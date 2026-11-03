US-Kongresswahlen haben begonnen: Demokraten hoffen auf Sieg

Washington - In den USA haben am Dienstag die Zwischenwahlen zum Kongress begonnen, die Präsident Donald Trump zur Abstimmung über sich und seine Politik erklärt hat. Ab jeweils 7.00 Uhr Ortszeit öffnen etwa Wahllokale im größten Teil der Republikanerhochburg Texas (14.00 Uhr MEZ), Colorado (15.00 Uhr MEZ) sowie Kalifornien an der Westküste (16.00 Uhr MEZ). Als Letzte öffnen die Wahllokale ab 7.00 Uhr Ortszeit in Alaska (17.00 Uhr MEZ) und auf Hawaii (18.00 Uhr MEZ).

In vier Bundesländern manipulierte Halloween-Süßigkeiten

Wien/Amstetten - In vier Bundesländern sind Metallgegenstände in zu Halloween gesammelten Süßigkeiten gefunden worden. Insgesamt acht Fälle wurden aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und nun auch aus Salzburg gemeldet. Im Bezirk Amstetten wurde eine Zehnjährige am Montag durch einen Biss in eine Minischokolade, in der eine Nadel versteckt war, leicht im Mund verletzt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag.

Heimische Supermärkte rüsten sich gegen Cyberangriffe

Wien - Nach den Cyberangriffen auf die Kühlsysteme mehrerer europäischer Supermärkte rüsten sich die heimischen Supermarktketten gegen Attacken. Bei Spar gebe es eine eigene Abteilung, die sich auch mit der Sicherheit von Kühlsystemen beschäftige. Rewe (Adeg, Billa, BillaPlus, Penny) monitore die Lage kontinuierlich, aber bei den Unternehmen der Rewe Group in Österreich seien keine vergleichbaren Vorfälle bekannt, hieß es auf APA-Anfrage. Auch bei Lidl sei man nicht betroffen.

20 Jahre statt lebenslang für Mord an Jennifer Scharinger

Wien - 20 Jahre statt lebenslang - mit dieser Entscheidung ist am Dienstag im Justizpalast die Berufungsverhandlung im Mordfall Jennifer Scharinger zu Ende gegangen. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) gab einer Strafberufung von Verteidigerin Astrid Wagner Folge, die den Ex-Freund der vorsätzlich getöteten jungen Frau vertrat. Ausschlaggebend für die Strafreduktion waren zahlreiche Milderungsgründe, die das Erstgericht nach Ansicht des OLG nicht hinreichend berücksichtigt hatte.

Teheran: Einigung mit Washington noch weit entfernt

Washington/Teheran - Eine Einigung für ein Kriegsende im US-Iran-Konflikt ist laut einem iranischen Regierungsvertreter noch weit entfernt. Der Iran werde die "überzogenen Forderungen" der USA nicht akzeptieren, sagte der Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Derzeit laufen verstärkte diplomatische Bemühungen. Katar agiert als Vermittler und machte zuletzt einen Vorschlag zur Konfliktbeilegung, der ein Wiederaufflammen des Kriegs nach den US-Kongresswahlen verhindern soll.

Über 70 Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus in der Ukraine

Charkiw (Charkow) - Bei einem Großangriff hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen beschossen. Allein bei einem Treffer auf ein Krankenhaus in der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft mindestens 73 Menschen verletzt. 226 Patientinnen und Patienten mussten in andere Kliniken verlegt werden. Schwer getroffen wurde auch die südukrainische Stadt Dnipro.

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red