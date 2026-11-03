In vier Bundesländern manipulierte Halloween-Süßigkeiten

Wien/Amstetten - In vier Bundesländern sind Metallgegenstände in zu Halloween gesammelten Süßigkeiten gefunden worden. Insgesamt acht Fälle wurden aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und nun auch aus Salzburg gemeldet. Im Bezirk Amstetten wurde eine Zehnjährige am Montag durch einen Biss in eine Minischokolade, in der eine Nadel versteckt war, leicht im Mund verletzt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag.

US-Kongresswahlen beginnen: Demokraten hoffen auf Sieg

Washington - In den USA haben am Dienstag die Zwischenwahlen zum Kongress begonnen, die Präsident Donald Trump zur Abstimmung über sich und seine Politik erklärt hat. In vielen Bundesstaaten an der Ostküste wie New York und New Hampshire öffneten die Wahllokale um 6.00 Uhr (12.00 Uhr MEZ). Im nordöstlichen Bundesstaat Vermont sollten planmäßig bereits eine Stunde früher vereinzelt Wahllokale geöffnet haben.

Heimische Supermärkte rüsten sich gegen Cyberangriffe

Wien - Nach den Cyberangriffen auf die Kühlsysteme mehrerer europäischer Supermärkte rüsten sich die heimischen Supermarktketten gegen Attacken. Bei Spar gebe es eine eigene Abteilung, die sich auch mit der Sicherheit von Kühlsystemen beschäftige. Rewe (Adeg, Billa, BillaPlus, Penny) monitore die Lage kontinuierlich, aber bei den Unternehmen der Rewe Group in Österreich seien keine vergleichbaren Vorfälle bekannt, hieß es auf APA-Anfrage. Auch bei Lidl sei man nicht betroffen.

20 Jahre statt lebenslang für Mord an Jennifer Scharinger

Wien - 20 Jahre statt lebenslang - mit dieser Entscheidung ist am Dienstag im Justizpalast die Berufungsverhandlung im Mordfall Jennifer Scharinger zu Ende gegangen. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) gab einer Strafberufung von Verteidigerin Astrid Wagner Folge, die den Ex-Freund der vorsätzlich getöteten jungen Frau vertrat. Ausschlaggebend für die Strafreduktion waren zahlreiche Milderungsgründe, die das Erstgericht nach Ansicht des OLG nicht hinreichend berücksichtigt hatte.

Teheran: Einigung mit Washington noch weit entfernt

Washington/Teheran - Eine Einigung für ein Kriegsende im US-Iran-Konflikt ist laut einem iranischen Regierungsvertreter noch weit entfernt. Der Iran werde die "überzogenen Forderungen" der USA nicht akzeptieren, sagte der Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit laufen verstärkte diplomatische Bemühungen. Katar agiert als Vermittler und machte zuletzt einen Vorschlag zur Konfliktbeilegung, der ein Wiederaufflammen des Kriegs nach den US-Kongresswahlen verhindern soll.

Zukunft der AUA-Langstrecke steht infrage

Wien/Schwechat - Die Zukunft der Langstrecke der Austrian Airlines (AUA) steht infrage. Wie die Fluglinie am Dienstag auf Anfrage bestätigte, erhält sie vom deutschen Mutterkonzern Lufthansa vorerst keine weiteren, neuen Langstreckenflugzeuge des Typs Boeing 777 Dreamliner. Schon vor einigen Wochen war bekannt geworden, dass unsicher sei, ob fünf der insgesamt zwölf geplanten Flieger nach Wien zur AUA kommen, um Druck auf die Politik auszuüben, die Kosten des Luftfahrtstandorts zu senken.

Polizei räumt Protestcamp gegen Wohnungsnot in Madrid

Madrid - Die Polizei hat das Ende September wegen der Wohnungsnot in Spanien errichtete Protestcamp in Madrid geräumt. 334 Menschen hätten den zentralen Platz Puerta del Sol verlassen, teilte die Vertretung der spanischen Regierung in Madrid am Dienstag mit. Es habe zwei Festnahmen gegeben. Der Einsatz sei ohne Zwischenfälle oder Gewalt beendet worden. Die Organisatoren des Protestcamps sprachen hingegen von einem "gewaltsamen Polizeieinsatz".

Erneut zwei Männer im Iran hingerichtet

Teheran - Im Iran sind im Zusammenhang mit den Protesten Anfang des Jahres abermals zwei Männer exekutiert worden. Den Männern sei zur Last gelegt worden, bei den Massendemonstrationen an der Tötung von Polizeibeamten in der Stadt Isfahan beteiligt gewesen zu sein, berichtete die mit der Justiz verbundene Nachrichtenagentur Mizan. Die Männer, Amirhossein Maleqi und Amirhossein Ebrahimi, seien am in der Früh gehängt worden, hieß es weiter.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red