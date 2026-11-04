Erdrutschsieg für Demokraten bei US-Kongresswahl

Washington - Bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress haben die Demokraten eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erobern können. Dies berichtete der Fernsehsender CNN am späten Dienstagabend (Ortszeit). Das Ausmaß des Sieges war unklar, doch führten die Demokraten in Dutzenden bisher republikanischen Sitzen. Auch bei der Senatswahl zeichnete sich ein Sieg der Demokraten ab. Sie nahmen der Partei von US-Präsident Donald Trump fünf Sitze ab, darunter auch jenen in der Hochburg Texas.

Trump: Werde Wahlergebnisse anerkennen

Washington - Die Demokraten haben bei den Zwischenwahlen zum US-Kongress eine Mehrheit im Repräsentantenhaus erobert. US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben das Ergebnis der Zwischenwahlen akzeptieren. "Wir werden mit den Demokraten zusammenarbeiten und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ihnen", sagte Trump in einem Interview der Zeitung "New York Times". "Wir werden uns wahrscheinlich einigen", erklärte er weiter.

EU-Kommission legt Fahrpläne für künftige Beitritte vor

Brüssel - Die EU-Kommission will am Mittwoch Fahrpläne für den Beitritt der Ukraine und Moldau sowie der Westbalkanländer Montenegro und Albanien vorlegen. Dazu will die Brüsseler Behörde auch präsentieren, wie die Länder schrittweise in die Staatengemeinschaft integriert werden können. Am weitesten im EU-Aufnahmeprozess ist Montenegro. Es wird damit gerechnet, dass es im kommenden Jahr die Voraussetzungen für den Beitritt erfüllen könnte.

Grönland gibt grünes Licht für Abkommen mit den USA

Nuuk - Das grönländische Parlament hat grünes Licht für ein neues Sicherheits- und Verteidigungsabkommen mit den USA gegeben. Bei einer Abstimmung am Dienstag stimmte der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge eine Mehrheit für die Vereinbarung, die US-Präsident Donald Trump, die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der grönländische Regierungschef Jens-Frederik Nielsen im September am Rande der UNO-Generalversammlung in New York unterzeichnet hatten.

Betrugs- und Kridaprozess gegen Benko in Innsbruck

Innsbruck/Österreich - Der gestrauchelte frühere Immobilien-Tycoon und Signa-Gründer Ren� Benko muss sich am Mittwoch und Donnerstag einmal mehr als Angeklagter am Innsbrucker Landesgericht verantworten. Diesmal geht es in dem Schöffenprozess um den Verdacht des schweren Betrugs sowie der betrügerischen Krida. Der zentrale Punkt der Anklage: Benko soll die Privat- bzw. Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund 5 Mio. Euro betrogen haben.

Merz und Selenskyj: Europa an Friedensgesprächen beteiligen

Berlin - Der deutsche Kanzler Friedrich Merz und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj pochen auf eine Beteiligung Europas an Friedensgesprächen im Ukraine-Krieg. "Wir haben mit Friedrich eine gemeinsame Sicht, dass es keinen stabilen Frieden geben kann, ohne dass die Europäer in dem einen oder anderen Format zu den Verhandlungen hinzugezogen werden", sagte Selenskyj in Berlin bei einer Pressekonferenz mit Merz.

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red