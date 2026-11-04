Demokraten übernehmen Kontrolle des US-Kongresses

Washington - Eine massive Denkzettelwahl gegen US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag eine komplette Veränderung der Mehrheitsverhältnisse im US-Kongress gebracht. Wie mehrere Fernsehsender am späten Dienstagabend (Ortszeit) berichteten, eroberten die oppositionellen Demokraten bei der Zwischenwahl die Mehrheit in beiden Parlamentskammern. Sie konnten dabei auch traditionelle republikanische Hochburgen wie etwa Texas einnehmen.

Demokrat Becerra zu neuem Gouverneur von Kalifornien gewählt

Los Angeles (Kalifornien)/Washington - Der demokratische Kandidat Xavier Becerra hat in Kalifornien den Gouverneursposten erobert. Er setzte sich am Dienstag gegen den Republikaner Steve Hilton durch, wie mehrere US-Sender nach Auszählung von knapp der Hälfte der Stimmen berichteten. Becerra, Sohn mexikanischer Einwanderer, wird demnach der erste hispanische Gouverneur des bevölkerungsreichsten und auch wirtschaftlich stärksten Staates der USA.

US-Präsident Trump gratuliert Demokraten nach Erdrutschsieg

Washington - Die Demokraten haben bei der US-Kongresswahl einen Erdrutschsieg gefeiert. Trump hatte die Wahl zu einer Abstimmung über sich selbst erklärt. Angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage wollte er am Wahlabend dann nichts mehr davon wissen: "Ich stand nicht auf dem Stimmzettel", schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. Schließlich gratulierte er: "Herzlichen Glückwunsch an die Demokraten. Sie haben gute Arbeit geleistet", sagte Trump dem Sender Fox News.

Inflation verharrte im Oktober bei 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung ist im Oktober stabil geblieben. Der Preisauftrieb lag bei 3,6 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im September, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch. Der wichtigste Inflationstreiber war demnach erneut der Dienstleistungsbereich mit einer Teuerung von 4,1 Prozent. Der Preisauftrieb für Energie lag bei 16,5 Prozent. Zum Vormonat September legten die Preise um 0,3 Prozent zu.

Fünf weitere Fälle von präparierten Süßigkeiten

Wien/Leibnitz/Bez. Murtal - In der Causa um mit Metallteilen präparierten Halloween-Süßigkeiten sind fünf weitere Fälle aufgetaucht. Der Sprecher des Bundeskriminalamtes, Heinz Holub-Friedreich, sagte Mittwochfrüh der APA, zwei Funde betreffen die steirischen Bezirke Leibnitz und Murtal. Zwei weitere wurden in Niederösterreich bekannt. Die Polizei Oberösterreich meldete ebenfalls einen neuen Fall eines manipulierten Schokoriegels in Linz.

Erneuter Prozess gegen Benko in Innsbruck begonnen

Innsbruck/Österreich - Ein erneuter Prozess gegen den insolventen Signa-Gründer Ren� Benko hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck begonnen. Benko muss sich in dem Schöffenprozess wegen des Verdachts des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida verantworten. Der schwerwiegendste Vorwurf: Er soll die Privat- bzw. Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund 5 Mio. Euro betrogen haben.

Neusiedler See kratzt an Minimum aus 2022

Neusiedl am See - Der Wasserstand im Neusiedler See ist mit 114,89 Metern über Adria derzeit so niedrig wie zuletzt 2022. Nur noch ein Zentimeter fehlt auf den damaligen Tiefstwert für Anfang November und damit auf den niedrigsten Wert seit 1965. Zu hoffen sei nun, dass sich der See, aber auch die Salzlacken und der Grundwasserspiegel über den Winter erholen, sagte Christian Sailer, Leiter des Hauptreferats Wasserwirtschaft im Amt der burgenländischen Landesregierung, im Gespräch mit der APA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red