Trumps Republikaner verlieren US-Parlamentswahl deutlich

Washington - In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über Trump, den Amerikaner unter anderem für steigende Preise verantwortlich machen.

Österreichs Politik: "Hoffnung auf Wiederannäherung" mit USA

Wien/Washington - Österreichische Politikerinnen und Politiker haben am Mittwoch hoffnungsvoll auf den Ausgang der Kongresswahlen in den USA reagiert. Die jetzige Machtverschiebung sei "außergewöhnlich", sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Ö1-"Mittagsjournal". In Europa und anderen Teilen der Welt setze man weiterhin auf stabile Partnerschaften, so der Kanzler. Auch die anderen Parteien orteten in den Wahlergebnissen ein "starkes Signal weit über die USA hinaus".

Weitere Fälle von präparierten Süßigkeiten angezeigt

Wien/Leibnitz/Bez. Murtal - Am Mittwochnachmittag ist in Oberösterreich ein weiterer Fall von manipulierten Halloween-Süßigkeiten der Polizei gemeldet worden. Im Linzer Franckviertel hatten eine Großmutter und ihr neunjähriger Enkel in einem Schokoriegel einen drei bis vier Zentimeter langen Nagel entdeckt, so die Polizei. Damit stieg die Zahl österreichweit auf insgesamt 15 Fälle, sieben davon seit Dienstag. In Wien gibt es einen ersten Verdacht.

Drei Impfungen künftig in der Apotheke

Wien - Apotheken können künftig Impfungen vornehmen. Das hat der Ministerrat am Mittwoch beschlossen. Betroffen sind Immunisierungen gegen FSME, Keuchhusten-Tetanus-Diphtherie und Hepatitis B. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte im Pressefoyer nach der Regierungssitzung, es gehe ausdrücklich nicht darum, Ärzte zu ersetzen, sondern darum, ein zusätzliches Angebot zu schaffen.

Kult-Kinderbuchautor Janosch 95-jährig gestorben

Tübingen/Wien - Der vor allem für seine unkonventionellen, einfallsreichen und ehrlichen Kinder- und Jugendbücher bekannte Schriftsteller und Illustrator Janosch ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 95 Jahren auf Teneriffa, wie sein Tübinger Verleger Bernhard Feil der dpa mitteilte. Mit liebevoll illustrierten Büchern wie "Oh wie schön ist Panama" begeisterte der Künstler seit den 1970er-Jahren Kinder in aller Welt.

Prominenter Freiheitlicher Nemeth verstorben

Wien - Der stellvertretende Klubobmann der FPÖ, Norbert Nemeth, ist 57-jährig verstorben. Die Freiheitlichen zeigten sich in einer Aussendung vom "völlig überraschenden und unerwarteten Ableben" des langjährigen Klubdirektors bestürzt. Nemeth sei bis zuletzt eine der tragenden Persönlichkeiten der freiheitlichen Bewegung gewesen und habe "jahrzehntelang maßgeblichen Anteil an der programmatischen und inhaltlichen Entwicklung unserer Gesinnungsgemeinschaft gehabt".

Benko in Prozess mit Angriffen auf Haselsteiner

Innsbruck/Österreich - Ein erneuter Prozess gegen den Signa-Gründer Ren� Benko hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck begonnen. Benko muss sich wegen des Verdachts des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida verantworten. Er soll die Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner durch eine "Garantieerklärung" um rund 5 Mio. Euro betrogen haben. Benko attackierte vor Gericht Haselsteiner: "Er hat mir die Garantie aufs Aug' gedrückt." Gänzlich anders hingegen der Industrielle.

EU-Erweiterung - Montenegro in letzter Phase vor Beitritt

Brüssel/EU-weit - Im Rahmen der EU-Westbalkanerweiterung soll Montenegro noch heuer die letzten Verhandlungskapitel auf dem Weg in die EU abschließen. Das erklärten EU-Vertreter am Mittwoch bei einem Hintergrundgespräch in Brüssel. Die Unterzeichnung des Beitrittsvertrags soll bereits im Sommer 2027 erfolgen, die Mitgliedschaft damit 2028 in Kraft treten. Montenegro sei "bereit" und habe alle noch ausstehenden Beitrittskriterien erfüllt, hieß es am Mittwoch seitens eines hohen EU-Vertreters.

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red