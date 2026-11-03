Zehnjährige biss in Halloween-Schokolade mit Nadel

Wien/Amstetten - In mehreren Bundesländern sind Metallgegenstände in zu Halloween gesammelten Süßigkeiten gefunden worden. Fälle wurden aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark gemeldet. Im Bezirk Amstetten wurde eine Zehnjährige am Montag durch einen Biss in eine Minischokolade, in der eine Nadel versteckt war, leicht im Mund verletzt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag. Es erging der Aufruf, keine gesammelten Süßigkeiten ohne vorherige Kontrolle zu essen.

Republikanern drohen bei Kongresswahlen in den USA Verluste

Washington - In den USA finden am Dienstag die Zwischenwahlen zum Kongress statt, die Präsident Donald Trump zur Abstimmung über sich selbst erklärt hat. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.00 Uhr morgens (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) im Osten des Landes. Zur Abstimmung stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Die Demokraten hoffen, beide Kongresskammern von Trumps Republikanern zurückerobern zu können.

USA: Nächste Woche Verhandlungen mit Ukraine und Russland

Washington - Im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sollen nach US-Angaben nächste Woche Vertreter aus Kiew, Moskau und Washington zu Verhandlungen zusammenkommen. Das trilaterale Treffen auf Arbeitsebene solle nächste Woche Dienstag und Mittwoch in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, stattfinden, teilte der US-Sondergesandte Steve Witkoff auf der Plattform X mit.

Fast 50 Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus in Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Angriff auf eine medizinische Einrichtung sind nach ukrainischen Behördenangaben in Charkiw mindestens 46 Menschen verletzt worden. Das schrieb der Bürgermeister der östlichen Großstadt, Ihor Terechow, auf der Plattform Telegram. Am Krankenhausgebäude und umliegenden Häusern seien aufgrund der Detonationen rund 1.000 Fenster beschädigt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Behörden durchsuchen Raum von Meghans Vater

Tijuana - In Mexiko haben die Behörden im Zuge laufender Ermittlungen gegen den Vater von Meghan Markle wegen Bildern von Kindesmissbrauch einen Lagerraum durchsucht. Die Staatsanwaltschaft im mexikanischen Bundesstaat Baja California teilte der Nachrichtenagentur AFP am Montag mit, dass der Lagerraum von Thomas Markle angemietet worden sei, er werde nun nach Bildern von Kindesmissbrauch durchsucht. Demnach erfolgte die Razzia nach einem anonymen Hinweis.

Kind in den USA an Masern gestorben

Albany (New York) - Im US-Staat New York ist nach offiziellen Angaben ein Kind an den Masern gestorben. Laut Gouverneurin Kathy Hochul handelt es sich um den ersten Todesfall im Zusammenhang mit der hochansteckenden Virusinfektion in New York seit 30 Jahren. "Es bricht mir das Herz, zu erfahren, dass ein Kind in Lewis County nach einer Maserninfektion gestorben ist", teilte Hochul am Montag (Ortszeit) mit. Als Mutter und Großmutter könne sie sich kaum vorstellen, was die Familie durchmache.

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red