Republikanern drohen bei Kongresswahlen in den USA Verluste

Washington - In den USA finden am Dienstag die Zwischenwahlen zum Kongress statt, die Präsident Donald Trump zur Abstimmung über sich selbst erklärt hat. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.00 Uhr morgens (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) im Osten des Landes. Zur Abstimmung stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Die Demokraten hoffen, beide Kongresskammern von Trumps Republikanern zurückerobern zu können.

Gericht weist Trumps Antrag zur Briefwahl in Kalifornien ab

Washington - Der Oberste Gerichtshof der USA hat am Montag einen Eilantrag der Regierung von Präsident Donald Trump abgewiesen, mit dem die Auszählung von 20.000 Briefwahlstimmen in Kalifornien vorerst gestoppt werden sollte. Nach Ansicht von US-Bundesbeamten waren die registrierten Wähler wahrscheinlich keine US-Staatsbürger. Die Richter wiesen den Antrag des Justizministeriums nur wenige Stunden nach dessen Einreichung zurück.

Halloween-Süßigkeiten mit Metall in mehreren Bundesländern

Linz - In mehreren österreichischen Bundesländern sind am Montag zu Halloween gesammelte Süßigkeiten aufgetaucht, die Unbekannte offensichtlich mit Metallgegenständen präpariert haben. Wie das Bundeskriminalamt (BK) der APA am Abend mitteilte, sind bisher die Bundesländer Oberösterreich, die Steiermark und Niederösterreich betroffen. Das BK warnte Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die mit den Kindern gesammelten Naschsachen vor dem Verzehr zu kontrollieren.

Zahlreiche Tote bei Luftangriff auf ukrainisches Dorf

Saporischschja/Moskau - Bei einem russischen Luftangriff in dem ukrainischen Dorf Komyschuwacha in der Region Saporischschja sind laut Angaben des Zivilschutzes mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen. Dies sei bei der Ausgabe von humanitärer Hilfe in einer Schule geschehen, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag in Onlinediensten mit. Mindestens fünf Personen seien verletzt worden. Es werde in den Trümmern nach weiteren Opfern gesucht. 27 Personen galten als vermisst.

Slowenien will zwischen Kroatien und Montenegro vermitteln

Wien - Slowenien hat eine Vermittlung im EU-Beitrittsstreit zwischen Kroatien und Montenegro ins Spiel gebracht. "Ich denke, dass hier Slowenien und Österreich einen positiven Beitrag leisten können, nicht im Sinne von Druck, sondern wie man auf Englisch sagt, als Facilitator (Vermittler, Anm.)", sagt der slowenische Außenminister Tone Kajzer im APA-Interview. Die Chancen Montenegros auf einen EU-Beitritt im Jahr 2028 sieht er als intakt an. "Ich denke, dass das möglich ist."

Gender Pay Gap in Gemeinden bei bis zu 37 Prozent

Österreich - Der österreichweite Equal Pay Day fällt heuer auf den 5. November. Je nach Gemeinde oder Bezirk unterscheidet sich das Datum bzw. die Lohnschere zwischen Frauen und Männern, auf dem es basiert, allerdings teilweise deutlich. Die "frühesten" Equal Pay Days in Österreich sind demnach schon im August, wie Berechnungen der APA zeigen. Die höchste Lohnschere liegt demnach bei knapp 37 Prozent.

Erneut Cyberangriffe auf Supermärkte in Europa

Stockholm/Brüssel/Luxemburg - Supermärkte in mehreren europäischen Ländern sind Ziel von Cyberangriffen auf ihre Kühl- und Gefriersysteme geworden. Betroffen waren am Montag Filialen unter anderem in Schweden, Belgien, Luxemburg, Estland, Italien und Irland. Durch die Manipulationen stiegen die Temperaturen in den Kühlanlagen drastisch an, wodurch große Mengen an Lebensmitteln verdarben. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich erst vor kurzem in Frankreich ereignet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red