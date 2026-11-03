Zehnjährige biss in Halloween-Schokolade mit Nadel

Wien/Amstetten - In mehreren Bundesländern sind Metallgegenstände in zu Halloween gesammelten Süßigkeiten gefunden worden. Fälle wurden aus Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark gemeldet. Im Bezirk Amstetten wurde eine Zehnjährige am Montag durch einen Biss in eine Minischokolade, in der eine Nadel versteckt war, leicht im Mund verletzt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag. Es erging der Aufruf, keine gesammelten Süßigkeiten ohne vorherige Kontrolle zu essen.

Republikanern drohen bei Kongresswahlen in den USA Verluste

Washington - In den USA finden am Dienstag die Zwischenwahlen zum Kongress statt, die Präsident Donald Trump zur Abstimmung über sich selbst erklärt hat. Die ersten Wahllokale öffnen um 6.00 Uhr morgens (Ortszeit, 12.00 Uhr MEZ) im Osten des Landes. Zur Abstimmung stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und 35 der 100 Sitze im Senat. Die Demokraten hoffen, beide Kongresskammern von Trumps Republikanern zurückerobern zu können.

20 Jahre statt lebenslang für Mord an Jennifer Scharinger

Wien - 20 Jahre statt lebenslang - mit dieser Entscheidung ist am Dienstag im Justizpalast die Berufungsverhandlung im Mordfall Jennifer Scharinger zu Ende gegangen. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) gab einer Strafberufung von Verteidigerin Astrid Wagner Folge, die den Ex-Freund der vorsätzlich getöteten jungen Frau vertrat. Ausschlaggebend für die Strafreduktion waren zahlreiche Milderungsgründe, die das Erstgericht nach Ansicht des OLG nicht hinreichend berücksichtigt hatte.

Teheran: Einigung mit Washington noch weit entfernt

Washington/Teheran - Eine Einigung für ein Kriegsende im US-Iran-Konflikt ist laut einem iranischen Regierungsvertreter noch weit entfernt. Der Iran werde die "überzogenen Forderungen" der USA nicht akzeptieren, sagte der Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit laufen verstärkte diplomatische Bemühungen. Katar agiert als Vermittler und machte zuletzt einen Vorschlag zur Konfliktbeilegung, der ein Wiederaufflammen des Kriegs nach den US-Kongresswahlen verhindern soll.

Grazer attackierte Nachbarin mit Messer und Axt

Graz/Wien - Ein 37-Jähriger hat am Abend des Allerseelentags im Bezirk Graz-Geidorf seine 45-jährige Nachbarin im Streit mit einem Messer und einer Axt attackiert und lebensgefährlich verletzt. Der Mann wurde festgenommen, er hatte zuvor selbst den Notruf gewählt und die Tat gemeldet. Das Landeskriminalamt ermittelt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Motiv konnte vorerst nicht festgestellt werden. Allerdings könnte es vor einiger Zeit Nachbarschaftsstreitigkeiten gegeben haben.

Polizei räumt Protestcamp gegen Wohnungsnot in Madrid

Madrid - Die Polizei hat das Ende September wegen der Wohnungsnot in Spanien errichtete Protestcamp in Madrid geräumt. 334 Menschen hätten den zentralen Platz Puerta del Sol verlassen, teilte die Vertretung der spanischen Regierung in Madrid am Dienstag mit. Es habe zwei Festnahmen gegeben. Der Einsatz sei ohne Zwischenfälle oder Gewalt beendet worden. Die Organisatoren des Protestcamps sprachen hingegen von einem "gewaltsamen Polizeieinsatz".

Erneut zwei Männer im Iran hingerichtet

Teheran - Im Iran sind im Zusammenhang mit den Protesten Anfang des Jahres abermals zwei Männer exekutiert worden. Den Männern sei zur Last gelegt worden, bei den Massendemonstrationen an der Tötung von Polizeibeamten in der Stadt Isfahan beteiligt gewesen zu sein, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Mizan. Die Männer, Amirhossein Maleqi und Amirhossein Ebrahimi, seien am in der Früh gehängt worden, hieß es weiter.

Über 60 Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus in der Ukraine

Charkiw (Charkow) - Bei einem russischen Angriff auf eine medizinische Einrichtung sind nach ukrainischen Behördenangaben in Charkiw mehr als 60 Menschen verletzt worden. Das schrieb der Gouverneur des ostukrainischen Gebietes, Oleh Synjehubow, am Dienstag auf der Plattform Telegram. 226 Patienten müssten in andere Einrichtungen verlegt werden. Am Krankenhausgebäude und umliegenden Häusern wurden den Angaben zufolge aufgrund der Detonationen rund 1.000 Fenster beschädigt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red