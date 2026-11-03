Viennale endete mit guten Zahlen und Preis für "Everytime"

Wien - Die Viennale 2026 ist zu Ende. Nach 13 Festivaltagen bog Österreichs größtes Filmfestival mit der Verleihung der Preise und einem leichten Plus bei den verkauften Tickets auf die Zielgerade ein. Bei der feierlichen Abschlussgala des cineastischen Hochamts im Wiener Gartenbaukino verabschiedete Direktorin Eva Sangiorgi die Viennale-Gemeinde mit "Loneliest Man in Town" des Regieduos Tizza Covi und Rainer Frimmel - nachdem traditionell zuerst die Formalitäten erledigt wurden.

US-Kongresswahlen in vollem Gange

Washington - In den USA haben am Dienstag die Zwischenwahlen zum Kongress begonnen, vielerorts wurden die Wahllokale bereits eröffnet. Ab 7.00 Uhr Ortszeit öffneten Wahllokale in Kalifornien (16.00 Uhr MEZ). Als letzte öffnen die Wahllokale in Alaska (17.00 Uhr MEZ) und auf Hawaii (18.00 Uhr MEZ). Das Justizministerium setzte nach eigenen Angaben erstmals in allen 50 Bundesstaaten Wahlbeobachter ein. Dies sei der größte Beobachtungseinsatz am Wahltag in der Geschichte der Behörde.

Betrugs- und Kridaprozess gegen Benko in Innsbruck

Innsbruck/Österreich - Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko muss sich am Mittwoch und Donnerstag einmal mehr als Angeklagter am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Diesmal geht es in dem Schöffenprozess um den Verdacht des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida. Der zentrale Punkt der Anklage: Benko soll die Privat- bzw. Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund 5 Mio. Euro betrogen haben.

EU-Kommission legt Fahrpläne für künftige Beitritt vor

Brüssel - Die EU-Kommission will am Mittwoch Fahrpläne für den Beitritt der Ukraine und Moldau sowie der Westbalkanländer Montenegro und Albanien vorlegen. Dazu will die Brüsseler Behörde auch präsentieren, wie die Länder schrittweise in die Staatengemeinschaft integriert werden können. Am weitesten im EU-Aufnahmeprozess ist Montenegro. Es wird damit gerechnet, dass es im kommenden Jahr die Voraussetzungen für den Beitritt erfüllen könnte.

Merz und Selenskyj: Europa an Friedensgesprächen beteiligen

Berlin - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pochen auf eine Beteiligung Europas an Friedensgesprächen im Ukraine-Krieg. "Wir haben mit Friedrich eine gemeinsame Sicht, dass es keinen stabilen Frieden geben kann, ohne dass die Europäer in dem einen oder anderen Format zu den Verhandlungen hinzugezogen werden", sagte Selenskyj in Berlin bei einer Pressekonferenz mit Merz.

Start der Konsultationen zur Regierungsbildung in Israel

Jerusalem - Gut eine Woche nach der Parlamentswahl in Israel beginnt Staatspräsident Yitzhak Herzog mit den Konsultationen zur Regierungsbildung. Die Vertreter der verschiedenen Parteien kommen dazu ab Mittwochnachmittag nacheinander in Herzogs Residenz in Jerusalem. Bei den bis Donnerstagabend angesetzten Gesprächen geben sie auch eine Empfehlung ab, welchem Kandidaten der Präsident zuerst den Auftrag zur Regierungsbildung erteilen soll.

Zehn Jahre Haft in Wiener Neustädter Prozess um Mordversuch

Wiener Neustadt - Wegen versuchten Mordes und versuchter Mitwirkung an der Selbsttötung ist ein 67-Jähriger am Dienstag vom Landesgericht Wiener Neustadt zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Der Niederösterreicher und seine Frau wollten Anfang Februar in Kottingbrunn (Bezirk Baden) Suizid begehen, der Mann soll einen "Giftcocktail" gemischt haben. Als er merkte, dass die 66-Jährige noch lebte, soll er ihr in den Bauch gestochen haben. Das Urteil ist nach Gerichtsangaben nicht rechtskräftig.

Polens Präsident: Regierung stürzt Land in Verfassungskrise

Warschau - Polens rechtskonservativer Präsident Karol Nawrocki hat der Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk vorgeworfen, das Land in eine beispiellose Verfassungskrise gestürzt zu haben. "Die Rechtsstaatlichkeit kann man nicht mit Methoden wiederherstellen, die gegen das Gesetz verstoßen", sagte Nawrocki am Dienstag zu Beginn einer Sitzung des nationalen Sicherheitsrats mit Blick auf die jüngsten Ereignisse um das Verfassungsgericht.

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red