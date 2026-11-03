US-Kongresswahlen in vollem Gange

Washington - In den USA haben am Dienstag die Zwischenwahlen zum Kongress begonnen, vielerorts wurden die Wahllokale bereits eröffnet. Ab 7.00 Uhr Ortszeit öffneten Wahllokale in Kalifornien (16.00 Uhr MEZ). Als letzte öffnen die Wahllokale in Alaska (17.00 Uhr MEZ) und auf Hawaii (18.00 Uhr MEZ). Das Justizministerium setzte nach eigenen Angaben erstmals in allen 50 Bundesstaaten Wahlbeobachter ein. Dies sei der größte Beobachtungseinsatz am Wahltag in der Geschichte der Behörde.

In vier Bundesländern manipulierte Halloween-Süßigkeiten

Wien/Amstetten - In vier Bundesländern sind Metallgegenstände in zu Halloween gesammelten Süßigkeiten gefunden worden. Insgesamt acht Fälle wurden aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und nun auch aus Salzburg gemeldet. Im Bezirk Amstetten wurde eine Zehnjährige am Montag durch einen Biss in eine Minischokolade, in der eine Nadel versteckt war, leicht im Mund verletzt, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Dienstag.

Heimische Supermärkte rüsten sich gegen Cyberangriffe

Wien - Nach den Cyberangriffen auf die Kühlsysteme mehrerer europäischer Supermärkte rüsten sich die heimischen Supermarktketten gegen Attacken. Bei Spar gebe es eine eigene Abteilung, die sich auch mit der Sicherheit von Kühlsystemen beschäftige. Rewe (Adeg, Billa, BillaPlus, Penny) monitore die Lage kontinuierlich, aber bei den Unternehmen der Rewe Group in Österreich seien keine vergleichbaren Vorfälle bekannt, hieß es auf APA-Anfrage. Auch bei Lidl sei man nicht betroffen.

Trump kündigt Ende milliardenschwerer Hilfen an Israel an

Washington/Jerusalem - US-Präsident Trump will milliardenschwere Hilfen an Israel zum Jahresende einstellen. Er und der israelische Ministerpräsident Netanyahu seien übereingekommen, dass Israel nicht mehr auf die Zuschüsse in Höhe von vier Milliarden US-Dollar (knapp 3,6 Mrd. Euro) angewiesen sei, sagte Trump dem US-Sender Fox News. Er behauptete, dass die Idee zu dem Schritt von Netanyahu gekommen sei. Laut Medienberichten überraschte die Ankündigung allerdings das israelische Finanzministerium.

Trump bestätigt neuen Angriff auf den Iran

Washington/Teheran - US-Präsident Donald Trump hat einen Angriff der Vereinigten Staaten auf den Iran bestätigt. Die Streitkräfte hätten eine Luftabwehreinrichtung nach ihrem Aufbau attackiert, sagte Trump am Dienstag telefonisch dem Sender Fox News. "Als sie fertiggestellt war, haben wir sie vergangene Nacht sehr schön getroffen", sagte der Präsident. Es habe sich um einen "kleineren Angriff" gehandelt. Mehrere US-Medien hatten zuvor unter Berufung auf Regierungsvertreter berichtet.

20 Jahre statt lebenslang für Mord an Jennifer Scharinger

Wien - 20 Jahre statt lebenslang - mit dieser Entscheidung ist am Dienstag im Justizpalast die Berufungsverhandlung im Mordfall Jennifer Scharinger zu Ende gegangen. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) gab einer Strafberufung von Verteidigerin Astrid Wagner Folge, die den Ex-Freund der vorsätzlich getöteten jungen Frau vertrat. Ausschlaggebend für die Strafreduktion waren zahlreiche Milderungsgründe, die das Erstgericht nach Ansicht des OLG nicht hinreichend berücksichtigt hatte.

Über 70 Verletzte bei Angriff auf Krankenhaus in der Ukraine

Charkiw (Charkow) - Bei einem Großangriff hat Russland die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen beschossen. Allein bei einem Treffer auf ein Krankenhaus in der ostukrainischen Großstadt Charkiw wurden nach Angaben der regionalen Staatsanwaltschaft mindestens 73 Menschen verletzt. 226 Patientinnen und Patienten mussten in andere Kliniken verlegt werden. Schwer getroffen wurde auch die südukrainische Stadt Dnipro.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red