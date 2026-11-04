Trumps Republikaner verlieren US-Parlamentswahl deutlich

Washington - In einer deutlichen Abrechnung mit der Politik von Präsident Donald Trump haben US-Wähler den Demokraten die volle Kontrolle über den Kongress übertragen. Trumps Republikaner haben ihre Mehrheit nicht nur im Abgeordnetenhaus, sondern auch im Senat verloren - was noch vor wenigen Monaten als kaum wahrscheinlich galt. Die Abstimmung wurde zu einem Referendum über Trump, den Amerikaner unter anderem für steigende Preise verantwortlich machen.

Österreichs Politik: "Hoffnung auf Wiederannäherung" mit USA

Wien/Washington - Österreichische Politikerinnen und Politiker haben am Mittwoch hoffnungsvoll auf den Ausgang der Kongresswahlen in den USA reagiert. Die jetzige Machtverschiebung sei "außergewöhnlich", sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Ö1-"Mittagsjournal". In Europa und anderen Teilen der Welt setze man weiterhin auf stabile Partnerschaften, so der Kanzler. Auch die anderen Parteien orteten in den Wahlergebnissen ein "starkes Signal weit über die USA hinaus".

Weitere Fälle von präparierten Süßigkeiten angezeigt

Wien/Leibnitz/Bez. Murtal - Am Mittwochnachmittag sind der Polizei in Niederösterreich zwei weitere Fälle von manipulierten Halloween-Süßigkeiten gemeldet worden, betroffen waren neuerlich die Bezirke Melk und Bruck an der Leitha. Damit stieg die Zahl österreichweit auf insgesamt 17 Anzeigen. In Wien gibt es einen ersten Verdacht, im Linzer Frackviertel hatten eine Großmutter und ihr neunjähriger Enkel in einem Schokoriegel einen drei bis vier Zentimeter langen Nagel entdeckt, so die Exekutive.

Drei Impfungen künftig in der Apotheke

Wien - Apotheken können künftig Impfungen vornehmen. Das hat der Ministerrat am Mittwoch beschlossen. Betroffen sind Immunisierungen gegen FSME, Keuchhusten-Tetanus-Diphtherie und Hepatitis B. Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) betonte im Pressefoyer nach der Regierungssitzung, es gehe ausdrücklich nicht darum, Ärzte zu ersetzen, sondern darum, ein zusätzliches Angebot zu schaffen.

Benko in Prozess mit Angriffen auf Haselsteiner

Innsbruck/Österreich - Ein erneuter Prozess gegen den Signa-Gründer Ren� Benko hat am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck begonnen. Benko muss sich wegen des Verdachts des schweren Betrugs und der betrügerischen Krida verantworten. Er soll die Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner durch eine "Garantieerklärung" um rund 5 Mio. Euro betrogen haben. Benko attackierte vor Gericht Haselsteiner: "Er hat mir die Garantie aufs Aug' gedrückt." Gänzlich anders hingegen der Industrielle.

EU-Erweiterung - Montenegro in letzter Phase vor Beitritt

Brüssel/EU-weit - Montenegro soll noch heuer die letzten Verhandlungskapitel auf dem Weg in die EU abschließen. Diesen Fahrplan hat die Kommission am Mittwochnachmittag vorgelegt. Die Unterzeichnung des Beitrittsvertrags könnte am 22. Juni erfolgen, die Mitgliedschaft damit 2028 in Kraft treten. Montenegro sei "bereit" und habe alle noch ausstehenden Beitrittskriterien erfüllt, hieß es. Albanien, Moldau und der Ukraine attestierte die Kommission ebenfalls Fortschritte im Beitrittsprozess.

Herzog lotet nach israelischer Parlamentswahl Mehrheiten aus

Jerusalem - Nach Übergabe der amtlichen Endergebnisse der Wahl in Israel hat Präsident Yitzhak Herzog am Mittwoch Konsultationen zur Regierungsbildung aufgenommen. Bis Donnerstagabend kommen Repräsentanten aller Parteien zu Gesprächen in seine Residenz in Jerusalem. "Ich beabsichtige, offene, freimütige und durchaus kritische Gespräche mit den Vertretern der Fraktionen zu führen", sagte Herzog nach Erhalt der offiziellen Wahlergebnisse. Dabei werde er auch "schwierige Fragen stellen".

Konzern um Linzer Chemiewerk drosselt Düngerproduktion

Prag/Linz - Wegen hoher Gaspreise und einer schwachen Nachfrage hat der tschechische Ammoniak- und Düngemittelhersteller AGF Nitrogen Teile seiner Produktion in Europa gestoppt. Weitere Anlagen könnten innerhalb weniger Wochen folgen, sagte Konzernchef Petr Cingr in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Zum tschechischen Konzern gehört auch die LAT Nitrogen Linz GmbH, die frühere Düngemittelsparte der Borealis im Chemiepark Linz.

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red