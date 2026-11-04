Trumps Republikaner verlieren US-Parlamentswahl deutlich

Washington - In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über Trump, den Amerikaner unter anderem für steigende Preise verantwortlich machen.

Weitere Fälle von präparierten Süßigkeiten angezeigt

Wien/Leibnitz/Bez. Murtal - Bis Mittwochmittag sind österreichweit insgesamt 14 Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten bekannt geworden. Die gesammelten Naschereien seien "im vergleichbaren Modus Operandi" mit spitzen, metallischen Gegenständen präpariert gewesen, berichtete das Bundeskriminalamt. Seit Dienstag wurden somit sechs weitere Fälle angezeigt. In Wien gibt es einen ersten Verdacht. Bisher wurde noch kein Fall angezeigt, der eine medizinische Versorgung erfordert hätte.

Inflation verharrte im Oktober bei 3,6 Prozent

Wien - Die Teuerung ist im Oktober stabil geblieben. Der Preisauftrieb lag bei 3,6 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im September, zeigt die Schnellschätzung der Statistik Austria am Mittwoch. Der wichtigste Inflationstreiber war demnach erneut der Dienstleistungsbereich mit einer Teuerung von 4,1 Prozent. Der Preisauftrieb für Energie lag bei 16,5 Prozent. Zum Vormonat September legten die Preise um 0,3 Prozent zu.

Drei Impfungen künftig in der Apotheke

Wien - Apotheken können künftig Impfungen vornehmen. Das hat der Ministerrat am Mittwoch beschlossen. Betroffen sind Immunisierungen gegen FSME, Keuchhusten-Tetanus-Diphtherie und Hepatitis B. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte im Pressefoyer nach der Regierungssitzung, es gehe ausdrücklich nicht darum, Ärzte zu ersetzen, sondern darum, ein zusätzliches Angebot zu schaffen.

Kult-Kinderbuchautor Janosch 95-jährig gestorben

Tübingen/Wien - Der vor allem für seine unkonventionellen, einfallsreichen und ehrlichen Kinder- und Jugendbücher bekannte Schriftsteller und Illustrator Janosch ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil der dpa mitteilte. Mit liebevoll illustrierten Büchern wie "Oh wie schön ist Panama" begeisterte der Künstler seit den 1970er-Jahren Kinder in aller Welt.

VfGH kippte Regel für Politiker-Accounts auf Social Media

Wien - Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat die Regelung zur Betreuung von Social-Media-Accounts durch Kabinetts- und Büromitarbeiter von Regierungsmitgliedern aufgehoben. Die entsprechenden Bestimmungen des Parteiengesetzes sind verfassungswidrig, weil sie Regierungsparteien gegenüber Oppositionsparteien unsachlich begünstigen, wie es in einer Aussendung am Mittwoch hieß. Die FPÖ hatte beim VfGH die Aufhebung der Regelung beantragt.

Stocker und Hattmannsdorfer werben in China für Kooperation

Shanghai - Bei einem Festakt in Shanghai haben Bundeskanzler Christian Stocker und Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (beide ÖVP) für eine vertiefte Kooperation mit der Volksrepublik geworben, von der beide Seiten gleichermaßen profitieren sollen. In Zeiten geopolitischer Spannungen liege "die Lösung ausschließlich im miteinander", sagte Hattmannsdorfer in einer Rede an der Tongji-Universität am Mittwoch.

EU-Erweiterung - Montenegro in letzter Phase vor Beitritt

Brüssel/EU-weit - Im Rahmen der EU-Westbalkanerweiterung soll Montenegro noch heuer die letzten Verhandlungskapitel auf dem Weg in die EU abschließen. Das erklärten EU-Vertreter am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch in Brüssel. Die Unterzeichnung des Beitrittsvertrags soll bereits im Sommer 2027 erfolgen, die Mitgliedschaft damit 2028 in Kraft treten. Auch für weitere Länder will die Kommission am Mittwoch einen Fahrplan vorlegen.

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red