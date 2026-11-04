Trumps Republikaner verlieren US-Parlamentswahl deutlich

Washington - In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über Trump, den Amerikaner unter anderem für steigende Preise verantwortlich machen.

US-Präsident Trump gratuliert Demokraten nach Erdrutschsieg

Washington - Die Demokraten haben bei der US-Kongresswahl einen Erdrutschsieg gefeiert. Trump hatte die Wahl zu einer Abstimmung über sich selbst erklärt. Angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage wollte er am Wahlabend dann nichts mehr davon wissen: "Ich stand nicht auf dem Stimmzettel", schrieb der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social. Schließlich gratulierte er: "Herzlichen Glückwunsch an die Demokraten. Sie haben gute Arbeit geleistet", sagte Trump dem Sender Fox News.

Drei Impfungen künftig in der Apotheke

Wien - Apotheken können künftig Impfungen vornehmen. Das hat der Ministerrat am Mittwoch beschlossen. Betroffen sind Immunisierungen gegen FSME, Keuchhusten-Tetanus-Diphtherie und Hepatitis B. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte im Pressefoyer nach der Regierungssitzung, es gehe ausdrücklich nicht darum, Ärzte zu ersetzen, sondern darum, ein zusätzliches Angebot zu schaffen.

Kult-Kinderbuchautor Janosch 95-jährig gestorben

Tübingen/Wien - Der vor allem für seine unkonventionellen, einfallsreichen und ehrlichen Kinder- und Jugendbücher bekannte Schriftsteller und Illustrator Janosch ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil der dpa mitteilte. Mit liebevoll illustrierten Büchern wie "Oh wie schön ist Panama" begeisterte der Künstler seit den 1970er-Jahren Kinder in aller Welt.

Benko-Prozess: WKStA sieht Tiroler als "Machthaber"

Innsbruck/Österreich - Ein erneuter Prozess gegen den Signa-Gründer Ren� Benko hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck begonnen. Benko muss sich in dem Schöffenprozess wegen des Verdachts des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida verantworten. Der schwerwiegendste Vorwurf: Er soll die Privat- bzw. Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner um rund 5 Mio. Euro betrogen haben. Die Oberstaatsanwältin sah den Tiroler klar schuldig, sein Verteidiger eine Täter-Opfer-Umkehr.

Weitere Fälle von präparierten Süßigkeiten angezeigt

Wien/Leibnitz/Bez. Murtal - Bis Mittwochvormittag sind österreichweit insgesamt 13 Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten bekannt geworden. Die gesammelten Naschereien seien "im vergleichbaren Modus Operandi" mit spitzen, metallischen Gegenständen präpariert gewesen, berichtete das Bundeskriminalamt. Seit Dienstag wurden somit fünf weitere Fälle angezeigt. In Wien gibt es einen ersten Verdacht. Bisher wurde noch kein Fall angezeigt, der eine medizinische Versorgung erfordert hätte.

Inflation verharrte im Oktober bei 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung ist im Oktober stabil geblieben. Der Preisauftrieb lag bei 3,6 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im September, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch. Der wichtigste Inflationstreiber war demnach erneut der Dienstleistungsbereich mit einer Teuerung von 4,1 Prozent. Der Preisauftrieb für Energie lag bei 16,5 Prozent. Zum Vormonat September legten die Preise um 0,3 Prozent zu.

Störaktion bei Festspieleröffnung 2025 wird Fall für Gericht

Salzburg - Die Störaktion von Pro-Palästinaaktivistinnen und -aktivisten bei der Eröffnung der Salzburger Festspiele im Sommer 2025 wird ein Fall für Gericht. Eine 36-Jährige und eine 57-Jährige aus der Gruppe müssen sich wegen Urkundenfälschung demnächst vor einem Richter verantworten, wie der Sprecher des Bezirksgerichts, Franz Mittermayr, der APA sagte. Ein Aktivist und eine weitere Teilnehmerin kamen mit einer Diversion davon. Der Protest hatte österreichweit für Aufsehen gesorgt.

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red