampfjet sei aufgestiegen, um das Passagierflugzeug nach Budapest zu eskortieren. Dieses konnte seine Reise später fortsetzen.

Fünf Menschen bei Anschlägen in Kolumbien getötet

Bogota - In Kolumbien sind bei einer Serie von Anschlägen fünf Menschen ums Leben gekommen, darunter ein zwei Monate alter Säugling. Dies gab Präsident Abelardo de la Espriella auf der Plattform X bekannt. Der Staatschef des südamerikanischen Landes wies die Verantwortung für die "feigen Anschläge" den "Narco-Terroristen" zu, ohne diese näher zu definieren. Zu dem folgenschwersten Attentat kam es in der Kleinstadt Planadas im zentral gelegenen Departamento Tolima.

Snapchat-Mutter schließt Vergleich wegen Social-Media-Sucht

Los Angeles - Wenige Tage nach der Facebook-Mutter Meta hat auch der Snapchat-Mutterkonzern Snap einen US-Prozess um mutmaßliche Social-Media-Sucht mit einem Vergleich abgewendet. Das erklärten die Anwälte der Klägerinnen am Montag - nur zwei Tage vor dem geplanten Beginn der Eröffnungsplädoyers vor einem Gericht in Los Angeles. Die Höhe des Vergleichs wurde nicht bekannt. Die beiden jungen Klägerinnen hatten Snapchat vorgeworfen, so konzipiert zu sein, dass sie die App abhängig mache.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red